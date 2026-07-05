Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 6 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли почти три сотни дронов

2. Пантеон тонет в дерьме

3. Одесский дезертир подорвал патрульных

4. Украинские нефтебазы горят как спички

5. Поляки отдали Киеву ракеты к ЗРК в ущерб себе

6. Украинки в ВСУ призывают равняться на Израиль

7. Киев не забрал погибших из Константиновки

8. Закарпатские военкомы большие затейники.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 6 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ 200 боевиков, бронемашину и 14 автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли противнику такой урон: более 220 военнослужащих, шесть бронемашин и 17 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила свыше 220 националистов. Сожжены 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

На счету «Центра» - более 300 солдат врага. Поражены четыре орудия полевой артиллерии, по две станции РЭБ и станции радиоэлектронной разведки.

«Восток» вывел из строя до 470 человек, боевую бронемашину и восемь автомобилей.

Бойцы «Днепра» упокоили 60 военнослужащих ВСУ. Утилизированы 12 автомобилей, четыре станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 6 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинских нацистов смывают ливни

Национальному военному кладбищу под Киевом не везет. После ливней не только размыло дороги к болоту, где заложили этот погост. Отмечены провалы в зоне захоронений. В Киевском эколого-культурном центре в тревоге: «Насыпные дороги размыло, асфальт провалился, вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой». При этом экологи и гидрологи предупреждали: место для национального военного кладбища выбрано с игнорированием природных условий и непригодно для захоронений. Сейчас на кладбище лишь несколько сотен могил, но в перспективе планируется до 150 тысяч захоронений. Отличное место для Пантеона «выдающихся украинцев» выбрал Зеленский — он ведь уже перетащил сюда кости антисемитов Мельника и Коновальца. Если они уже смешались с нечистотами, то это знак свыше.

Одессит дезертировал и подорвал патрульных

В одесской полиции сообщили, что местный дезертир подорвал патрульных после попытки остановить его мопед в Одесской области. Казус произошел в Подольском районе. Попытку пацифиста уклониться от кары описали так: «Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил водителя мопеда за нарушение правил дорожного движения. При проверки документов оказалось, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ (самовольно оставивший часть)». Правда так колола глаза, что мужик достал гранату и рванул чеку. Ранения получили и двое патрульных и мопедист-уклонист. Нет правды в колее, но правды нет и выше...

Горят нефтебазы и ЛЭПы горят

В Полтавской, Харьковской и Сумской областях горят энергообъекты. Фото: REUTERS.

В пресс-служба украинской энергокомпании "Нафтогаз" грустят: в Полтавской, Харьковской и Сумской областях горят энергообъекты. Пожары названы крупными, разрушения — значительными, остановка оборудования — вынужденной. Размер ущерба называть страшатся. Накануне был нанесен удар по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. В Минобороны сообщили, что объект находится в районе Высокогорное. Нефтебаза получила серьезные повреждения. Как говорил один заокеанский лидер, «танго танцуют вдвоем».

Поляки успели передать Киеву ракеты до скандала с нацистами

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак признал, что этой весной правительство его страны втайне от парламента отправило киевскому режиму ракеты-перехватчики для американских ЗРК Patriot. А также уступило очередь на их закупку у американских заводов. Босак с горечью констатировал: ракеты являются «дорогими, труднодоступными» и необходимыми для «создания многослойной системы» польской ПВО. Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач признал, что факт передачи ракет «очень вероятен». Замминистра нацобороны Польши Цезари Томчик напомнил, что список передаваемых Киеву вооружений является закрытой информацией. Волынская резня - отдельно, а ракеты — отдельно?

Украинские бой-бабы равняются на израильских убийц

The Times сообщает: женщины, которые тянут лямку в ВСУ, призывают других украинок напялить камуфляж по примеру израильтянок. Солдаты и сержанты женского пола, которые убивают русских, указывают своим соплеменницам на то, что в Израиле всеобщая воинская повинность касается и слабого пола. При том сами же признают, что бабы в ВСУ постоянно сталкиваются с домогательствами со стороны мужиков. А во время подготовки многие сослуживцы смотрят на женщин свысока, орут на них и называют ничтожествами. Ну и зачем в такую армию вы зовете остальных украинок — чтобы они разделили с вами эти унижения?

Киев не забрал своих погибших из Константиновки

Зеленский отказался забирать тела погибших всушников из Константиновки. Фото: REUTERS.

В Минобороны России сообщили, что Киев отказался от участия в передаче тел погибших в Константиновке бойцов ВСУ. В сообщении говорится: «Киевский режим не сделал ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками». И подчеркнули, что, отказавшись от предложения о передаче тел, Киев вновь продемонстрировал свое отношение к сволим бойцам как к расходному материалу. Украинская армия, по данным МО РФ, в боях за Константиновку потеряла более 13 тысяч человек. Ну и где они возьмут столько денег на выплаты родне?

Закарпатские военкомы выполняют план как могут

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* указал на изобретательность сотрудники ТЦК в Закарпатской области. Они нашли новый способ мобилизации сограждан. Народному избраннику жители Закарпатья рассказали, что военкомы забирают мужиков и доставляют в приграничную зону. Там их фотографируют у границы и сразу начинают шантажировать попыткой побега за рубеж. Чтобы не отправить в армию или в тюрьму, требуют деньги. Парламентарий заявил, что это не единичный случай, а системная проблема. На фоне того, что вратаря украинской сборной по хоккею Эдуарда Захарченко мобилизовали прямо на льду, закарпатские эксперименты выглядят детской шалостью.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов