В Египте нашли затерянный древний город, полный золота

Фото: anakondasp/Shutterstock/Fotodom

В египетской пустыне нашли превосходно сохранившийся греко-римский город IV века нашей эры. Мощные стены, золотые монеты и осколки посуды с надписями (такие находки для археолога дороже золота) стали сенсацией, и не исключено, что руины включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что делали люди там, где сегодня тянутся бескрайние пески? KP.RU изучил материалы, опубликованные Высшим советом по древностям Египта.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Египет – это Нил. Плодородная долина, напоминающая земной рай. Но несколько десятков километров от реки – и начинается безжизненная пустыня. Оазис Дахла, где и сделана фантастическая находка, находится в 350 км от Нила. И, хотя само слово «Дахла» означает «Зеленое пятно», и там сегодня живут люди, выращивают финики, есть даже аэропорт, все-таки это суровые, очень суровые места. Днем нестерпимо жарко. Вода на вес золота.

Первые европейцы, и это был сэр Арчибальд Эдмонстоун, добрались сюда в 1819 году, но только в 1908 году египтолог Герберг Уинлок начал нечто, напоминающее раскопки. И сразу сенсация. Исследователи нашли массу каменных орудий, изготовленных еще 12 тысяч лет назад. Ученые тогда не знали, что – по геологическим меркам относительно недавно – эти места еще не были «Сахарой». По всей современной пустыне – рисунки на скалах, изображающие водоемы, бурную растительность, богатую фауну. Что-то случилось около 3600-2700 годов до новой эры. Стремительное опустынивание. Гибель большинства поселений. Влажный, дождливый климат сменился засушливым. О причинах той катастрофы спорят до сих пор.

Во времена Римской империи климат в тех краях был примерно как сегодня. И все-таки археологи обнаружили храм, построенный во времена римского императора Нерона (I век), посвященный, однако же, египетским богам, и главным образом Сету, богу пустыни. Здесь вообще легко смешивали культуры. Подчинялись Риму. Говорили по-гречески (со времен Александра Македонского). Молились египетским богам, и как-то даже императора Траяна изобразили в виде «фараона».

Неугомонные фараоны прибрали к рукам оазис Дахла еще около 2550 года до новой эры. Обнаружен дворец наместника (938 год до новой эры). Наместник вел документацию не на папирусе (его там не было), а на глиняных черепках. Эта традиция удержалась надолго.

Как видим, ученые знали, что оазис не был в древности местом заброшенным. И все-таки обнаружение полноценного города IV века стало сенсацией. И встает вопрос. Ладно местные. Они всю жизнь тут жили и как-то приспособились. Ладно фараоны – им тут недалеко. Римлянам-то пустыня зачем понадобилась?

ЖИТНИЦА ИМПЕРИИ

Покорив Карфаген (современный город Тунис) в 146 году до новой эры, римляне неожиданно обнаружили перед собой целый новый мир, богатейший континент. И, конечно, решили на нем закрепиться.

Карфаген, который в пылу войны клялись никогда не возрождать, вскоре был отстроен заново, краше прежнего, и стал столицей Римской Африки. Десятки городов, сотни крепостей, тысячи деревень – все это располагалось от Марокко до Ливии в узкой (сотня-другая километров) плодородной прибрежной полосе. Египет (покорен римлянами в 30 году до новой эры) занимал особое положение. Рим, в котором проживало около миллиона человек, отчаянно нуждался в продовольствии. Долина Нила поставляла зерно. Если поставки сбивались, Рим голодал. Контроль за Египтом был плотный и лежал лично на римском императоре. Оазис Дахла находился на границе Римской Африки, которая развивалась более-менее свободно, и зарегулированного римского же Египта.

Со временем Карфаген стал не менее важным поставщиком продовольствия, нежели Египет. И тут вскрылись два обстоятельства.

