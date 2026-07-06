Запад хочет избавиться от Зеленского. Фото: REUTERS.

На минувшей неделе резко оживилась тема президентских выборов на Украине.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с доктором политических наук, членом представительства украинского народа Александром Семченко.

ОДНИ ТЕХНОЛОГИИ

- Еще вчера Залужный, экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне, не хотел идти на выборы, - но вдруг сообщают, что он встречался с Зеленским, и тот спросил, собирается ли он баллотироваться, и ответ был положительным. Что происходит?

- Сам Зеленский, когда у него спрашивали лет восемь назад, будет ли он баллотироваться, отшучивался, а потом новогодняя ночь, бах: все, ребята, я баллотируюсь!

- Один и тот же подход?

- Одна и та же технология, и, видимо, одни и те же кукловоды. Но нужна смена «коровы». На Зеленском слишком много негатива наросло. Когда в Киеве разоблачают колл-центр, который специализировался на облапошивании уже граждан США – этот означает, что Зеленский просто теряет берега.

- Ну, не один Зеленский?

- Да, весь режим. Но они все персонализированы на Зеленского. Значит, нужно его менять.

- А Залужный что - готовый кадр на замену?

- Он готов повести за собой тех же самых ВСУшников в ту же самую войну. Но с меньшим негативным шлейфом.

- А деньги?

- Под Зеленского дают все меньше денег. Все меньшую поддержку он получает в западных обществах. Залужный в этом смысле - новое лицо. Под него еще войну можно будет продолжить долго.

- Сколько?

- Несколько лет.

ТВАРЬ ИЗВОРОТЛИВАЯ

- Так стоит ли ждать осенью выборов?

- Вероятность присутствует. Хотя Зеленский такая тварь изворотливая, способная выживать в самых невероятных ситуациях...

- Зеленского списывали уже столько раз...

- Ну, потому что были такие ситуации, в которых он должен был уйти. Тем не менее, Зеленский находил возможность остаться. Находил аргументы, чтобы убедить своих хозяев, что его песенка еще не допета.

- В итоге - вероятность осенней рокировки велика?

- Очень. Причем они эту рокировку с выборами сделают без отмены военного положения. Военное положение блокирует не только выборы, но и, например, смену правительства. Тем не менее, правительство они сменили без отмены военного положения. И то же самое сделают с выборами. Тем более, что им не нужно проводить честные выборы. Им нужно просто изобразить избирательную кампанию и голосование. Это они сделают.

СПЕЦСЛУЖБЫ РАБОТАЮТ

- Новость про встречу Залужного с Зеленским по времени почти совпала с терактом в Монако, где был тяжело ранен украинский миллиардер Ермолаев, против которого санкции вводил лично Зеленский. А сам Ермолаев, якобы, собирался спонсировать поход Залужного на выборы...

- Может быть и такое. По монакскому теракту предполагается участие укаринских спецслужб, как и в случае с подрывом «Северного потока». Причем в Германия предполагают, что деятельность подрывников координировал и направлял конкретный госорган Украины. Могу предположить, что гибкая немецкая правоохранительная система фамилию Залужного забудет, даже если она там фигурирует, а фамилии Зеленского, Малюка, Буданова* - террориста и подонка, - этих негодяев не забудут. Негатив растет по отношению к Зеленскому. И вопрос на утилизацию этого негатива путем отстранения Зеленского в Европе присутствует.

ПОДСЧЕТ РИСКОВ

- Тут есть приемлемый для Зеленского сценарий?

- Например, объявляются новые выборы, и Зеленский в них...не принимает участие. Вспоминает о своем обещании, что идет только на один срок. Сливается и начинает вдали от родины тратить свои десятки миллиардов, которые он уже украл.

- А другой сценарий?

- Тут все зависит от цены вопроса. Просчитают риски, просчитают цену одного сценария, цену другого сценария. Где больше прибыль, где меньше убытки, по тому сценарию и сработают. Возможно, сработают по сценарию «героической смерти» Зеленского.

- И «убьют его», конечно, злые русские?

- Российские ракеты или российские беспилотники. И никому не важно будет, что это не российские дроны, а беспилотники, запущенные совсем из другого места. Все равно никто ничего не докажет. Как по Лавре запустили беспилотник СБУшники, сожгли, под сурдинку украли там ценности, а обвиняют во всем Россию.

ЛЮДИ ВОЙНЫ

- Но сейчас Зеленский лидирует в рейтингах кандидатов в президенты, по данным агентства «Первая рейтинговая система». В топ-5 кандидатов входят Буданов*, Порошенко**, Залужный и некто Терехов.

- Терехов - это мэр Харькова, гауляйтер. Зеленский первое место занимает по версии Зеленского. Залужного далеко задвинуть не могут. Разница в показателях очень большая. По первому туру Зеленский опережает Залужного на треть. Второй – другое дело.

- Если сейчас выборы, кто из этой пятерки - реальный кандидат на победу?

- Первая тройка будет между собой конкурировать. Но, вообще, там нет ни одного нормального кандидата. Все они так или иначе выступают за войну против России. А такого человека, кто за то, чтобы рядом с Россией жить нормальной жизнью - нет ни одного. И 10 миллионов граждан Украины, которые живут на территории России - их же к выборам не подпустят.

УРНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- А в Европе?

- Очень избирательно будут подпускать к урнам граждан Украины, живущих на территории Евросоюза. И польские украинцы, которых больше миллиона, и немецкие украинцы, которых больше полутора миллиона - они в последнее время нелояльны к Зеленскому.

- Почему украинцы в Европе отворачиваются от Зеленского?

- Это связано с его политикой по давлению на ЕС, чтобы там сокращали помощь украинцам. Особенно это актуально для ФРГ, где немецкое правительство сворачивает помощь этим беженцам. И соответствующим образом украинцы реагируют на Зеленского: мы выходили с флагами, мы тебя донатили – да иди ты на фиг, ты нас без помощи оставил!

- То есть, многих не допустят к избирательным урнам?

- А, может, и не будут сильно заморачиваться, кто там что в урны накидал. Протоколы могут быть готовы еще до голосования. О результатах объявят - и все, возражать никто не будет. Главное - консенсус будет достигнут. Залужный - президент, Буданов* - премьер, террористическое правительство. Порошенко** - спикер Рады. И против России воевать будут дальше. В этом перечне людей, которых они выдвигают, нет ни одного человека мира.

- А Юлия Тимошенко?

- Она гибкая дама. Она будет работать так, как ей закажут с Запада. У Залужного есть книжка, которая называется «Моя война», и там вообще про мир ничего не говорится.

*Террорист и экстремист

**Признан террористом и экстремистом