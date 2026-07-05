3 июля российские войска взяли укрепленный пункт ВСУ - Константиновку Фото: Минобороны РФ.

Как отреагировали на Украине, а также на Западе и на Востоке на падение Константиновки?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с руководителем Бюро военно-политического анализа, редактором проекта «Вестник ПВО и ВКС» Александром Михайловым.

- То, что Константиновке пала - на Западе предпочли не заметить?

- Западные СМИ делали все, чтобы замылить новости по Константиновке. Этот позитивный настрой Москвы. Посмотрите - есть ли хоть что-то о реальном успехе российской армии?

- А что, ничего нет вообще?

- Единственное государство Европы, СМИ которого это знаковое событие отписали — это Турция. Турки отметились некоей информационной порядочностью. Десяток их СМИ точно дали эту информацию.

- Нейтрально дали?

- Они даже провели разбор действий войск России и Украины. Еще есть интересные и довольно объективные публикации в СМИ Аргентины, Йемена, Афганистана.

- А на Западе, в Старом Свете?

- Успехи России в Константиновке отмечают только отдельные западные паблики. Испанские, французские и даже британские. При этом они старались подверстать в заголовок что-то вроде «а при этом в России не хватает бензина», а в России «поражаются нефтезаводы».

- Им тяжело признать любой наш успех?

- Признать, что Россия демонстрирует убедительный успех на поле боя им очень сложно - при этом, некоторые видеоматериалы наших военкоров проползают в западные паблики. Кстати, Bloomberg назвал освобождение Константиновки «захватом важного логистического пункта в Донецком регионе, совершенном со слов МО РФ» . То есть, они не смогли эту новость сдержать - выдали под своим заголовком, но со ссылкой на информацию Минобороны России. Типа того: мы можем этому и не верить.

- Что чувствуется на Востоке?

- В общем, дружественная поддержка. В информационной среде радуются за Россию и ее успехи. И гадают, сколько еще потребуется времени, чтобы завершить освобождение Донбасса — взять под контроль Славянск и Краматорск.

- Что украинские ключевые спикеры?

Доклад генерала Рудского был подробным и убедительным. Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

- Из ключевых в соцсетях никто никак не отреагировал на это поражение Киева и по поводу доклада генерала Рудского. А он же разложил по полочкам то, как брали опорники этого укрепрайона. Конечно, это удар по командованию ВСУ и их кураторам. Ведь было сказано, какие группировки ВСУ какие вооружения применяли, как именно действовали. Сколько военнослужащих ВСУ какой объект защищали. Каков был состав украинских бригад и иных соединений в Константиновке. Такой серьезной фактологии — ей очень сложно оппонировать. Проще заткнуть рот украинским и англосаксонским СМИ, дав команду: молчать об этом!

- Сам Зеленский по поводу Константиновки опять хамит?

Зеленский неубедительно попытался обвинить Россию в обмане и затих Фото: REUTERS.

- Он обычно строчит по 10-15 постов о том, что русские все врут, а тут как-то неубедительно попытался обвинить Россию в обмане - и затух. Понимая, что ему нечем потом будет подкреплять свои заявления.

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