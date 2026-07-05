Семья Владислава и Миланы Тюльпановых помогла жительнице Екатеринбурга, которую облили кислотой

Владислав Тюльпанов с сестрой Миланой и мамой Наталией Анатольевной Фото: личный архив.

Трагедия произошла еще в январе, о чем ранее уже сообщала «Комсомольская правда». На территории жилого комплекса на жительницу Екатеринбурга напал незнакомец с бутылкой, окликнул ее по имени, а когда она отозвалась, плеснул содержимым в лицо. Пострадавшая успела оттолкнуть дочерей и прикрыть голову руками.

По словам близких потерпевшей, семья долгое время пыталась привлечь виновного к ответственности, однако обращения не давали результата. В итоге друг семьи обратился за помощью к Владиславу Тюльпанову. Молодой политик рассказал о ситуации своей маме (вдове известного сенатора Вадима Тюльпанова) Наталии Анатольевне, которая помогла восстановить справедливость. После вмешательства семьи Тюльпановых процесс запустился: подозреваемого задержали. В ближайшее время должен состояться суд.

Добавим, что в Санкт-Петербурге семья Тюльпановых — известная и влиятельная. После смерти мужа Вадима Тюльпанова Наталья Анатольевна стала владелицей нескольких бизнесов. Сын сенатора Владислав пошел по стопам отца и стал политиком. А Милана Тюльпанова после скандального развоза с футболистом Александром Кержаковым создала организацию, помогающую женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В январе «КП-Екатеринбург» сообщала, что в Екатеринбурге 36-летнюю Алену Фоминых облили кислотой прямо на территории жилого комплекса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В январе «КП-Екатеринбург» сообщала, что в Екатеринбурге 36-летнюю Алену Фоминых облили кислотой прямо на территории жилого комплекса. Все произошло в момент, когда она выходила из подъезда. Пострадавшая вовремя успела прикрыть голову руками, но кислота все равно попала на кожу. Соседи вызвали скорую помощь. Фоминых получила ожоги по всему телу, ей предстоит долгое восстановление.

Фоминых получила ожоги по всему телу, ей предстоит долгое восстановление. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В случившемся многодетная мать винит своего бывшего мужа, директора медиа-проекта, который все отрицает. В браке супруги прожили 17 лет, у них четверо детей.

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