Песков: И у Путина, и у Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, прошла информация, что якобы Трамп и Путин договорились, что после того, как президент США встретится с Зеленским на полях саммита НАТО, он снова позвонит Владимиру Владимировичу.

Так ли это? Была ли такая договоренность? И еще появляются такие сообщения, что если раньше Трамп в конфликте России и Украины (прямо такой термин используется) «переметнулся» было на сторону Евросоюза, то теперь он снова «стал нейтральным».

- Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 6 июля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - И все вот эти измышления - о том, что он (президент США. - А.Г.) якобы «как флюгер» меняет свою точку зрения… Конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящего… Но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводят. Это первое.

Второе. Да, действительно, и у президента Владимира Путина, и у президента Дональда Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.

- Спасибо!