Во-первых, оказалось, что там, за Сахарой, тоже живут люди. Их караваны ходят через пустыню. Началась эра транссахарской торговли. Из-за Сахары везли золото, а также специи, что было не менее важно. Даже бедный римлянин не садился за стол без специй. Когда гот Аларих в 410 году устроил блокаду Рима, он первым делом перекрыл поставку специй. «Наш утренний свекольный суп, и без того жидкий, теперь невыносим на вкус», жаловались бедняки императору.

Чтобы взять торговлю через Сахару под контроль, римлянам пришлось выдвинуться в пустыню. Караваны должны были разгружаться там. Оставили товар, получили оплату, и хватит, в пределы империи мы вас не пустим. С другой стороны, многочисленные племена, обитавшие в пустыне, были не рады и постоянно нападали. Чтобы держать их в узде, пришлось строить крепости среди песков.

Итак, были две причины, чтобы возвести целый город в оазисе. И обе веские.

ГОРОД, ПОЛНЫЙ ЗОЛОТА

Это был христианский город, сообщает глава Высшего совета по древностям Египта Хишам эль-Лейти. Среди построек доминирует базилика с треугольной крышей и двумя рядами колонн. Найден и дом главы местной общины, дьякона Тису (в те годы «дьякон» был главной фигурой в общине). Удивляться не стоит: христианство активно распространяется по империи c I века, и часто христиане выбирали места подальше от гонений, в горах и пустынях.

Археологи обнаружили хлебные печи, кухни, каменные орудия и бронзовые монеты. Фото: Министерство туризма Египта

Город был снабжен мощными стенами (постоянно ждали незваных гостей!) и в целом спланирован как римский лагерь, регулярным манером: прямые улицы шли с севера на юг и с запада на восток. Чиновники, военачальники и «капиталисты» жили в богатых домах со сводчатыми крышами. «Люмпена», скорее всего, как такового не было. В пустыне ловить было нечего.

Это подтверждает и находка золотых, именно золотых, монет времени императора Констанция II (середина IV века). Констанций оставил колоссальное нумизматическое наследие, но именно золота от него сохранилось немного. Здесь мы видим «заначки» купцов, которые обогатились на транссахарской торговле.

И да, как во времена фараонов, здесь писали на глиняных черепках. Найдено множество надписей, их публикация впереди.

АРАБАМ СДАЛИСЬ ЛЕГКО

Судьбу города нетрудно восстановить. Около 430 года вандалы захватывают Римскую Африку На удивление, им удалось наладить сносную жизнь, не хуже, чем при римлянах. Египет же остался под властью империи, только не Рима, а Константинополя. Началось время, которое современные историки называют «Византией».

Город в оазисе Дахла расскажет ученым о жизни в эпоху, когда Египет была частью Византийской империи. Фото: Министерство туризма Египта

На беду, император Константинополя Юстиниан не мог смириться с самим фактом существования королевства вандалов, и в 533-534 году его разгромил. Войдя в состав «Византии», западный Магриб (Северная Африка) изрядно обнищал. Египет, и город в оазисе Дахла, сполна испытал беды соседей. Стало неспокойно. В «византийской Африке» постоянно зрели заговоры и происходили восстания. Росли налоги.

Около 640 года Египет, и оазис Дахла, стал легкой добычей арабов. На руинах того самого города IV века арабы в XII веке построили форт. А дальше – медленное умирание, запустение, и так – до прихода археологов.

Семь известняковых гробниц,. Фото: Министерство туризма Египта

Возможно, теперь оазис ждет вторая жизнь. Включат его в список ЮНЕСКО, и на карте Египта появится новая точка притяжения для туристов. Аэропорт есть. Отели строить египтяне умеют. Туристов ожидают не только раскаленные руины, но и экзотический быт современных обитателей пустыни. Собственно, сафари по оазисам предлагают туристам и сейчас, но это скорее приключение с проживанием в палаточных лагерях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холодная, потому что высокая: Ученые наконец разобрались, почему Антарктида покрыта льдом

Революция или опасный Франкенштейн: ученые впервые создали живой организм из неживых элементов

Этого боялись, это случилось: на Солнце произошла вспышка экстремального класса, Земле грозит сильная магнитная буря