Облом вместо перелома: Трамп приготовил Зеленскому на саммите НАТО холодный душ

На саммите НАТО Трамп надавит на Зеленского Фото: REUTERS.

В последнюю пару месяцев европейские спонсоры режима Зеленского отчаянно пытались перетащить Трампа на свою сторону. И даже заявили, что им это удалось после июньского саммита G7 во Франции.

Президент США любит быть на стороне побеждающих, говорили, не стесняясь, политики в Европе. Отсюда и вся пропагандистская песнь о «переломе» украинского конфликта в пользу Зеленского. Логика была проста: надо создать Киеву такие позиции, которые заставили бы Москву пойти на переговоры с условиями, практически равными нашей капитуляции.

«Перемога» тщательно подгонялась под саммит НАТО, который начнется завтра в Анкаре.

Но вместо «перелома» случился настоящий облом.

ВЭНС НАПОМНИЛ УКРАИНЕ О КАТАСТРОФЕ

«Сильные позиции» Киева пытались подтвердить перебоями с топливом в некоторых регионах России. На этом фоне украинский режим и его спонсоры надеялись добиться от альянса нового весомого пакета военной и финансовой помощи Зеленскому. Но все пошло не по сценарию…

Эта политическая сценография обрушилась за несколько дней. Взятие российскими войсками Константиновки, одной из последних «фортеций» Зеленского в Донецкой области, и мощные удары возмездия по объектам ВПК в столице Украины и других городах оставили лишь пыль от попыток представить Киев «победителем».

За день до саммита НАТО в Анкаре вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сдул и эту пыль, обозначив совсем иной подход к завершению украинского конфликта, чем тот, что мерещился в Киеве, Лондоне, Берлине и Париже. «Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы, пока мы ведем переговоры, должны быть максимально сосредоточены на обороне», - заявил он The Times.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс

Вэнс напомнил, что летом 2023 года лидеры Запада, включая Джо Байдена, подталкивали Киев к масштабной наступательной операции. Чем закончился тот «контрнаступ» для Украины, хорошо известно – «стратегической и тактической катастрофой».

Вывод из сказанного вторым лицом в Белом доме очевиден: Киеву сейчас не до жиру, быть бы живу. Поэтому его действия должны быть мотивированы не тщетными мечтаниями о возврате утерянных территорий, а концентрацией на пока еще существующих возможностях не потерять еще больше.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ В ОЧЕРЕДИ

Именно признание реалий, сложившихся на земле, было частью плана Трампа по урегулированию на Украине, составленного после встречи лидеров России и США в Анкоридже.

Но этот план покровители Киева исказили, предложив свой, где главным пунктом прописано «возвращение к границам 1991 года». Все это обернулось для Украины потерями новых территорий. И ужесточением позиции Москвы по поводу возможного дипломатического урегулирования конфликта.

В среду, на второй день саммита НАТО, Трамп проведет часовую беседу с Зеленским, который будет его предпоследним собеседником в Анкаре. Последним станет и.о. президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Место в очереди уже говорит о многом. Американский лидер в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным высказал готовность сделать все возможное для достижения мира. Как это возможное видится в Вашингтоне – объяснил вице-президент Вэнс.

А сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Дональд Трамп не меняет точку зрения по Украине как флюгер. У него последовательная позиция. Президент США открыт к информации, которую до него доводит Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Дональд Трамп не меняет точку зрения по Украине как флюгер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КОНСТАНТИНОВКА — ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ

Есть основания предположить, что в беседе с Зеленским Трамп попробует в очередной раз убедить его принять реальность и договариваться о мире с учетом интересов Москвы.

По итогам разговора с гостем из Киева, сообщило Reuters, президент США собирается позвонить Владимиру Путину. Есть надежда, что забуксовавшие с февраля переговоры по Украине возобновятся. Но не по инициативе европейских спонсоров Киева и не на их условиях.

Зеленский очень ждал, что на саммите НАТО согласуют очередной пакет помощи Украине. Запросы не скрывались: потребности в военных расходах в этом году составят 136 миллиардов евро, из которых Киев может покрыть только 53 миллиарда за счет собственных ресурсов. Но этого, заявил на днях украинский министр обороны Федоров, недостаточно.

Накануне саммита в Турции Федоров пытался расписать в интервью Politico, что «характер войны меняется в пользу украинских сил». Взятие Константиновки подчеркнуло абсурд этого бахвальства.

И даже CNN, еще вчера активный пропагандист мифа об «украинском переломе», вдруг прозрел: «Смертоносность атаки на Киев показала, с какими трудностями сталкиваются украинские власти в деле защиты своей столицы, в то время как Россия внедряет инновации и все чаще использует реактивные беспилотники, такие как БПЛА «Герань-4», которые летят слишком быстро для мобильных огневых групп Киева».

НЕВЕСЕЛАЯ УВЕРТЮРА ДЛЯ КИЕВА

Что имеем за день до саммита НАТО по украинскому вопросу? Рвавшемуся в бой с Россией за деньги спонсоров Зеленскому дали совет из Вашингтона: подумай об обороне. Привыкшему к лучшим местам на политическом подиуме «просроченному» предложили второе место в очереди к Трампу. Но с конца… Невеселая для Киева увертюра получилась.

Украина оказалась на периферии внимания предстоящей встречи альянса в Анкаре, пишет The Telegraph. Натовские лидеры стремятся избежать любых жестов, которые могли бы вызвать недовольство президента США. Именно поэтому «Зеленский не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа», — пишет обозреватель издания.

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