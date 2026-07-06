Евгений Цыганов - узник Наристана: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Бизнесмену Королеву (Евгений Цыганов) предстоит пережить многое, в том числе с психологом Марией (Ольга Лерман). Фото: Кинокомпания ПРОФИТ

На каналах летнее межсезонье, поэтому с премьерами негусто.

На Первом продолжается многосерийная драма «Минута тишины» (16+, 6 - 9 июля, 22.00, 10 июля, 21.45). Главный герой - один из богатейших людей России Валерий Королев (Евгений Цыганов), потерявший память после землетрясения в выдуманной стране Наристане. Там он встречает милейшую психолога МЧС Марию Стрельцову (Ольга Лерман) - вместе они будут спасаться от преследователей, выяснять прошлое бизнесмена и, конечно, строить любовь.

На выходных на первой кнопке - ностальгическое настроение в сериале «Арбатские тайны» (16+, 11 июля, 13.05 и 12 июля, 13.10). Переносимся в 1959 год, где выпускница детдома Таня (Ангелина Поплавская) ищет свою родню в послевоенной Москве.

Кто бы мог подумать, что Тамара (Зоя Буряк) воспитывает неродную дочь? Фото: Телеканал «Россия»

«Россия» начинает показ сериала «Галка» (16+, с 6 июля, 21.30) с замечательной Зоей Буряк в роли продавщицы Тамары. Ее дочь, медсестра Галя (Ксения Гусева), узнает, что маме с папой-алкоголиком (Виктор Супрун) она неродная. Много лет назад Тамара изменила мужу и, чтобы скрыть свой грех, подменила детей в роддоме - взяла себе светленькую Галку, а родного темненького малыша отдала незнакомым. Галка отправляется на поиски своей настоящей семьи…

Тем временем в пятницу, 10 июля, на «России» - премьера третьего сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+, по пятницам, 21.30). Сергей Лазарев и Николай Басков возобновят поиск вокальных талантов в разных городах нашей Родины. Очные отборы впервые пройдут в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми.

В дневном эфире СТС снова «Папины дочки. Новые» (12+, по будням, 13.55) с вернувшейся мамой четырех дочек Дашей (Анастасия Сиваева).

Вечером - фантастический сериал «Граница миров» (16+, по будням, 17.55) с Митяем из «Сватов» (18+) Николаем Добрыниным в образе светлого мага Павла Никитича, присматривающего за русалками, вурдалаками и прочей нашей нечистью. Помогает ему утонченная Анна Снаткина.

На НТВ начнется девятый сезон «Балабола» (16+, с 6 июля, 20.00) - опер-одиночка Балабин (Константин Юшкевич) будет решать проблемы с любимой Марьям (Юлия Такшина) и по пути разбираться с новым врагом, бывшим спецназовцем Макеевым (Василий Шмаков).

ТНТ продолжает показ своего хита «Праздники» (16+, по будням, 19.00) про неунывающую семью Пыжовых с Марией Ароновой и Виталием Хаевым во главе.

А в воскресенье - премьера нового сезона шоу «Большой куш. Бангкок» (16+, с 12 июля по воскресеньям, 18.30). Звездные дуэты (Глюкоза с дочерью, Ида Галич с братом, Александр Головин с женой, Катя Гордон с подругой, знатоки «Что? Где? Когда?» Алена Повышева и Сергей Кашников, комик Юлия Ахмедова с хореографом Алексеем Карпенко и другие) будут искать чемодан с 10 млн руб. среди двенадцати одинаковых чемоданов. Ведущими снова стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.