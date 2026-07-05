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Политика5 июля 2026 18:13

"Фортеця", ставшая ловушкой для ВСУ: как российские войска переиграли противника в Константиновке

Баранец: опыт взятия Константиновки будет использоваться в боях за другие города
Виктор БАРАНЕЦ
Российские войска смогли взять Константиновку, хорошо укрепленную опору ВСУ. Фото: Александр Река/ТАСС

Российские войска смогли взять Константиновку, хорошо укрепленную опору ВСУ. Фото: Александр Река/ТАСС

Рухнул один из мощнейших опорных пунктов вооруженных сил Украины. Это масштабное событие дает нам повод для осмысления его и с политической, и с военной точки зрения. Да и поразмышлять о последствиях трудно добытой виктории.

КАК «ИСПОРТИЛИ ПЕСНЮ» ЗЕЛЕНСКОМУ

Вы обратили внимание на время, когда российский триколор победно взметнулся над Константиновкой, а наши генералы докладывали Путину о результатах боевой работы своих войск?

Накануне западная и украинская пропаганда безудержно верещали о некоем «переломе» на поле боя, О том, что российская армия якобы «выдохлась и забуксовала в окопах». А ВСУ будто бы «перехватили у нее стратегическую инициативу» и создают Киеву выгодные условия для уступчивости Москвы на грядущих переговорах.

Российский триколор взметнулся над Константиновкой

Российский триколор взметнулся над Константиновкой

Фото: Минобороны РФ.

Все это подкреплялось восторгами по поводу резко возросшей интенсивности ударов беспилотниками по российским сугубо гражданским, а также военным или промышленным объектам. Этот «долбеж» был частью утвержденного Зеленским плана «40 дней». Он явно был приурочен к саммиту главарей НАТО в Стамбуле — он пройдет 7-8 июля. Киевскому фюреру явно хотелось показать, что западная военная и финансовая помощь дает результаты. А заодно и приглушить очень неудобные претензии «союзников» о разворовывании денег и оружия. Ну, а лживые победоносные крики Зеленского накануне саммита о переломе на фронте в пользу ВСУ были, по сути, призывом к тому, чтобы блок помог «добить Россию».

Но тут случилась Константиновка. Взятие которой заставило западных политиков и генералов сильно «чесать репу» и усомниться в брехливых рапортах Зеленского.

Все разговоры о том, что разрекламированный «просроченным» наступ ВСУ вынудит Путина быть сговорчивее, смолкли, как музыка на похоронах. Константиновка спутала все карты воинственной Европе. И теперь ее призывы «додавить Путина» все чаще заменяются предложениями «надо договариваться». А западные военные эксперты, еще недавно повторявшие слова Зеленского о том, что Константиновка – это «неприступная фортеця», теперь поражаются тому, что «фортеця» эта пала со скоростью соломенного домика из сказки о трех поросятах…

Падение Константиновки явно не вписывалось в план Зеленского "40 дней"

Падение Константиновки явно не вписывалось в план Зеленского "40 дней"

Фото: REUTERS.

НАШИ ГЕНЕРАЛЫ ПЕРЕИГРАЛИ УКРАИНСКИХ

Об оборонительной мощи константиновского гарнизона сказано уже много. Город с его капитальными промышленными строениями ВСУ пытались использовать с максимальной выгодой для себя. Гарнизон, где засели почти 20 тысяч вояк, имел четыре прочнейших линий обороны и тысячи единиц военной техники. Там были густо заминированы все подходы. Каждый метр плотно простреливался пулеметным и автоматным огнем. А денно и нощно висевшие в небе вражеские беспилотники засекали малейшие «телодвижения» наших подразделений.

В том чисел из-за этого они несколько месяцев «подкрадывались» к городу. А в итоге превратили «неприступную фортецю» в мышеловку для ее же защитников.

Наши генералы переиграли украинских. Наши командиры использовали опыт, накопленный при взятии других крупных населенных пунктов. Сработала грамотно выстроенная стратегия «клещей» - наступление на город крупными силами и с разных сторон. Противник метался, не понимая, где же направление главного удара россиян. Полностью оправдала себя и тактика мелких штурмовых групп. Они просачивались в город сквозь «дыры» на стыках вражеских подразделений и помогали идущим следом бойцам накапливаться в тылу оборонявших Константиновку. А тем временем наши артиллеристы, летчики, ракетчики перерубали пути, по которым главком ВСУ Сырский пытался подбросить в окруженный город резервы.

Но это было уже бесполезно. «Мышеловка» захлопнулась. Можно к бабке не ходить: опыт взятия Константиновки наверняка будет использоваться в боях за другие крупные и основательно укрепленные города.

Наши генералы переиграли украинских. Наши командиры использовали опыт, накопленный при взятии других крупных населенных пунктов.

Наши генералы переиграли украинских. Наши командиры использовали опыт, накопленный при взятии других крупных населенных пунктов.

Фото: REUTERS.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Даже ученик младших классов, рассматривающий в интернете карту боевых действий, обратит внимание на то, что красные стрелы нашей армии нацелены на Славянск и Краматорск. Эти города больше Константиновки. Они тоже нашпигованы промышленными предприятиями. Некоторые наши части уже подобрались к Славянску на расстояние в 8 километров. Чуть больше им осталось до Краматорска. Надо отметить, что из этих городов началась эвакуация заводского промышленного оборудования, – верный признак того, что враг не исключает сдачи этих населенных пунктов.

После Константиновки ближайшая задача – взятие Дружковки. Ее нельзя оставлять в тылу. Тут уже разгораются бои. Как потребовал от генералов Путин - нельзя сбавлять темпы.

После Константиновки и Дружковки наши войска выйдут летом и осенью на широкий оперативный простор. Так, чтобы решить еще одну задачу стратегического масштаба – полное освобождение ДНР и выход на ее административные границы.

Но, повторюсь, нашу армию ждет проблема «высшей трудности» - взятие Славянска и Краматорска. Ну что же, опыт есть.

«ЗАБЕРИТЕ СВОИХ»

Взятие Константиновки нашими войсками еще ярче высветило скотское отношение политического и военного руководства Украины к своим погибшим солдатам и офицерам.

О чем речь?

Москва продемонстрировала благородный жест гуманизма – предложила командованию ВСУ прекратить огонь в Константиновке и забрать тела убитых украинцев. Положительного ответа так и не последовало.

Об отношении украинского командования к павшим на поле боя уже известно: в целях «экономии средств» многих из них зарывают в землю, как собак, а родственникам сообщают о «без вести пропавших». Так же поступают и с наемниками. Чтобы не допускать положенных выплат.

Этого им тоже не забудут...

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