Мария Захарова: Публичные шутки политических деятелей либеральных демократий давно не удивляют

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

…- Мария Владимировна (Захарова - официальный представитель МИД РФ), здравствуйте! Это - Гамов из «КП». Ряды руководителей -чудиков заграничных государств, некоторым из которых жены прилюдно отвешивают пощечины и т.д. и т.п., пополнил премьер Австралии Энтони Альбанезе… Он вляпался в очень опасную игру. И все - благодаря своему… «плоскоумию». Впрочем, все по порядку…

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел во время участия политика в комедийном подкасте Bush Deep. Ведущая Никки Осборн предложила Альбанезе сыграть в игру, где нужно выбрать, с кем из знаменитостей он хотел бы переспать, жениться или сходить на свидание. Среди вариантов были актриса Николь Кидман и певицы - Кайли Миноуг и Ронда Берчмор.

Сначала премьер попытался уйти от ответа и напомнил, что женился всего полгода назад. А после уточняющих вопросов он выбрал Миноуг и добавил, что этот вариант подошел бы «по всем пунктам».

Однако потом пришлось извиняться. Поэтому в понедельник канцелярия главы правительства распространила короткое заявление от имени Альбанезе: «Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии».

Как отмечает Guardian, слова премьера вызвали критику в австралийских СМИ и соцсетях. В частности, его упрекнули в неуместном участии в подобной игре для главы правительства.

Ну, почему им (заграничным странам и их руководителям) так не везет?

Такую вот - странную, на первый взгляд, тему - мы обсудили в этот понедельник, 6 июля, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Уровень политических деятелей либеральных демократий давно не удивляет, - заметила Мария Владимировна в комментарии сайту KP.RU. - Удивляет амплитуда их колебаний: от самозапрета подавать руку женщине до публичных неуместных шуток. Это важный индикатор ложности всей этой новой этики и либеральной морали.