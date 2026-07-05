Российские войска смогли взять Константиновку, хорошо укрепленную опору ВСУ. Фото: Александр Река/ТАСС

Рухнул один из мощнейших опорных пунктов вооруженных сил Украины. Это масштабное событие дает нам повод для осмысления его и с политической, и с военной точки зрения. Да и поразмышлять о последствиях трудно добытой виктории.

КАК «ИСПОРТИЛИ ПЕСНЮ» ЗЕЛЕНСКОМУ

Вы обратили внимание на время, когда российский триколор победно взметнулся над Константиновкой, а наши генералы докладывали Путину о результатах боевой работы своих войск?

Накануне западная и украинская пропаганда безудержно верещали о некоем «переломе» на поле боя, О том, что российская армия якобы «выдохлась и забуксовала в окопах». А ВСУ будто бы «перехватили у нее стратегическую инициативу» и создают Киеву выгодные условия для уступчивости Москвы на грядущих переговорах.

Российский триколор взметнулся над Константиновкой Фото: Минобороны РФ.

Все это подкреплялось восторгами по поводу резко возросшей интенсивности ударов беспилотниками по российским сугубо гражданским, а также военным или промышленным объектам. Этот «долбеж» был частью утвержденного Зеленским плана «40 дней». Он явно был приурочен к саммиту главарей НАТО в Стамбуле — он пройдет 7-8 июля. Киевскому фюреру явно хотелось показать, что западная военная и финансовая помощь дает результаты. А заодно и приглушить очень неудобные претензии «союзников» о разворовывании денег и оружия. Ну, а лживые победоносные крики Зеленского накануне саммита о переломе на фронте в пользу ВСУ были, по сути, призывом к тому, чтобы блок помог «добить Россию».

Но тут случилась Константиновка. Взятие которой заставило западных политиков и генералов сильно «чесать репу» и усомниться в брехливых рапортах Зеленского.

Все разговоры о том, что разрекламированный «просроченным» наступ ВСУ вынудит Путина быть сговорчивее, смолкли, как музыка на похоронах. Константиновка спутала все карты воинственной Европе. И теперь ее призывы «додавить Путина» все чаще заменяются предложениями «надо договариваться». А западные военные эксперты, еще недавно повторявшие слова Зеленского о том, что Константиновка – это «неприступная фортеця», теперь поражаются тому, что «фортеця» эта пала со скоростью соломенного домика из сказки о трех поросятах…

Падение Константиновки явно не вписывалось в план Зеленского "40 дней" Фото: REUTERS.

НАШИ ГЕНЕРАЛЫ ПЕРЕИГРАЛИ УКРАИНСКИХ

Об оборонительной мощи константиновского гарнизона сказано уже много. Город с его капитальными промышленными строениями ВСУ пытались использовать с максимальной выгодой для себя. Гарнизон, где засели почти 20 тысяч вояк, имел четыре прочнейших линий обороны и тысячи единиц военной техники. Там были густо заминированы все подходы. Каждый метр плотно простреливался пулеметным и автоматным огнем. А денно и нощно висевшие в небе вражеские беспилотники засекали малейшие «телодвижения» наших подразделений.

В том чисел из-за этого они несколько месяцев «подкрадывались» к городу. А в итоге превратили «неприступную фортецю» в мышеловку для ее же защитников.

Наши генералы переиграли украинских. Наши командиры использовали опыт, накопленный при взятии других крупных населенных пунктов. Сработала грамотно выстроенная стратегия «клещей» - наступление на город крупными силами и с разных сторон. Противник метался, не понимая, где же направление главного удара россиян. Полностью оправдала себя и тактика мелких штурмовых групп. Они просачивались в город сквозь «дыры» на стыках вражеских подразделений и помогали идущим следом бойцам накапливаться в тылу оборонявших Константиновку. А тем временем наши артиллеристы, летчики, ракетчики перерубали пути, по которым главком ВСУ Сырский пытался подбросить в окруженный город резервы.

Но это было уже бесполезно. «Мышеловка» захлопнулась. Можно к бабке не ходить: опыт взятия Константиновки наверняка будет использоваться в боях за другие крупные и основательно укрепленные города.

Наши генералы переиграли украинских. Наши командиры использовали опыт, накопленный при взятии других крупных населенных пунктов. Фото: REUTERS.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Даже ученик младших классов, рассматривающий в интернете карту боевых действий, обратит внимание на то, что красные стрелы нашей армии нацелены на Славянск и Краматорск. Эти города больше Константиновки. Они тоже нашпигованы промышленными предприятиями. Некоторые наши части уже подобрались к Славянску на расстояние в 8 километров. Чуть больше им осталось до Краматорска. Надо отметить, что из этих городов началась эвакуация заводского промышленного оборудования, – верный признак того, что враг не исключает сдачи этих населенных пунктов.

После Константиновки ближайшая задача – взятие Дружковки. Ее нельзя оставлять в тылу. Тут уже разгораются бои. Как потребовал от генералов Путин - нельзя сбавлять темпы.

После Константиновки и Дружковки наши войска выйдут летом и осенью на широкий оперативный простор. Так, чтобы решить еще одну задачу стратегического масштаба – полное освобождение ДНР и выход на ее административные границы.

Но, повторюсь, нашу армию ждет проблема «высшей трудности» - взятие Славянска и Краматорска. Ну что же, опыт есть.

«ЗАБЕРИТЕ СВОИХ»

Взятие Константиновки нашими войсками еще ярче высветило скотское отношение политического и военного руководства Украины к своим погибшим солдатам и офицерам.

О чем речь?

Москва продемонстрировала благородный жест гуманизма – предложила командованию ВСУ прекратить огонь в Константиновке и забрать тела убитых украинцев. Положительного ответа так и не последовало.

Об отношении украинского командования к павшим на поле боя уже известно: в целях «экономии средств» многих из них зарывают в землю, как собак, а родственникам сообщают о «без вести пропавших». Так же поступают и с наемниками. Чтобы не допускать положенных выплат.

Этого им тоже не забудут...

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