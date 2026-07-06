«У нас крепкий брак»: популярный блогер Ян Топлес заявил, что жена простила его измену после 8 лет брака

Блогер прокомментировал скандал с видео, на котором он целует незнакомую девушку на фестивале Фото: СОЦСЕТИ.

Популярный блогер Ян Топлес прокомментировал скандал, разгоревшийся после появления в сети видео, на котором он целует незнакомую девушку на фестивале во время диджей-сета музыканта Славы Мэрлоу. Сам блогер не стал отрицать, что на кадрах действительно он. По словам автора научно-развлекательного канала «Топлес», причиной случившегося стало сильное алкогольное опьянение, а отношения с женой после инцидента не разрушились.

Ян рассказал, что пришел на фестиваль, чтобы передать оператору камеру, а затем остался послушать выступление любимого артиста. В какой-то момент он начал пить пиво и, по собственному признанию, потерял счет выпитому. «Я уже сбился со счета. Ну, то есть там больше семи-десяти… Я уже хожу, всех обнимаю. Я веселый, радостный. Дарю любовь. Я хожу, всем комплименты отвешиваю», — рассказал блогер.

Уже на следующее утро о ролике ему сообщила супруга Катя, которой видео прислали подписчики. По словам Топлеса, разговор между ними состоялся сразу же.

«Катя мне пишет: “Смотри, что мне подписчики скинули”. Мне жестко стыдно. Мы с ней обсуждаем это. Мы приходим к пониманию. Мы 8 лет вместе. У нас очень много чего происходило в жизни. У нас крепкий брак. У нас глубокая любовь, мы очень уважаем друг друга и понимаем друг друга», — заявил блогер.

Он подчеркнул, что они с женой считают произошедшее ненормальным, однако главным выводом стало вовсе не само видео. «Мы обсудили с ней, что это ненормально. Это ненормально, в первую очередь, вот так напиваться. Ненормально… так себя вести, не контролировать. Я потерял контроль», — признался Ян.

По словам блогера, он даже не знает девушку, которую поцеловал на фестивале. Он утверждает, что они не знакомились, после случившегося больше не виделись, а сам поцелуй стал следствием потери контроля. Ян также публично извинился перед незнакомкой. «Мне стыдно. Мне стыдно, что это попало в публичное поле. Я уж точно не хотел, чтобы меня снимали. Приношу извинения девушке… если вдруг это затронуло твои чувства или чувства вообще всех, кто это видео смотрит», — сказал он.

После первой волны обсуждений блогер записал еще одно обращение, в котором объяснил, почему не собирается поддерживать образ «идеального человека», который, по его мнению, создала аудитория. «Я никогда не записывался в ряды идеальных людей, друзья. Я такой же человек, как и вы. Я живой человек. У меня есть хорошие поступки, у меня есть плохие поступки. Я могу кринжовать, я могу накосячить», — отметил Ян.

Он добавил, что не хочет соответствовать чужим ожиданиям и считает более важным честно признавать ошибки. «Я не хочу носить маску хорошего парня лишь потому, что от меня этого ожидают… Мы с вами об этом не договаривались, а вы с меня это требуете», — заявил блогер.

По мнению Топлеса, ошибки неизбежны, а главное — уметь делать из них выводы. «Ошибки совершают все… Но важно не то, что ты никогда не падаешь. А важно то, способен ли ты признавать свои ошибки. Делать выводы, вставать и идти дальше. Без ошибок нет роста», — сказал он.

На фоне скандала Ян также признался, что задумался над отдельным выпуском о культуре отмены. По его мнению, история с поцелуем показала, насколько сильно публика склонна идеализировать публичных людей и болезненно реагирует, когда они не соответствуют созданному образу.

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