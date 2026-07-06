Иракли и Екатерина Лукьянова. Фото: Евгения ГУСЕВА + Личная страница в соцсети

Личная жизнь 48-летнего Ираклия Пирцхалавы напоминает мексиканский сериал. В 2014 году певец развелся с женой Еленой Гребенщиковой, которая родила ему двоих сыновей. Спустя 12 лет они решили дать отношениям второй шанс. Пара вместе приняла участие в популярном шоу «Ставка на любовь». Однако в период свободной жизни Иракли успел хорошо погулять и даже нагулять ребенка, а потом еще вдобавок изменить новой подруге. 22-летняя модель Екатерина Лукьянова заявила, что беременна от неверного Ираклия.

По разной информации, Пирцхалава и Лукьянова познакомились весной этого года. Затем Екатерина снялась в клипе певца. Роман был настолько бурным, что вскоре 22-летняя блогерша и модель забеременела. Она сама сообщила, что с 25 мая из-за своего положения постоянно находилась под капельницами в больницах. А в это время любвеобильный Ираклий летал на концерты уже с другой девушкой. Одна из знакомых Екатерины скинула ей видео, на котором певец обнимал и целовал другую.

Лукьянова пожаловалась на свое состояние отцу ее ребенка, мол, зачем он так себя ведет и постоянно оставляет ее одну.

Модель Екатерина Лукьянова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Мась, ну такова доля женская, даже мое нахождение рядом не поможет тебе переносить твое состояние. Это состояние же внутри тебя, даже когда я нахожусь рядом с тобой, плохо тебе одной», — никак не поддержал ее Пирцхалава.

«Хоть певец, хоть простой мужчина... Я считаю, ты не должен так относиться к тому, кого любишь и от кого ждешь ребенка. Все тяжелые периоды я сейчас проживаю одна. Он ссылается на работу, концерты, забитый график. А на самом деле — девичники, поцелуи, обнимашки. Да, ребят, мне сложно сейчас выносить это в медийное пространство», — добавила Екатерина.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

А потом блогерша решила все-таки создать отдельный телеграмм-канал, в котором пообещала все рассказать, так как в другой социальной и запрещенной сети ее буквально закидали вопросами об истории с Ираклием. Правда, подписаться на ресурс можно только за деньги — 990 рублей в месяц.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сам Ираклий пока никак не комментирует скандальную историю. Зато на связь вышла его бывшая жена Елена Гребенщикова, которая заявила, что вся эта история напоминает ей дешевый сериал, но она не планирует вступать ни в какие дискуссии с беременной женщиной.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, Екатерина Лукьянова тоже уже успела побывать замужем за врачом-педиатром из Новосибирска. От первого брака у модели есть сын Лев.

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