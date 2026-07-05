58-летняя Валерия похвасталась роскошной фигурой на пляже

Подтянутой форме 58-летней певицы, у которое трое взрослых детей, может позавидовать любая девушка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Валерия продемонстрировала шикарную фигуру в темно-синем бикини на пляже. Подтянутой форме 58-летней певицы, у которое трое взрослых детей, может позавидовать любая девушка. Образ звезда дополнила массивными солнцезащитными очками и белой бейсболкой.

Валерию, которую, видимо, снимал муж Иосиф Пригожин, буквально закидали восторженными комментариями в соцсетях.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Восхитительная!!!» — написала Виктория Дайнеко.

«Восторг», — добавила Наталья Подольская.

«Какая роскошная фигура», — не сдержался Прохор Шаляпин.

«С ума сойти какая шикарная фигура!!!» — прокомментировала Клава Кока.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Форма Валерии — это результат не «уколов красоты» или генетики, а упорный труд. Известно, что Валерия уже много лет соблюдает здоровый образ жизни: следит за питанием и ежедневно занимается йогой и фитнесом. Еще звезда упражняется на виброплатформе.

Также у звезды довольно много ограничений в питании. Она исключила сладкое, жареное, копченое, мучное и жирное. Певица ест 5-6 раз в день небольшими порциями. Исполнительница не курит и не употребляет никакой алкоголь.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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