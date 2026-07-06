Служба внешней разведки России выступила с заявлением о том, кто разработал план удара по Музею обороны Севастополя в ночь с 9 на 10 июня — после удара украинского дрона здание получило серьезные повреждения. Панорама работы художника Франца Рубо, который увековечил героическую оборону города во время Крымской войны, изобразив в деталях бой на Малаховом кургане 1855 года, когда русская армия отразили атаку превосходящих англо-французских сил, была фактически уничтожена.
В СВР этот акт, который для организаторов удара имел «идеологическое» значение — ведь рядом с музеем не было военных объектов — назвали провокацией британских спецслужб, о чем свидетельствует информация, поступившая нашей внешней разведке. Там сообщили: да, запуск беспилотника осуществили украинцы, но, вероятно, полетное задание готовили не они — цель в систему загрузили британцы, которые, как известно, находятся в Киеве под видом «военных советников» режима Зеленского.
Мотивы банальны: британский истеблишмент расценивает украинский конфликт как попытку реванша. Да, Россия проиграла ту Крымскую войну — но нанесла противнику огромные потери. Поражение стало стимулом для глобальных реформ, от военных преобразований до отмены крепостного права. Уничтожить Российскую империю не получилось.
«Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата», — констатировали в СВР. И выразили уверенность в том, что британцам придется держать ответ и за удар по севастопольскому музею, и за другие преступления против нашего народа. Как известно, именно премьер Британии Борис Джонсон весной 2022 года убедил Зеленского отвергнуть уже разработанные мирные соглашения с Россией. После этого Джонсон не продержался на посту и пяти месяцев.
Недавно с позором ушел в отставку третий по счету после Джонсона премьер Кир Стармер, побив рекорды антирейтингов. Вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, Лондон продолжает параноидально бороться с несуществующей «русской угрозой». Но простые британцы постепенно начинают понимать, насколько разрушительна для их страны такая политика.