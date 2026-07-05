Жесткие посадки: за что арестован экс-глава Росавиации Александр Нерадько, чем он владеет и при чем здесь Украина

Кресло под Александром Нерадько шаталось отчаянно, особенно в последние годы. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет. Казалось бы — опытный, видавший виды управленец, долго и прочно сидевший в своем кресле.

Ан нет. Кресло под Александром Нерадько шаталось отчаянно, особенно в последние годы. Многие об этом знали. Так что если авиационных экспертов и удивила новость, прилетевшая из Хорошевского суда Москвы, то не сильно.

ПРИСТЕГНИТЕ НАРУЧНИКИ

65-летний Нерадько был задержан 3 июля, и спустя несколько часов суд по ходатайству следствия вынес решение о его аресте до 9 августа. Экс-главу Росавиации взяли под стражу в зале суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

В тот же день, по той же статье и на тот же срок арестовали бывшего заместителя Нерадько — Константина Махова. Вину оба фигуранта не признали. Адвокаты обвиняемых обжалуют арест.

Константин Махов в течение девяти лет (с 2008 по 2017 год) занимал должность заместителя руководителя Росавиации. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Конкретных обвинений официально пока не прозвучало. Но пресса и эксперты из авиационной среды обсуждают две возможные версии.

Версия 1: махинации при продаже самолетов

Нерадько мог быть причастен к продаже самолетов за границу в 2020–2021 годах. Часть из них позже появилась на Украине.

— У Росавиации действительно есть собственный парк самолетов, — сообщил KP.RU известный авиаэксперт, главный редактор портала Aviaru Роман Гусаров. — Но это не военные, а гражданские самолеты, и запрета на продажу в то время не было. Так что в самом факте продажи нарушения нет. Но, возможно, есть вопросы к цене самолетов — условно говоря, если годные машины проданы по цене лома. Но может, уголовное дело связано с другими эпизодами. А вообще, как говорится, бомбы ложились рядом. Например, не так давно арестовали заместителя Нерадько — Сергея Тимошенко…

Не так давно арестовали заместителя Нерадько — Сергея Тимошенко. Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Тимошенко был арестован по делу о крупной взятке в 2024 году. Правда, это дело с самолетами не связано. В 2019–2021 годах, еще до работы в Росавиации, Сергей Тимошенко занимал пост заместителя губернатора Брянской области. Курировал строительство и ремонт социальных объектов. По версии следствия, чиновник получил от предпринимателей около 7 млн рублей за «покровительство». Причем следствие полагает, что взятки Тимошенко брал не только деньгами, но и стройматериалами, едой, техникой и даже крысиным ядом. Но это так, к слову.

Проблемы с законом были и у других крупных чиновников Росавиации:

— В 2025 году за взятки на восемь лет посадили бывшего начальника отдела квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка.

— В 2024-м при получении взятки в 4,5 млн рублей арестовали замначальника управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин.

— Годом ранее экс-начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев был арестован за взятку в 6 млн рублей от руководства авиакомпании, которой чиновник, по данным следствия, оказывал покровительство.

Список можно продолжать, но пока остановимся.

Версия 2: долгострой в «Домодедово»

Как пишут СМИ, дело против Нерадько и Махова может быть связано с хищением около 800 млн рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово.

Взлетку начали строить в 2014 году и планировали закончить к Чемпионату мира по футболу — 2018. Первый контракт на ее строительство на 12,85 млрд рублей получила компания «Строительное управление № 1». Однако в 2016 году подрядчик обанкротился. Работы остановились.

Полоса не готова до сих пор — согласно последним данным, построена она примерно на 80%. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Полоса не готова до сих пор — согласно последним данным, построена она примерно на 80%. По расчетам экспертов, на доведение взлетки до ума понадобится еще не меньше десятка миллиардов рублей. А в начале нынешнего года гендиректор АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (оно стало новым собственником «Домодедово») Михаил Василенко сообщил: полоса проложена с нарушением строительных норм и правил. Возможно, потребуется реконструкция.

