Утвержден новый перечень документов для назначения пенсии: что нужно знать

Для большинства заявителей, необходимых для назначения пенсий, главный документ остается прежним. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — ПАСПОРТ И СНИЛС

Обновленный перечень документов, необходимых для назначения пенсий, начнет действовать с 7 июля. Соответствующий приказ Минтруда сводит все документы о выплате различных страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе по потере кормильца в единый нормативный акт.

- Для большинства заявителей главный документ остается прежним, - пояснил KP.RU депутат Госдумы России Алексей Говырин. - Личность, возраст, гражданство и место жительства на территории России подтверждает обычный паспорт, он закрывает все эти позиции одновременно. Ходить за справками о возрасте в ЗАГС или за подтверждением регистрации в МВД не требуется, отметка о регистрации содержится в самом паспорте. Если такой отметки нет (иногда такое бывает), фонд запросит сведения у МВД по каналам межведомственного обмена. Есть ситуации, когда у человека нет паспорта РФ — это не препятствие. Например, ребенку до 14 лет личность подтверждает свидетельство о рождении, военнослужащему - удостоверение личности, а иностранцу, претендующему на российскую пенсию - вид на жительство.

Кроме того, необходим документ, удостоверяющий регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. Это старый привычный СНИЛС — зеленая карточка, а сейчас уже гражданам высылают документ под названием «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)». В нем содержатся сам СНИЛС (11 цифр) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета. Тем, у кого еже есть «зеленый» СНИЛС, ничего менять не нужно.

Значительную часть сведений Социальный фонд собирает самостоятельно.

- Стаж, заработок, периоды работы и данные об инвалидности берутся из индивидуального лицевого счета и государственных реестров, - отметил Говырин. - Приносить нужно лишь то, чего в системе нет, к примеру документы о работе за рубежом или о специальном стаже, который не отражен на лицевом счете.

Обновленный перечень документов, необходимых для назначения пенсий, начнет действовать с 7 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ДЕЛА ОТЦОВСКИЕ

В документе Минтруда расписан порядок выплаты и новым получателям государственных пенсий - речь, в частности, о назначении социальной пенсии детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти супруга матери. Право на социальную пенсию такие дети получили по федеральному закону от 28.11.2025 №449-ФЗ.

Для ее получения нужно будет предоставить следующие документы: о рождении ребенка; о заключении брака между умершим лицом, отцовство которого установлено в судебном порядке, и матерью ребенка, рожденного по истечении трехсот дней со дня смерти указанного лица; об установлении факта отцовства в судебном порядке; а также документы, подтверждающие, что отец ребенка при жизни выразил намерение иметь детей.

Последняя норма может вызвать вопросы: что это за документ, который подтвердит, что отец при жизни хотел ребенка.

- Речь о посмертной репродукции, когда ребенок появился на свет благодаря заранее сохраненному биоматериалу отца, - пояснил Говырин. - Для социальной пенсии понадобятся свидетельство о рождении, документ о браке родителей, судебное решение об установлении факта отцовства и подтверждение того, что мужчина при жизни хотел детей. Такую волю фиксируют письменные документы, согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий, договор с клиникой о хранении биоматериала, завещание. Эти же бумаги суд исследует при установлении отцовства, поэтому собирать их заново после процесса, как правило, не придется.

КАКИЕ ЕЩЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Для назначения пенсии по инвалидности понадобятся документы об установлении инвалидности и о периодах работы, имевших место до того, как у претендента на выплату начались проблемы со здоровьем.

Для назначения пенсии ребенку по случаю потери кормильца, необходимы свидетельство о смерти кормильца; документы, подтверждающие периоды работы, засчитываемые в трудовой стаж кормильца; сведения, подтверждающие родственную связь ребенка со скончавшимся; информация об индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего кормильца; документы о возрасте кормильца.

При назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, необходимы сведения о сроках прохождения военной службы; о том, что гражданин является инвалидом.

ГДЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ

Если пенсия не назначена автоматически, то подать заявление о назначении пенсии можно через личный кабинет на «Госуслугах», в клиентской службе Соцфонда или через многофункциональный центр.

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