Странам Запада, в частности Великобритании, которые наращивают поставки беспилотников и боеприпасов Украине, будет дан соответствующий ответ от ВС России. Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь с 5 на 6 июля 2026 года российские силы ПВО успешно отразили крупномасштабную атаку украинских БПЛА, насчитывавшую 625 аппаратов. Абсолютное большинство, 613 беспилотников, были подбиты над территорией России.

«Эта атака, осуществленная режимом Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре, была направлена на демонстрацию западным партнерам, включая Великобританию, возможности поражения гражданских целей на территории России с украинской стороны, - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что основной целью противника было нанесение ударов по объектам гражданской топливно-энергетической инфраструктуры на территории нашей страны. Удары были направлены по территориям Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской области и Крыму. В ходе отражения данной атаки было уничтожено 147 БПЛА над Брянской областью, 43 над Белгородской, 48 над Ленинградской, 72 над Ярославской, 64 над Крымом и 31 над Калужской областью.

Благодаря слаженным действиям расчетов зенитных ракетных комплексов, мобильных огневых групп и экипажей боевой авиации, спланированный противником удар был успешно сорван. Поврежденные гражданские объекты будут восстановлены.

В ответ на данную террористическую акцию, 6 июля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли высокоточный удар по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетического комплекса, связанным с ВСУ, в Киеве и Киевской области. В Киеве были поражены цеха пяти заводов, где производили военную технику, а в Киевской области уничтожено предприятие, где выпускали крылатые ракеты и дроны самолетного типа.

«Странам Запада, в частности Великобритании, которые наращивают поставки беспилотников и боеприпасов Украине, а также поддерживают атаки Зеленского на гражданскую инфраструктуру в России, будет дан соответствующий ответ в виде усиления ответных мощных ударов ВС РФ по территории Украины», - подчеркнули в Минобороны РФ.