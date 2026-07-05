Герой спецоперации «Z» Павел Грецов предотвратил атаку беспилотников

Младший лейтенант Павел Грецов и сержант Дмитрий Камьянов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ВЫВЕЛ ПОДЧИНЕННЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Сержант Дмитрий Камьянов

«Командир отделения сержант Дмитрий Камьянов на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по сопровождению группы эвакуации с линии боевого соприкосновения.

Попав под артиллерийский обстрел противника, Камьянов, оперативно сориентировался в непростой обстановке и, применив накопленный опыт, вывел группу из зоны поражения без потерь среди подчиненного состава.

Также, в ходе движения Камьянов увидел летящий БПЛА противника и уничтожил его огнем из стрелкового оружия.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Дмитрия Камьянова боевая задача была выполнена без потерь».

ПРЕДОТВРАТИЛ АТАКУ БЕСПИЛОТНИКОВ

Младший лейтенант Павел Грецов

«Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Павел Грецов на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по охране и обороне своего подразделения.

Во время боевого дежурства получив информацию о движущихся в сторону линии обороны двух БПЛА противника, Грецов отдал команду расчету радиоэлектронной борьбы на применение изделия «Гроза», в результате чего БПЛА противника были подавлены.

Благодаря бдительности, своевременным и грамотным действиям младшего лейтенанта Павла Грецова и расчета РЭБ, удалось предотвратить потери среди личного состава».