На Иннопром-2026 компанию Михаилу Мишустину составили премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также министр промышленности Индонезии Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка России - «Иннопром». Традиционно в «Иннопроме» принял участие премьер Михаил Мишустин. Компанию ему составили премьеры стран ЕАЭС. В Екатеринбург приехал даже премьер Армении Никол Пашинян, который в последние годы стал нечастым гостем на мероприятиях с участием России и других стран СНГ.

Премьер Армении Никол Пашинян теперь не частый гость в России, но на Иннопром в Екатеринбург он прилетел (на фото слева) Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вначале Мишустин в компании других премьеров осмотрел непосредственно выставку. Страной партнером «Иннопром» в этом году стала Индонезия. На входе в экспозицию гостей встречал министр промышленности Индонезии Агус Картасасмита в красивом пиджаке с национальным орнаментом. Премьеры осмотрели интерактивную зону, в которой можно было узнать о развитии промышленности Индонезии. Мишустин отметил, что Россия настроена на углубление отношений с Индонезией. По его словам, особый интерес Россия видит в совместной разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов. В числе других направлений - металлургия, фармацевтика, сектор медицинской техники, а также цифровые технологии, в том числе в сфере кибербезопасности.

На стенде Узбекистана премьеры между делом поговорили о вкусном плове, а на стенде Казахстана послушали музыкантов, играющих на национальных инструментах.

Михаил Мишустин осмотрел стенды гостей Иннопром-2026 Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Мишустин поздравил гостей из Казахстана с Днем столицы, который отмечается 6 июля и является государственным праздником в стране. Он знаменует решение парламента Казахстана о переносе столицы в Астану. Все присутствующие зааплодировали.

На стенде Белоруссии премьеры ознакомились с новым троллейбусом МАЗ. Он способен преодолеть до 30 километров без использования контактоприемников.

- Сколько, примерно, по локализации делаете в Союзном государстве? - обратился Мишустин к председателю Белорусской торгово-промышленной палаты Михаилу Мятликову во время осмотра троллейбуса .

Тот в ответ рассказал, что локализация составляет 93%.

- Молодцы белорусы! Вместе все работали, но я хочу сказать спасибо за инициативу, - сказал Мишустин, отметив, что промышленная кооперация на просторах ЕАЭС набирает обороты.

Во время обхода российской экспозиции премьеры среди прочего ознакомились с реализуемым в Свердловской области проектом по производству высокоскоростных поездов. Они будут использоваться на ВСМ Москва - Санкт-Петербург, которая пройдет по территории шести регионов и свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Михаил Мишустин вместе с премьерами стран ЕАЭС осмотрел российские стенды на Иннопром-2026 Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году. Ранее высокоскоростные поезда в России не выпускались - это уникальная разработка отечественных инженеров. Премьерам рассказали, что высокоскоростной поезд будет двухсистемным, то есть сможет перевозить пассажиров на участках, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Поезда должны начать курсировать в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

Выступая на пленарном заседании «Иннопром», Мишустин отметил, что в условиях беспрецедентных санкций Россия не только сохранила, но и существенно укрепила ключевые отрасли.

- Запустили практически по всей стране глубокую модернизацию предприятий, строительство современных площадок. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили порядка 24 трлн. рублей. Почти треть - пришлась на прошлый год. Эти средства являются серьезным ресурсом для дальнейших преобразований. Сейчас важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл. Не позднее следующего года, - заявил Мишустин.

Подводя итоги работы отечественной промышленности, Мишустин отметил, что рост обрабатывающей промышленности за предыдущие три года достиг почти 23%.

При этом премьер признал, что из за макроэкономической ситуации темпы наращивания объемов выпуска продукции снизились.

- При этом машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад. В частности, за первые пять месяцев он прибавил почти 8%. Главное, что, в целом, динамика поступательного движения вверх в обрабатывающем секторе – остается. И по итогам текущего года прогнозируется примерно плюс 1 процент, - заявил премьер.