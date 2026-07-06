Певица Mona встала на защиту Дмитриенко и поставила на место его обидчика: «Это делается исключительно ради хайпа»

Певица Mona Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Mona (Дарья Кустовская) неожиданно вступилась за Ваню Дмитриенко на фоне разгоревшегося скандала с музыкантом Hollyflame (Владиславом Лапаем). Исполнительница заявила, что артист, публично обвинивший Дмитриенко в плагиате, сам ранее оказался в похожей ситуации и, по ее словам, практически полностью скопировал ее клип.

По словам Моны, ее особенно возмутило, что Hollyflame призвал подписчиков массово отмечать Дмитриенко в комментариях и тем самым вынес конфликт в публичное поле. «Меня жутко бомбит… Сейчас форсится в социальных сетях, в СМИ ролик, где Hollyflame призывает аудиторию отмечать Ваню в комментариях. Но знаете, интересный момент в чем? Hollyflame и его команда украли у меня клип в ноль», — заявила певица.

Ваня Дмитриенко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артистка рассказала, что после выхода музыкального видео Hollyflame лично связался с ней и попытался объяснить произошедшее. По его словам, команда якобы не знала о совпадении, а в сценарии не было кадров из ее работы. «Hollyflame мне набрал и сказал, что он не знает, как произошла эта ситуация, что команда не знала», — вспомнила Mona.

Исполнительница подчеркнула, что тогда не стала раздувать конфликт, поскольку посчитала музыканта начинающим артистом и решила урегулировать вопрос без публичных обвинений. «Мы пожали друг другу руки, потому что я сказала: ты начинающий артист, я все понимаю, действительно мог не знать чего-то. Это не проблема. Главное — не выходить в социальные сети», — объяснила она.

Именно поэтому, признается певица, ее удивило, что уже на следующий день Hollyflame сам публично выступил с обвинениями в адрес Вани Дмитриенко. «Мы пожали руки, мы пришли к какому-то мнению… А на следующий день я вижу, как он обвиняет Ваню в краже трека», — сказала Mona.

По мнению артистки, подобные заявления преследуют вполне определенную цель. «У меня возникают вопросы, для чего это делается? А я вам скажу, для чего это делается. Это делается исключительно ради хайпа», — заявила исполнительница.

Напомним, ранее исполнитель хита «Тону» опубликовал видео, в котором заявил, что будущая песня Вани Дмитриенко слишком похожа на его композицию «Нежность», вышедшую осенью прошлого года. Для наглядности музыкант наложил два фрагмента друг на друга и обратился к Дмитриенко.

«Это, конечно, могло когда-то произойти, но я не ожидал, что это сделаешь ты. Вань, мы бы с тобой могли, конечно, сделать шикарный фит, классный трек сделать, но теперь я тебе желаю, чтобы этот трек нашел отклик у слушателей так же, как мой. Блин, вроде приятно, но непонятно зачем. У тебя же есть куча крутых треков, вообще бомбических», — говорил Hollyflame. Однако спустя некоторое время он удалил видео, никак не объяснив свое решение.

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