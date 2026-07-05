Киркоров помирился с Шаляпиным, звезда «Папиных дочек» выходит замуж, а дочь Урганта «отменила» популярного рэпера: главные события шоу-бизнеса

Филипп Киркоров неожиданно поставил точку в многолетнем конфликте с Прохором Шаляпиным Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая неделя июля запомнилась сразу несколькими громкими событиями. Филипп Киркоров неожиданно поставил точку в многолетнем конфликте с Прохором Шаляпиным, звезда «Папиных дочек» Полина Денисова объявила о помолвке, а бывшая жена Виктора Логинова вновь выступила с резкими заявлениями после развода. Неожиданными откровениями поделилась и падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, впервые рассказавшая, почему рассталась с известным рэпером 9mice.

Киркоров и Шаляпин помирились спустя почти 20 лет

Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Главной неожиданностью недели стало примирение Филиппа Киркорова и Прохора Шаляпина. Артисты впервые за долгие годы пообщались, а видео их теплого общения быстро разлетелось по соцсетям. Киркоров встретил коллегу с улыбкой, шутками и даже поцеловал его в макушку. «Я предлагаю помириться», — сказал Прохор Шаляпин, напомнив, что они не общались почти два десятилетия.

Сам Киркоров, впрочем, удивился такой формулировке. «Мы с тобой ссорились?» — переспросил артист. В итоге бывшие оппоненты окончательно закрыли многолетнюю историю, которую сам Шаляпин ранее связывал с событиями почти двадцатилетней давности.

Звезда «Папиных дочек» Полина Денисова выходит замуж

Полина Денисова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радостной новостью поделилась исполнительница роли Сони Васильевой в сериале «Папины дочки. Новые» Полина Денисова. 22-летняя актриса сообщила, что сказала «да» своему возлюбленному, известному молодому актеру Антону Рогачеву.

Парень тщательно подготовился к предложению руки и сердца, устроив романтический сюрприз с их фотографиями и праздничным тортом. Влюбленные познакомились на съемках фильма «Роль отца», а теперь готовятся к свадьбе.

Бывшая жена Виктора Логинова вновь выступила с обвинениями

Виктор Логинов и Мария Гуськова Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новую волну обсуждений вызвали откровения бывшей супруги Виктора Логинова Марии Гуськовой. После развода она заявила, что слова актера о их примирении не соответствовали действительности. «В апреле он публично заявил о нашем примирении, хотя в реальности его не было. Это была ложная информация», — рассказала Гуськова.

Мария призналась, что до сих пор тяжело переживает развод и воспринимает этот период как «страшный сон». Ранее она также обвиняла актера в изменах, злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве.

Анна Седокова рассказала об ужасах жизни с Янисом Тиммой

Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Резонансной темой стало откровенное признание Анны Седоковой, связанное с ее отношениями с баскетболистом Янисом Тиммой. В день рождения спортсмена поклонники вновь обратились к певице с вопросами о его гибели в 2024 году, после чего артистка заявила, что больше не может молчать.

Анна Седокова рассказала, что в браке переживала серьезное давление и агрессию со стороны супруга. По ее словам, однажды Янис Тимма в порыве эмоций сильно избил ее, а также угрожал и проявлял опасное поведение, в том числе с ножом. «Мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — заявила певица. Янис Тимма скончался в декабре 2024 года.

Падчерица Ивана Урганта впервые рассказала о тяжелом расставании

Иван Ургант, его жена Наталья Кикнадзе и падчерица Эрика. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданными откровениями поделилась и Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта. Девушка впервые рассказала о причинах расставания с популярным у молодежи рэпером 9mice, с которым встречалась несколько месяцев. По словам Эрики, бывший возлюбленный говорил о семье и детях, однако отношения оказались далеки от идеальных. Она утверждает, что музыкант настаивал на пластической операции и отправлял ее к хирургу.

«А ты все ходишь и рассказываешь разные версии разным людям, какая я. Я устала терпеть и своим молчанием спасать твою лицемерную гнилую душу», — обратилась Кикнадзе к бывшему избраннику. Более того, с обвинениями в адрес 9mice (Сергей Дмитриев) высказались и другие девушки, после чего рэпера начали массово «отменять» в соцсетях.