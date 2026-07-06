Новые открытия ученых: мышцы стимулируют выработку «гормона стройности» и отвечают за долголетие

Хорошо развитые мышцы берегут наши сосуды и защищают от набора веса. Фото: Maria Markevich/Shutterstock/Fotodom

ПРОБЛЕМЫ С МЫШЦАМИ - УДАР ПО СОСУДАМ

- После того, как мы поели, почти 85% полученной глюкозы потребляется мышцами. Они забирают ее, частично используют, частично сохраняют про запас (в виде вещества гликогена), - рассказывает руководитель направления превентивной медицины многопрофильного медицинского центра, врач-терапевт Кирилл Белан. - А теперь представьте, что мышцы работают мало, слабо. Или их объем уменьшен. Тогда организм отправляет повышенное количество глюкозы в печень. Там тоже запасается гликоген. Но при его избытке печень «забивается» и начинает перерабатывать излишки углеводов в жиры (триглицериды). Они, в свою очередь, упаковываются в «транспортные контейнеры» - липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, разновидность «плохого» холестерина). И - выбрасываются в кровь.

Дальше такой жир отправляется в жировую ткань на долгосрочное хранение - в разных органах и участках организма. В результате, с одной стороны, у человека растет лишний вес. С другой, повышенное количество жиров в крови - триглицериды, ЛПОНП вносят вклад в развитие атеросклероза, ухудшающего состояние кровеносных сосудов, сердца. В конечном счете это путь к инфарктам и инсультам.

А ведь в начале этого пути стоит уменьшение мышечной массы и нехватка движения!

ДАЕШЬ «ГОРМОН СТРОЙНОСТИ»!

Выходит, хорошо развитые мышцы и берегут наши сосуды, и защищают от набора веса. Кроме того, наука выяснила, что мышечная ткань - и в покое, и при нагрузке (движении, тренировках) вырабатывает различные гормоны и гормоноподобные вещества. Они называются миокины. И влияют практически на все наши органы: печень, поджелудочную, кишечник и даже головной мозг, рассказывает Кирилл Белан.

- Сейчас известно порядка 650 миокинов. Причем, исследована из них только малая часть, всего около 5%, - поясняет эксперт. - Но мы уже знаем, например, об очень интересном эффекте, связанном с воздействием на кишечник. Интерлейкин-6, который вырабатывается в мышечной ткани, стимулирует выработку кишечного гормона ГПП-1.

Да-да, того самого, синтетические аналоги которого входят в состав знаменитых «уколов для похудения»! Кроме того, мышцы вносят мощный вклад в «феномен браунинга» (от английского browning - «побурение»), говорит доктор Белан. Так называется процесс, когда белая жировая ткань в организме (классический жир, избыток которого вреден) превращается в ценную бурую ткань, помогающую сжигать лишний жир и сбрасывать вес.

Учитывая многогранное полезное влияние мышц, ученые пришли к выводу: их смело можно назвать «органом долголетия», заключает Кирилл Белан. Но с возрастом у большинства людей этот орган, увы, начинает страдать. Причем, из-за особенностей современной жизни проблемы с мышечной тканью возникают у все более молодых людей.

ОТ СИДЯЧЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДО САРКОПЕНИИ

Сидячий образ жизни может привести к саркопении. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

- Сегодня мы сталкиваемся с тем, что мышечная масса начинает уменьшаться в среднем уже с 30-летнего возраста. Обычно человек теряет около 3-8% каждые 10 лет, - рассказывает доктор Белан. - Основная причина - нехватка физической активности. Людям, особенно в больших городах, практически не надо двигаться. Есть общественный транспорт, доставка любых товаров, онлайн-услуги.

Плюс сумасшедший ритм современной жизни, из-за которого как будто не остается ни времени, ни физических сил на тренировки мышц (эксперты настаивают, что главное - сила воли, время можно найти всегда).

Когда потеря мышечной массы становится критической, у человека развивается заболевание - саркопения. К сожалению, оно радикально снижает шансы на долголетие, предупреждают специалисты. Не говоря об ухудшении качества повседневной жизни. При этом за последнее время в медицине значительно поменялись подходы к определению саркопении. Научно-медицинское сообщество пришло к выводу: «раздавать» такой диагноз направо и налево, всем, у кого снижена мышечная масса - неверно. А как правильно? О главном, что важно знать и пациентам, и лечащим врачам, рассказал этой весной на форуме «Технологии долголетия - 2026» профессор гериатрии Государственного университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) доктор Роберто Лоренсу.

КОГДА СИЛА ВАЖНЕЕ МАССЫ

Прежде всего важно различать естественное возрастное снижение мышечной массы (особенно активно оно идет после 60 лет) и болезненное состояние, отмечает профессор Лоренсу. В последнем случае сокращение объема мышц достигает критического порога. Это напрямую отражается на функциях мышечной ткани и зачастую сопровождается патологической слабостью.

