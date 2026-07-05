Зеленский отказался забрать тела погибших в Константиновке всушников Фото: REUTERS.

Минобороны России 4-го июля после освобождения Константиновки в очередной раз предложило Киеву провести гуманитарную акцию – передать украинской стороне тела погибших в этом городе украинских военных. Обозначили и временной промежуток для передачи тел – с 12-00 до 18-00 6-го июля, и в случае согласия Киева должно было быть установлено определенное «окно тишины». Киеву предложили дать ответ сегодня, до 12-00 5-го июля. Киев молчал. Уже прошли все сроки, но Киев продолжал молчать. И только уже под вечер Минобороны России опубликовало следующее информационное сообщение:

- 4 июля 2026 года Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновка, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий. В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения, - заявили в российском оборонном ведомстве. И прокомментировали в том духе, что «Украина еще раз продемонстрировала свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу».

4 июля войска России освободили Константиновку. Фото: Минобороны РФ.

Про расходный материал все понятно, так оно и есть. Эти украинские военные не были никому нужны, кроме своих семей, еще тогда, когда были живы и воевали. Кому они нужны в качестве трупов и обременения для Зеленского – вообще в таком случае непонятно. Украинский «просрочка» сейчас, наоборот, многое бы дал, чтобы эти трупы украинских военных куда-то делись. Ему сейчас категорически противопоказан «режим тишины», потому что в Константиновку рвутся иностранные журналисты, а их пребывание там разрушит очередное вранье Зеленского про то, что ВСУ еще якобы обороняют и удерживают Константиновку. Сейчас Киев изо всех сил, теряя штаны и надрывая голосовые связки, пытается уверить всех в том, что с Константиновкой ничего не случилось. Иностранные журналисты на месте обрушат эту ложь первыми же кадрами, но чтобы они туда попали надо, чтобы ВСУ перестали обстреливать город. Для Зеленского перед саммитом НАТО, который откроется в Анкаре буквально на следующий день после планировавшейся передачи тел – это все равно, что прийти на саммит, держа в руках плакат: «Простите меня! Я все это время всем вам все врал». После такого не только не дадут денег, еще и вернуть ранее переданное потребуют.

Украинские военные не были никому нужны, кроме своих семей, еще тогда, когда были живы и воевали. Фото: REUTERS.

Кроме того, передача тел убитых, заметьте, не обмен телами, а передача украинской стороне, крайне невыгодна Зеленскому, поскольку напрочь рушит другую его ложь – про минимальные потери ВСУ, про наступательные действия и успехи украинской армии. Плюс, не будем забывать, что, получив тела своих военных, Зеленский, вернее, украинская власть, получает и очень серьезное финансовое обременение – за каждого погибшего Зеленский пообещал выплачивать по 15 миллионов гривен компенсации семье или родственникам. Если же учесть, что, как сообщило Минобороны Росси, в Константиновке ВСУ потеряли погибшими около 13,5 тысячи человек личного состава, то только на потере Константиновки Зеленский и его команда должны будут выплатить больше 200 миллиардов гривен в качестве компенсации. Мало того, что подобных денег на такие цели у Киева нет и не будет (полные компенсации за всех погибших давно уже исчисляются триллионами), так Зеленскому надо было бы еще и признать такие потери, которые рушат всю его ложь и в этой сфере. И тут логика Зеленского проста и прямолинейна - чем меньше трупов на руках, тем больше экономия в кармане и тем больше возможностей украсть.

Что же касается моральной стороны дела – всех этих доводов про «проститься семье, проводить в последний путь, похоронить по-человечески» и т.д. - «просроченным» главарем бандеровского режима и его командой, вплоть до военного командования ВСУ, они никогда не принимались во внимание. Киевский режим безжалостен по отношению к живым, для них имеют значение только результат и деньги, а всего остального просто не существует.

По той причине, что они уже давно перестали быть людьми.

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