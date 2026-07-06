В Киеве горят пять заводов, где производили военную технику

Целями удара по Украине стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также аэродромы Фото: REUTERS.

Минувшей ночью наши Вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием, задействовав крылатые ракеты и беспилотники. Этот массированный удар стал ответом на серию террористических актов, совершенных киевским режимом на территории России. Его целью стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также аэродромы в ряде областей Украины.

В столице Украины под ударом оказались:

- Предприятие "Киев-71" ("Абрис ПТ"), специализирующееся на производстве разведывательных дронов, FPV-беспилотников и сопутствующего оборудования.

- Сборочное предприятие "Киев-1" ("Киевский завод «Буревестник»), выпускающее БПЛА большой дальности и радиолокационную технику.

- Компания "Киев-79" ("УКР АРМО ТЕХ"), поставщик бронетехники, элементов бронезащиты, а также боевых частей для ракет и беспилотников.

- Судостроительный завод "Киев" ("Кузница на Рыбальском"), который производит артиллерийские и ударные катера.

- Приборостроительный завод "Киев-1" (Завод «Квант»), выпускающий системы управления огнем, оптико-электронное оборудование и ракеты "Нептун-МД".

В пределах Киевской области были поражены:

- Ракетный завод "Жуляны" ("Жулянский машиностроительный завод «Визар»), занимающийся производством зенитных систем, авиационных компонентов, средств ПВО и беспилотников самолетного типа. Сообщается о вторичной мощной детонации.

- Склад ГСМ "Вишневое" ("Нефтеэкспериментальное КП"), использовавшийся для поставок топлива в зону боевых действий.