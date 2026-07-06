Скумбрия, горбуша, яблоки: Секретные ингредиенты для окрошки в фирменных рецептах звезд

Несмотря на вечный спор о рецепте, окрошка остается одним из любимых летних блюд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом звезды делятся фирменными рецептами окрошки. У всех есть свои фишки приготовления этого летнего блюда.

Телеведущий, шеф-повар Александр Белькович

Отварить яйца вкрутую. Картофель, не очищая кожуры, поперчить, посолить, смазать растительным маслом, каждый овощ завернуть по отдельности в фольгу, блестящей стороной внутрь. Индейку с двух сторон поперчить, посолить и смазать растительным маслом — мясо также завернуть в фольгу. Индейку, картошку выложить на противень, не смазывая его маслом. Запекать в духовке час до готовности при температуре 180 градусов. Когда индейка и картофель готовы — развернуть из фольги и немного остудить. К этому времени подготовить овощи, нарезать — огурцы кубиком, редис слайдами. Нарезать лук и укроп, измельчить яйца. Картофель наломать крупными кусками с помощью вилки. Скумбрию очистить от кожуры, достать косточку. Мясо и рыбу мелко нарезать. Замешать все ингредиенты. Из кваса надо сделать концентрат — в миску налить немного кваса, добавить горчицу, выдавить сок из лимона, положить сахар и соль. Перемешать венчиком. Влить остальной квас. В глубокую тарелку положить начинку и залить квасом. Сверху добавить сметану и зелень.

Александр Белькович. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Ингредиенты на 10 порций:

Яйца — 5 шт

Картофель — 800 г

Индейка (филе бедра) — 800 г

Масло растительное — 50 мл

Огурцы — 400 г

Редис — 200 г

Скумбрия горячего копчения — 150 г

Укроп — 20 г

Лук зеленый — 30 г

Квас — 3 л

Горчица дижонская — 50 г

Лимон — 2 шт

Сахар — 100 г

Соль, перец по вкусу.

Свои секреты и предпочтения в приготовлении окрошки есть, пожалуй, у всех. Фото: Adria Black/Shutterstock/Fotodom

ФИШКИ ОКРОШКИ ОТ ЗВЕЗД

Овощная основа у всех одинаковая — свежие огурцы, редис, картофель, зелень, плюс — яйца. А вот мясную и жидкую основу часто меняют, предлагаю альтернативу колбасе или курице, квасу или кефиру.

Певица Юлия Савичева с овощами смешивает не колбасу и мясо, а банку консервированной горбуши. Актриса Наталия Антонова заправляет айраном. Актриса Карина Андоленко варит для окрошки куриную грудку, а бульон становится основой блюда — в него надо надавить сок одного лимона. Анна Семенович за основу берет микс — надо смещать айран и минеральную воду в пропорции 2:1. У телеведущий и актрисы Юлии Высоцкой в фирменном рецепте на квасе за мясную составляющую отвечает запеченный в духовке ростбиф, а вместо редиса она может добавлять зеленое яблоко. Алена Апина также готовит окрошку на квасе, а за мясную основу берет отварную говядину.