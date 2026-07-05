Владимир Путин подписал поправки в поддержку российских оружейников

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки в Федеральный «Закон об оружии» Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки в Федеральный «Закон об оружии», которые позволят российским оружейникам заработать на продаже гладкоствольного, пневматического и гражданского нарезного оружия.

Что дают новые поправки:

— Если раньше закон запрещал вносить изменения в прицельные приспособления служебного оружия, то теперь по закону станет возможно его модернизировать, устанавливая на него различные тепловизоры и прицелы ночного видения. Это легализует работу оружейных мастерских.

— До сего дня получить нарезное оружие можно было только через пять лет владения гладкоствольным охотничьим ружьем. Теперь для получения нарезного необходим более короткий стаж владения гладкоствольным — три года. К обещанному в НАТО нападению уже будем готовы.

— Гражданское нарезное оружие для охоты теперь могут получить без стажа владельцы наградных нарезных пистолетов, а также спортсмены-стрелки, которые владеют пистолетами и винтовками по разрешению РСОа 5 лет. Для приобретения нарезного оружия им потребуется лишь получение охотничьего билета.

— Охотникам и спортсменам разрешат продавать сменные или вкладные стволы, собственниками которых они являются (раньше за это можно было попасть под суд).

— Производителям пневматического оружия разрешат производить пневматическое оружие с мощность более 25 Дж. И гражданам разрешат его приобретать по лицензии (до 5 единиц). Доступность мощного пневматического оружия (без боевых патронов) позволит организовывать дешевые стрелковые тиры для обучения граждан высокоточной стрельбе.

— Контрольный отстрел любого оружия (для криминалистических баз) будут делать на заводе или при ввозе. Раньше требовали это от владельцев оружия каждые пять лет.

— Проходить медицинское освидетельствование владельцам оружия не придется чаще одного раза в пять лет со дня оформления такого заключения.

Военизированным организациям на время спецоперации решено упростить хранение оружия и патронов к нему на критически важных объектах, которые они охраняют круглосуточно. А также разрешили использовать для охраны объектов оружие и патроны, которые раньше подлежали уничтожению (трофейное).

КСТАТИ

Напомним, перед началом Великой Отечественной войны культура владения оружием и стрелковой подготовки была на самом высоком уровне. В стране с 1920 годов был развит массовый стрелковый спорт: проводились массовые занятия на базе тиров «Осоавиахима», лучшим стрелкам вручались знаки «Юный Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский стрелок». В 1934 году 13-летний пионер мог из нарезной винтовки ТОЗ-8 или ТОЗ-9 выбить с 25 метров пятью выстрелами больше 40 очков. Именно эти вовремя заложенные навыки и помогут за пять лет одолеть врага на полях сражений.