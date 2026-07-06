105 лет компартии Китая: 850 миллионов человек избавлены от бедности и живут в два раза дольше

Известный российский китаист Юрий Тавровский (слева) и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (справа) Фото: Дмитрий БАБИЧ.

С начала июля в Китае идут торжественные мероприятия, посвященные 105-летию Коммунистической партии Китая (КПК).

Праздничные мероприятия не обошли стороной и Москву, где в посольстве Китая состоялась дискуссия в формате «круглого стола», посвященная этому событию. Открыл обсуждение, собравшее лучших российских китаистов, посол КНР в России – Чжан Ханьхуэй.

Безусловно, сегодня КПК есть чем гордиться – она стала самой массовой в истории компартией. Недавно количество китайских коммунистов перевалило за 100 миллионов, что оставляет далеко позади даже КПСС, имевшую на момент развала СССР 20 миллионов членов.

На обсуждении выступили «старейшины» российского китаеведения – заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Вениаминовна Куликова, бывший посол России в Китае Андрей Иванович Денисов.

Отметившая недавно свой 90-летний юбилей Куликова напомнила об увиденных ей после революции 1949 года первых шагах Китайской Народной Республики. Это были времена, когда на месте современного города Шэньчжэнь с его портом не было ничего, кроме нескольких рыбачьих домиков. Выступавшая напомнила о временах, когда Китай периодически сталкивался с угрозой голода.

Выступавшие отметили: главное достижение компартии Китая – это тот факт, что за время её правления 850 миллионов китайцев (то есть большинство) поднялись из бедности до «средне-зажиточного уровня». За эти же годы (1949-2026) средняя продолжительность жизни в Китае поднялась с 35 до почти 80 лет. Историкам еще предстоит оценить беспрецедентность таких экономических и социальных достижений в одной (пусть и очень большой) стране, отметил Юрий Тавровский – знаменитый журналист и путешественник, автор нескольких книг о Китае, еще в 1980-е годы делавший репортажи о китайских реформах для Гостелерадио СССР.

В своем выступлении Тавровский отметил, что успехи КПК и сближение Китая с Россией вовсе не были предопределены некой высшей силой – они стали результатами борьбы. Во время второй мировой войны, как отметил Тавровский, в Китае были силы, склонявшие нацию к союзу с Японией против антигитлеровской коалиции в составе СССР, США и Британии. Но Китай за этими силами не пошел. А произошедшая в 1980-е нормализация отношений Москвы и Пекина вряд ли была бы возможна без доброй воли со стороны Дэн Сяопина и его политики «открытости».

Участники дискуссии, среди которых был Иван Мельников, первый заместитель председателя Госдумы, представляющий в нашем парламенте компартию России, подчеркнули: в сегодняшней России и левые, и правые признают успехи Китая и его компартии. А в Китае все мы видим друга России, вместе с ней подвергающегося порой открытому давлению США и Евросоюза. В этой связи все присутствующие, среди которых были и российские либерал-демократы, и представители партии «Новые люди» приняли участие в открытии символического памятника российско-китайской дружбе во дворе посольства.