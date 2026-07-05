Городской ритм жизни, неправильное питание, долгие темные зимы — все это делает нас более восприимчивыми к магнитным бурям, чем «задумала» природа. Фото: Juliya Shangarey/Shutterstock/Fotodom

Минувшая неделя выдалась непростой. Гигантское пятно, которое так долго молчало, вдруг стало выдавать вспышку за вспышкой. Но потоки плазмы почему-то не торопились прилететь к нам, хотя двигались прямо на Землю. В итоге буря состоялась, но позже. Тем временем пятно покидает видимую часть солнечного диска. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

События минувшей недели еще раз показали, насколько плохо мы знаем физику и геометрию, которые вызывают магнитные бури на Земле.

В самом деле, если пятно, источник взрывов и потоков плазмы, стоит прямо напротив Земли, в центре солнечного диска, нам неминуемо прилетит, разве не так? Но вот пятно, самое крупное в этом году, произвело вспышку экстремального класса. Все модели говорили о том, что вечером в минувший четверг Землю постигнет крупная магнитная буря. Но ночь прошла спокойно. И следующий день. Однако буря все-таки состоялась ближе к выходным. Вопрос, где все это время путешествовала солнечная плазма? Ответа на него толком нет.

Известно, что плазма, вообще говоря, не движется по прямой. Путь плазмы в межпланетном пространстве напоминает движение воды в воронке. Но модели все это учитывают. И так ошибиться? Пока в окрестностях Земли была межзвездная комета 3I/ATLAS, мы в шутку списывали все на нее. Мол, пришельцы берегут Землю от ударов. Но то в шутку. Да и кометы около нас давно нет.

Путь плазмы в межпланетном пространстве напоминает движение воды в воронке. Фото: Jurik Peter/Shutterstock/Fotodom

Странно получилось и с пятном. Столь громадное пятно должно было выдать колоссальные вспышки. Да, вспышка экстремального класса была. Однако, энергия почему-то сбрасывалась через другие, более мелкие, пятна, связанные с основным. По какой причине сложился именно такой механизм, мы опять же не знаем.

Не до конца понятны и процессы около Земли. Да, плазма, взаимодействуя с магнитными линиями Земли, «возбуждает» их, что и приводит к буре. Но огромное значение имеет знак магнитного заряда плазмы, а также наверняка есть обстоятельства, которые мы пока не знаем. Все это делает наши прогнозы бурь условными. Тем не менее, посмотрим, как обстоят дела на наступившей неделе.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 5 июля, было отмечено крошечной магнитной бурей в утренние часы (по московскому времени).

Примерно такая же картина — в понедельник, 6 июля. Прогноз показывает две небольшие бури. Одна развернется с полуночи до 2 часов ночи по Москве, другая с 6 до 8 утра. Земляне что первую, что вторую не заметят. Вторник, 7 июля, обойдется без бурь.

Далее до конца недели — никаких потрясений, все дни находятся в уверенно зеленой зоне.

Скажем больше, прогноз (долгосрочный) не дает бурь аж до 4 августа. Можно ли в это верить? Только условно. Мы уже видели картину, когда бурь якобы не должно было быть на горизонте целого месяца. А они все-таки были. Так что пока удовлетворимся этим, а практика покажет.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Городской ритм жизни, неправильное питание, долгие темные зимы — все это делает нас более восприимчивыми к магнитным бурям, чем «задумала» природа. Человек сформировался в ситуации постоянно меняющегося земного магнитного поля, и потому, по идее, бурь чувствовать не должен.

Но если бы мы были тем самым «естественным» человеком, который живет по задумке эволюции. Конечно, нет. Лишь летом мы, и то, если едем на дачу, начинаем жить плюс-минус по естественным ритмам. Спать столько, сколько говорит природа, а не будильник. Есть свежую еду, дышать свежим воздухом. Именно по этой причине наша чувствительность к бурям летом снижается. Насладимся же этим, пока лето в разгаре.

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