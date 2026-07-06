Турция хочет занять место США в НАТО? Опасно ли это для России

Западная пресса утверждает, что Турция стремится взять на себя роль США в НАТО. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

В Турции начинается саммит стран НАТО, на который позвали и украинского главаря. А накануне встречи турецкий лидер Эрдоган напомнил, что Стамбул – это лучшая площадка для переговоров по Украине.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, востоковедом Николаем Севостьяновым.

КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК?

- Bloomberg пишет, что «Турция стремится взять на себя роль США в НАТО. Эта страна превращается из «черной овцы» альянса в его ключевого игрока, способного удержать союзников от раскола и заменить Европе США». Насколько такие перспективы реальны - и опасны для России?

- Турецкая армия - штука серьезная. Несмотря на то, что у Эрдогана получилось угробить национальную валюту, в том, что касается ВПК, у Анкары серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или планируют в ближайшем времени выпускать почти весь спектр современных вооружений.

- И что, все получается хорошо?

- Что-то лучше, что-то - хуже. Тем не менее, практически вся линейка представлена. Там есть, например, универсальный десантный корабль Anadolu. И действующий проект строительства полноценного авианосца MUGEM. Есть постоянные заявки на гиперзвуковые баллистические ракеты. Недавно была представлена ракета Y ld r mhanэ. Она, согласно тактико-техническим характеристикам, озвученным производителем, должна давать скорость до 25 махов, летать на 6000 километров.

- Серьезная дальность…

- Это покрывает всю Европу и территорию России, вплоть до Читы. Их постоянные эксперименты с дронами - они продолжаются. И они успешны.

НОВЫЕ ДРОНЫ

- У нас скептичны к беспилотникам Bayraktar...

- Эти БПЛА просто выпали из информационного поля. На Украине Турция не смогла их полноценно задействовать, применить, опробовать. Но разработка различных линеек БПЛА продолжается. Их постоянно испытывают в той же Африке. Идет разработка дрона с искусственным интеллектом, с визуальной навигацией. На это Анкара выделяет огромные средства. Для многих в Европе это - хорошая возможность нарастить западный натовский совместный ВПК.

- С кем есть совместные проекты?

- С Чехией, с другими европейскими странами. Все это идет в рамках усиления Турции в части Европы. Турки активно сегодня возвращаются на Балканы. Выстраивают там новую архитектуру под своим кураторством.

Эрдоган заявил, что Стамбул – это лучшая площадка для переговоров по Украине. Фото: REUTERS.

И ТЫ, СЕРБ?!

- На кого они там ориентируются?

- Интересно, что не только на Албанию и Косово, но и на... ту же Сербию! Которая, казалось бы, Косово и Албании должна максимально оппонировать. Но нет. Сегодня Белград замечательно выстраивает отношения с турками. Там тоже очень большие планы.

- Считается, что у турецкой армии, единственной в Европе, есть реальный боевой опыт.

- У них, и правда, большой боевой опыт, в отличие от многих европейских стран, которые либо имеют исключительно экспедиционный опыт, либо имеют опыт демонстрации флага в тех или иных регионах. У турок все по-другому. Там постоянные операции против курдов, которые никогда не прекращались и на их территории, и в соседнем Ираке. Опять же - Африка. В этом плане недооценивать данный вектор, конечно, нельзя.

НЕХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

- С учетом того, что много россиян продолжает ездить в Турцию, если вдруг ведущую роль в НАТО возложат на Анкару, это что-то изменит для нас?

- В перспективе ничего хорошего это не несет. Сегодня все наши отношения с Турцией выстраиваются по такому интересному принципу, что есть сферы, где мы можем контактировать, взаимодействовать, и вроде бы это идет и нам, и им на пользу. Есть сферы, где у нас жесткая конкуренция. И в ряде случаев турки через какие-то свои агентурные сети занимаются чуть ли не подрывом безопасности в России, на мой взгляд. Но эти сферы мы уводим за общий контур и в рамках тех проектов, которые есть.

- Мы их как бы не рассматриваем?

- Ну да, и это, в принципе, довольно здравый подход. Если можно где-то взаимодействовать, что идет нам на пользу, этим нужно пользоваться. Как это изменится, если турки попытаются с согласия европейских стран перехватить европейскую часть блока НАТО - сегодня сказать сложно. И это случится не сегодня и не завтра.

- Как это будет развиваться – повышение роли ведь мало продекларировать...

- Эрдоган не султан, несмотря на то, что он себя таковым считает. И в Турции тоже есть различные взгляды на роль страны в НАТО. И в Европе будут оппоненты у этой идеи - по своим уже конъюнктурным соображениям.

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