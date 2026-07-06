У здания музея-панорамы "Оборона Севастополя" после атаки беспилотниками ВСУ. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Служба внешней разведки России выступила с заявлением о том, кто разработал план удара по Музею обороны Севастополя в ночь с 9 на 10 июня — после удара украинского дрона здание получило серьезные повреждения. Панорама работы художника Франца Рубо, который увековечил героическую оборону города во время Крымской войны, изобразив в деталях бой на Малаховом кургане 1855 года, когда русская армия отразили атаку превосходящих англо-французских сил, была фактически уничтожена.

В СВР этот акт, который для организаторов удара имел «идеологическое» значение — ведь рядом с музеем не было военных объектов — назвали провокацией британских спецслужб, о чем свидетельствует информация, поступившая нашей внешней разведке. Там сообщили: да, запуск беспилотника осуществили украинцы, но, вероятно, полетное задание готовили не они — цель в систему загрузили британцы, которые, как известно, находятся в Киеве под видом «военных советников» режима Зеленского.

Мотивы банальны: британский истеблишмент расценивает украинский конфликт как попытку реванша. Да, Россия проиграла ту Крымскую войну — но нанесла противнику огромные потери. Поражение стало стимулом для глобальных реформ, от военных преобразований до отмены крепостного права. Уничтожить Российскую империю не получилось.

Фрагмент панорамы Франца Рубо "Штурм 6 июня 1855 года" на выставке "Рубо. 170" в Севастополе. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата», — констатировали в СВР. И выразили уверенность в том, что британцам придется держать ответ и за удар по севастопольскому музею, и за другие преступления против нашего народа. Как известно, именно премьер Британии Борис Джонсон весной 2022 года убедил Зеленского отвергнуть уже разработанные мирные соглашения с Россией. После этого Джонсон не продержался на посту и пяти месяцев.

Недавно с позором ушел в отставку третий по счету после Джонсона премьер Кир Стармер, побив рекорды антирейтингов. Вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, Лондон продолжает параноидально бороться с несуществующей «русской угрозой». Но простые британцы постепенно начинают понимать, насколько разрушительна для их страны такая политика.