Кстати, именно арестованный Константин Махов в бытность заместителем главы Росавиации курировал работу по реконструкции и модернизации аэропортов.

ПОЛЕТ НЕНОРМАЛЬНЫЙ

Тучи над Нерадько начали сгущаться еще много лет назад. Например, в 2017 году — в связи с финансовым крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа», у которой не нашлось денег вернуть 16 тысяч пассажиров из-за границы. Генпрокуратура России тогда предложила главе Минтранса рассмотреть вопрос о соответствии Александра Нерадько занимаемой должности.

В сентябре 2017 года финансовый крах авиакомпании «ВИМ-Авиа» привел к массовым задержкам и отменам рейсов, в результате чего за границей и внутри России застряли десятки тысяч человек. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В 2018 году, после крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» (71 погибший) заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Магомед Толбоев назвал Нерадько ответственным за «резкое снижение уровня квалификации гражданских пилотов в России».

Тревожный звонок прозвучал и в мае 2023 года. Тогда правительство сделало Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Речь шла о низких темпах развития беспилотной авиации, интеграции ее в воздушное пространство страны и разработки нормативной базы. Неудовлетворительную оценку работе на этом направлении дал президент:

— Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет, — сказал Владимир Путин.

И вообще, по словам Романа Гусарова, за время работы Нерадько претензий к Росавиации было много — и самых разных.

— Недовольны были авиакомпании, недовольны были в правительстве, — говорит Гусаров. — Хотя если брать по показателям, то развитие было — перевозки росли, а аварийность была на нормальном среднемировом уровне. Вот по малой авиации — да, были претензии к развитию…

Президент России Владимир Путин в кабине самолета МС-21. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Серьезные вопросы накопились и к отечественному авиастроению и двигателестроению. Например, слишком уж затянулось создание нового российского лайнера МС-21 и двигателя к нему. Пока не грянули санкции с запретом на покупку иностранных самолетов, дело шло ни шатко ни валко.

Но что это — просто не справлялся человек или есть в этом криминальная составляющая?..

СПРАВКА KP.RU

Что такое Росавиация

Если говорить очень упрощенно, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — это главное государственное ведомство, которое контролирует и регулирует всю гражданскую авиацию в России. Это своего рода «ГАИ» для самолетов, авиакомпаний и аэропортов. Ведомство подчиняется министерству транспорта.

Вот основные задачи, которые выполняет агентство:

— Выдает разрешения (решает, какие авиакомпании могут и не могут летать)

— Утверждает маршруты (в том числе международные).

— Следит за безопасностью (проверяет исправность самолетов, квалификацию пилотов, диспетчеров и состояние взлетных полос)

— Оформляет лицензии и документы (пилотские свидетельства, сертификаты летной годности для лайнеров и т. д.)

— Управляет аэропортами (отвечает за государственное имущество и распределяет субсидии на авиаперелеты)

— Занимается регистрацией прав на воздушные суда и сделок с ними

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Александр Нерадько Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Нерадько родился в 1961 году. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации.

Начинал карьеру во Внуковском производственном объединении гражданской авиации в середине 1980-х, затем перешел в Федеральную службу воздушного транспорта. Руководил Ространснадзором и Федеральной аэронавигационной службой, упраздненной в 2009 году. Тогда он и возглавил Росавиацию.

В 2020 году, оставаясь главой Росавиации, стал первым замом министра транспорта. Но спустя год лишился этого поста. А в 2023 году по настоятельной рекомендации тогдашнего министра транспорта Виталия Савельева написал заявление по собственному желанию. После этого занимал пост советника гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании.

Согласно декларации за 2021 год (более поздних данных нет), у Нерадько была квартира в Москве площадью в 201,6 «квадратов», земельный участок в 22 сотки, две дачи и автомобиль Lexus GX 470. У жены — земельный участок в 23 сотки, доля в квартире и машина Volvo S40.

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