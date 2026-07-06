«После взятия Константиновки Зеленского пришлось откачивать врачам»: как рухнул план Киева по втягиванию США в конфликт на Украине

После взятия Константиновки Зеленского пришлось откачивать врачам Фото: REUTERS.

Об истерике киевского лидера накануне саммита НАТО 7-8 июля и рухнувшем плане перетянуть Трампа полностью на сторону сторонников войны из Европы и Украины, KP.RU рассказал военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.

ИЛЛЮЗИЯ ПОБЕДЫ

- Информация об истерике пришла из окружения Кличко. Кличко Зеленского, мягко говоря, недолюбливает и очень часто является источником вторичной информации о ситуации вокруг главы киевского режима. Именно Кличко в своем окружении рассказывал, что Зеленский срывался до хрипа, страшно ругал главкома Сырского и министра обороны Федорова. Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлебывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков.

- Взятие Константиновки стало для него страшным ударом?

- В последние три месяца информационная война шла для Киева и Зеленского исключительно удачно. Возможно, даже удачнее, чем они могли ожидать. Глубинные удары по России, по НПЗ откликались такими овациями в ЕС, что Киеву и «партии войны» в Европе практически удалось создать образ победного поворота в конфликте с Москвой.

Информация об истерике Зеленского пришла из окружения Кличко. Фото: Zuma\TASS

ХОД КОРОЛЯ

- Для чего?

- Все готовилось к тому, что на новом саммите НАТО в Анкаре Трампу представят «неопровержимые доказательства», что Россия скоро рухнет – поэтому пора менять позицию США с некоей внешне почти «нейтральной» (хотя все понимают, что американцы помогают Украине по полной программе - и разведкой, и связью, и продажей оружия за деньги ЕС). Нужно воевать открыто и мощно - до победного конца. Собирались заманить Трампа лаврами «победителя русского медведя», первого президента США, которому удалось сломить Россию.

Если бы это удалось, по итогам встречи в Анкаре Россию назвали бы угрозой безопасности всего Запада. Был бы провозглашен бы курс на полную военную победу над Москвой. Речь шла о выделении Украине общей суммы в 70 миллиардов евро (по данным других европейских СМИ – по 70 миллиардов евро в год, - ред.) на 2026-2027 годы.

- Но у Трампа есть данные своей американской разведки? Как его убедить в победе Украины, если этой победы нет?

- В конце апреля Карл III предоставил ему при личной встрече эксклюзивные сверхсекретные документы с отчетами британской разведки МИ-6. Естественно, там говорилось, что у России якобы чудовищные проблемы в экономике, проблемы с военными, с набором людей в войска и еще множество пунктов. Вполне осознанно создавалась картина, что наша страна на грани коллапса. Естественно, у Трампа была более объективная и верная информация от своей разведки. Но когда начались еще более глубокие удары, атаки на Крым и НПЗ, на этом фоне были все шансы убедить президента США, что британские агенты были правы.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

- Константиновка взята, Владимир Путин рассказал Трампу о реальной обстановке на поле боя в телефонном разговоре. Значит ли это, что 70 миллиардов Украине теперь не выделят?

- Теперь этот пункт под вопросом. Как под вопросом и многое другое – ведь речь не только о деньгах. Должны были быть приняты новые программы поддержки, разворачивание новых систем вооружения, особенно важны были Киеву программы по насыщению ПВО Украины, которая сейчас буквально бессильна против нашей «баллистики».

Плюс, заручившись поддержкой США, можно было бы увеличивать давление на Россию через Прибалтику, можно было бы продолжать раскручивать маховик эскалации. Не просто так ходили разговоры и о втягивании одной из стран Прибалтики в украинский конфликт…

- Но теперь иллюзия победной войны рассеялась?

- Банкетный стол, накрытый к Стамбулу, практически перевернут взятием Константиновки. На других участках фронта для Украины все тоже крайне тяжело: на Харьковском направлении, на Запорожском. Если это сейчас еще будет подтверждено освобождением российской армией Красного Лимана, продвижением еще в целом ряде направлений, это просто не оставит камня на камне от образа Украины, переломившей ход конфликта.

УДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ

- Киев может попытаться этого не допустить?

- Не найдя другого выхода, Зеленский просто пошел в отказ и начал отрицать взятие Константиновки. В ближайшие дни и недели, до саммита, да и после можно ожидать очень серьезных провокаций Запада и попыток Украины нанести контрудар, чтобы перебить повестку, вернуть ей лавры. Над тем, что можно сделать с весьма ограниченными ресурсами Украины, днем и ночью думают не только СБУ, а МИ-6, думают в Париже и Берлине. Речь может идти о попытках провести самую массированную и масштабную атаку БПЛА на Россию, организовать серьезные теракты, о попытке высадить десант в Крым, захватить Запорожскую АЭС…

- Какие наши действия в сложившейся ситуации?

- Мы добились очень серьезной победы, теперь важно ее удержать. Во-первых, сейчас очень важна работа нашей разведки, чтобы сорвать операцию, которую может попытаться провести противник. Во-вторых, продолжать дипломатическую игру, как заявил сегодня пресс-секретарь президента, после саммита в Анкаре планируется еще один звонок Трампа Путину – и это очень важно. Другие задачи - продолжать двигаться на фронте (Красный Лиман уже на грани освобождения) заниматься реформированием и усилением нашей системы ПВО, собрать в кулак все силы антитеррористических служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Фортеця", ставшая ловушкой для ВСУ: как российские войска переиграли противника в Константиновке

Запад хочет избавиться от Зеленского: что ждет киевского главаря и ждать ли осенью выборов на Украине

Западу сложно признать успех России: Подробно о падении Константиновки написали лишь в одной стране НАТО