Силами ПВО за сутки было сбито девять управляемых авиабомб, крылатая ракета «Нептун-МД» (модификация ракеты «Длинный Нептун»). Фото: Александр Полегенько/ТАСС

4 июля 2026 года, после предложения Министерства обороны России о передаче тел погибших в Константиновке украинских солдат в обмен на прекращение огня, более двух десятков международных СМИ выразили намерение освещать это событие на месте.

Российское оборонное ведомство заявило о готовности оказать содействие журналистам, при условии согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную инициативу.

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А пока официальный Киев отмалчивается, на прошедшем брифинге вынуждены зачитывать очередную сводку потерь ВСУ за прошедшие сутки.

Согласно сообщению ведомства, российские группировки войск «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» за минувшие 24 часа уничтожили свыше 200, 220, 220, 300, 470 и 60 украинских военнослужащих соответственно (общие потери ВСУ - 1470 боевиков).

Кроме того, за сутки главкома ВСУ Сырского также лишили: 11 бронемашин, 12 артиллерийских орудий, системы РСЗО «Град», хорватская РАК-SA-12, а также более 72 единиц различной автомобильной техники.

В районе городских улиц Красного Лимана продолжаются операции по зачистке и разминированию, подразделения 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер. Для предотвращения ротации и снабжения 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны, авиацией была уничтожена переправа через реку Северский Донец в районе Маяков.

Объединенная группировка Вооруженных Сил Российской Федерации успешно поразила военные и топливные объекты ВСУ, а также места временной дислокации в 149 районах.

Силами ПВО за сутки было сбито девять управляемых авиабомб, крылатая ракета «Нептун-МД» (модификация ракеты «Длинный Нептун» длинной в 5,5 метра с боеголовкой в 150 кг. имеет радиус поражения в 1000 км.) и 282 ударных беспилотных летательных аппарата.

Объединенная группировка Вооруженных Сил Российской Федерации успешно поразила военные и топливные объекты ВСУ Фото: REUTERS.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

174 695 - дронов.

664 - ЗРК.

30 029 - танков и бронемашин.

1 754 - РСЗО

35 656 - орудий.

65 702 - единиц спецтехники.

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