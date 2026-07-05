Президент подписал новый закон о бензине: цель - обеспечить российский рынок топливом и сдержать цены

Владимир Путин подписал закон, который направлен на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Фото: REUTERS.

Владимир Путин подписал закон, который направлен на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.

Закон уже вступил в силу. Вот его основные положения:

1. Виды горючего, допущенные к обороту, будет определять правительство.

2. Допускается получение высокооктанового топлива путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами.

Высокооктановым, как указано в законе, считается бензин с октановым числом не ниже 92.

Прямогонный бензин - это продукт первичной перегонки нефти (без дополнительной химической переработки), который не используется как готовое моторное топливо, но может служить компонентом для изготовления бензина, который продается на заправках.

За последнее время власти приняли целый комплекс мер для стабилизации ситуации с топливом. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

3. Компании смогут получать демпфер при производстве бензина путем смешения так же, как и при полноценном цикле переработки

Демпфер - это субсидия, которую государство платит производителям, чтобы те не задирали цены на бензин на внутреннем рынке. Попросту говоря, выплата этой субсидии за «производство бензина путем смешения» поможет сдержать рост цен на такое топливо.

4. Отдельные организации будут вправе получить демпфер и при импорте готового бензина из-за рубежа

Перечень таких уполномоченных организаций определит правительство. Таким образом, появляются стимулы для поставок в Россию бензина из других стран. Это поможет увеличить предложение и сдержать «бензиновую инфляцию». Вспомним 2023 год – когда начали дорожать яйца, власти увеличили импорт и тем самым обуздали рост цен. Вот и здесь то же самое.

5. До конца года продлевается срок действия модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей

Модернизационные соглашения – это договоры, по которым заводы берут на себя обязательство обновить технологические установки, а взамен государство дает им налоговые льготы.

Модернизационные соглашения – это договоры, по которым заводы берут на себя обязательство обновить технологические установки, а взамен государство дает им налоговые льготы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

За последнее время власти приняли целый комплекс мер для стабилизации ситуации с топливом. Вот некоторые из них:

- запрет на экспорт бензина и авиационного керосина

- увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов

- расширение поставок топлива в регионы, где есть проблемы

- задействование резервов, которые раньше были нетронутыми

- мониторинг цен на бензин для борьбы со спекулянтами

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