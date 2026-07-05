Оксану Самойлову захейтили за ее дебютную песню: «Джиган оказался самым талантливым в семье»

38-летняя Оксана Самойлова выпустила свой дебютный трек «Мамми» под творческим псевдонимом Sammy Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известная блогерша решила не отставать от коллег и тоже запела. Буквально на днях 38-летняя Оксана Самойлова выпустила свой дебютный трек «Мамми» под творческим псевдонимом Sammy. «Не относитесь серьезно, это просто творчество. Я ни на что не претендую», — заранее предупредила поклонников Самойлова

«Просто хотелось подбодрить девчонок, чтобы у нас был трек, который возвращает нам внутреннюю силу. Чтобы каждая сказала: «Да, я королева бала. Если послушать трек пару раз, то это +1000 к уверенности в себе. Девочки — мы гораздо сильнее, чем мы думаем. К хейту я готова, если что. Это уже база», — добавила новоиспеченная певица.

В клипе Оксана предстает в образе Барби с белыми волосами и в голубой сорочке Фото: Кадр видео.

В клипе Оксана предстает в образе Барби с белыми волосами и в голубой сорочке. Себя она называет королевой бала, а мужчину, про которого она поет — red flag.

Однако, большинство интернет-пользователей не оценили вокальных данных Самойловой, зато четко подметили их отсутствие. Оксану сравнили с другой шоувумен Ольгой Бузовой, которую тоже хейтили за ее пение. Но, по сравнению с бывшей женой Джигана, Бузова хотя бы умеет петь. Еще блогершу сравнили с Инстасамкой, так как она тоже читает рэп…

Себя Оксана называет королевой бала, а мужчину, про которого она поет — red flag Фото: Кадр видео.

«Беда пришла, откуда не ждали», «Только мне хочется вернуть старую Оксану?», «В битве за кринж в получаете первое место», «Я послушала, не советую», «Бузова будет эталоном, смотря на это», «Мои уши», «Это как когда Бузова запела после развода», «Рэпер Оксана! Памагите!», — не унимались фолловеры.

Многие подписчики уверены, что песня, которую окрестили, как «ужас» и «кринж» — некий ответ на развод с Джиганом. Напомним, что пару развели 1 апреля 2026 года после 14 лет брака.

«Косячил Денис, страдаем мы всей страной», «Джиган оказался самым талантливым в семье», «Господи, бедный Джиган. Он, наверно, больше не хочет просыпаться в этот мир», «Потом фит с Джиганом будет, да?» — добавили пользователи интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самойлову и Джигана официально развели: дети будут жить и с мамой, и с папой

Светские львицы – теперь певицы! Светлана Бондарчук, Елена Товстик и Оксана Самойлова готовы составить конкуренцию Ольге Бузовой