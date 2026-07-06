Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, президент Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине в реальные боевые действия. Кому поручено этим заняться? Когда президенту будут представлены первые результаты этой работы?

- Разумеется, речь идет о Министерстве обороны, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 6 июля. - И также - специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство.

Песков заявил, что Путин донёс до Трампа позицию России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручил Минобороны России и спецслужбам проанализировать «вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине»

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- По итогам разговора Путина и Трампа Ушаков сказал о том, что президент России довел до американского коллеги то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта, а также терроризм против мирного населения. Как на это отреагировал Трамп?

Песков:

- Наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома.

По крайней мере, это была хорошая возможность на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица.

Состоявшийся разговор между Путиным и Трампом - это хорошая возможность на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица Фото: REUTERS.

Вопрос:

- Китай сегодня успешно провел испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акваторииТихого океана. Несмотря на то, что страны региона были заранее предупреждены об этом событии, некоторые из них, в том числе Япония, Новая Зеландия и Австралия, отреагировали весьма негативно и выразили свою серьезную обеспокоенность… Потому что считают, что такие испытания представляют угрозу для региональной безопасности. А по мнению Кремля, могут ли такие запуски действительно представлять потенциальную опасность для стран региона? И в этом контексте, нет ли в Кремле опасений, что и российско-китайские военно-морские учения которые начались сегодня в Циндао, могут вызвать негативную реакцию со стороны тихоокеанских государств?

Песков:

- Мы считаем, что это суверенное право Китая - испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером.

Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить.

Напротив, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем - это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.