Основные критерии, по которым определяется саркопения, отражены в документе под названием Европейский консенсус (European Working Group on Sarcopenia in Older People 2). Главные правила такие:

1. Обязательным первичным критерием, с которого начинается диагностика, служит вовсе не сниженная мышечная масса. А низкая мышечная сила (сила хвата).

- Если сила нормальная, мы не можем поставить диагноз «саркопения» - даже когда масса мышц снижена (это будет считаться возрастной атрофией без саркопении), - поясняет эксперт.

2. Только после обнаружения слабости (низкой мышечной силы) следует приступать к замерам мышечной массы. Для этого используются различные аппаратные методы (подробнее см. ниже). Они позволяют, в том числе, отличить саркопению от ряда других заболеваний и состояний, например, нервно-мышечных болезней.

3. Третий критерий позволяет определить степень ослабления организма и выявить тяжелую саркопению, приводящую к инвалидности. Для этого используются различные медицинские тесты. Например, оценка скорости ходьбы: критичный показатель ≤0,8 м/с.

БУДЬ В КУРСЕ

Как определить вероятность саркопении

Международные гайдлайны (рекомендации) предлагают использовать на доврачебном уровне, в том числе, это возможно самостоятельно, в быту - опросник SARC-F. Он упоминается также в клинических рекомендациях российского Минздрава, полную версию можно найти через поиск по названию теста-опросника в интернете (например, здесь).

Аббревиатура SARC-F состоит из первых букв пяти параметров, которые оцениваются в ходе опроса пациента (самоопроса). Это:

- Strength (сила). Вопрос: насколько тяжело для вас поднять и удерживать порядка 4-5 кг?

- Assistance in walking (помощь при ходьбе). Вопрос: испытываете ли вы трудности при ходьбе по комнате, используете ли вспомогательные средства?

- Rise from a chair (вставание со стула). Вопрос: насколько вам трудно встать со стула или кровати (без помощи рук)?

- Climb stairs (подъем по лестнице). Вопрос: насколько вам трудно подняться на лестничный пролет из 10 ступенек?

- Falls (падения). Вопрос: сколько раз вы падали за последний год?

На каждый вопрос предлагается несколько вариантов ответов - например: нет трудностей/ немного трудно/ очень трудно или не могу. В зависимости от выбранного варианта начисляется определенное количество баллов, и в конце подсчитывается их сумма. Результат ≥4 балла означает высокий риск саркопении, требующий активной диагностики. В первую очередь это показание для проведения теста на силу мышц.

Как правило, измеряется сила хвата с помощью динамометра. Рекомендуется делать это под контролем медицинского специалиста. Обычно берется в расчет показатель ведущей руки (у правшей сила хвата правой зачастую на 5-10% выше, чем левой). Норма зависит от пола и возраста (подробные таблицы можно найти в интернете), но именно для диагностики саркопении применяется такой ориентир:

- для мужчин критичное снижение силы хвата <27 кг;

- для женщин <16 кг.

Если трудно подняться со стула или дивана, возможно, у вас развивается саркопения. Фото: Andrii Iemelianenko/Shutterstock/Fotodom

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Какие обследования точнее всего показывают снижение мышечной массы

- Самое точное исследование - это МРТ, - поясняет врач Кирилл Белан. - Оно не просто позволяет оценить объем мышечной ткани, но и показывает ее состав. Бывает, например, что объем нормальный, но при этом мышца содержит много жира. Это называется миостеатоз. Функциональность такой мышцы гораздо ниже.

- Также высокоточным считается КТ-исследование. Обычно оценивается площадь поперечного сечения мышц на уровне поясничных позвонков L3 - L4.

- Чуть менее точный, но более доступный метод, который достаточно широко используется в медицине, - так называемая DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия). Ее также применяют для оценки остеопороза.

- Самый распространенный метод - биоимпедансный анализ. «Он работает за счет оценки электропроводности тканей - вода, мышцы, жир по-разному проводят электрический ток определенной частоты. Биоимпеданс считается наименее точным в сравнении с другими методами (см. выше), но он наиболее дешевый, массовый, не несет лучевой нагрузки», - поясняет эксперт.

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Как профилактируют и лечат саркопению

- Основной подход - полноценное питание с достаточным количеством белка (при этом стоит помнить, что растительный белок усваивается намного хуже животного, отмечают специалисты) + силовые нагрузки. Рекомендуются тренировки с гантелями или собственным весом. При проблемах с суставами, позвоночником нужно подбирать безопасные упражнения с врачом.

- Важно поддерживать нормальный уровень витамина D и кальция. Они необходимы для мышечного синтеза.

- В ряде случаев, строго по медпоказаниям и с учетом противопоказаний, врач может назначить лекарственные препараты для увеличения мышечной массы - анаболические стероиды. Однако, как отметили эксперты на форуме «Технологии долголетия», это не рутинная практика, а, скорее, крайняя мера. Долгосрочная безопасность таких препаратов для пожилых людей изучена плохо. А в числе нередких побочных эффектов - повышение риска тромбозов, поражения печени и рака простаты у мужчин.

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