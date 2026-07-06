Наталья Андрейченко сделала скандальное заявление: «Меня похоронили 5 лет назад!»

Наталья Андрейченко известна по роли Мэри Поппинс. Фото: Борис КУДРЯВОВ/кадр из фильма

«Ну что за хрень такая, а?» — удивилась любимая миллионами российских зрителей Мэри Поппинс. Она записала видео к посту в одной запрещенной в РФ соцсети. Оказывается, ей рассказали подписчики, мол, на днях на одном федеральном канале объявили, что Наталья Андрейченко «ушла из жизни от ковида в 2021 году». Действительно, что за хрень? Андрейченко весьма бодра в свои 70 лет.

«Я только из Сочи (с Международного кинофестиваля „Евразия-Кинофест“). Я такая счастливая, мне дали приз — великолепную статуэтку — за развитие мирового кинематографа… А вы меня похоронили ещё 5 лет тому назад. Вы чего? — возмущается Андрейченко в „самопробах“. — Я ни на кого не сержусь, но (журналисты) проверяйте хотя бы факты».

Актриса записала видео к посту в одной запрещенной в РФ соцсети Фото: Кадр видео.

Наталье Эдуардовне тоже надо бы проверять факты.

«Ничего подобного в той передаче не было, Наташа. Про вашу МАМУ написали (бегущей строкой), что она умерла в 2021 году. Про вас ничего не написали». «В передаче был момент про маму Натальи, что она ушла в 2021 году от продолжительной болезни» — написали в комментариях к посту Андрейченко.

То есть актриса сама всё напутала. А обвинила журналистов. Такое бывает.

Вообще с Натальей Андрейченко в последнее время происходит что-то странное. Она путает факты, иногда рассказывает совсем уж дичь. Как «одну из своих прошлых жизней» она закончила на гильотине. А в другой прошлой жизни её жгли на костре. Своим духовным учителем считает мексиканского писателя, хранителя старинной мудрости Толтеков Дона Мигеля Руиси. «Я ездила с Доном Мигелем в путешествия, слушала его лекции. В результате мы сблизились, как родственные души», — рассказывала Андрейченко KP.RU.

Недавно актриса Наталья Андрейченко, которую многие помнят и любят по двухсерийному музыкальному телефильму «Мэри Поппинс, до свидания», рассказала, что очень нуждается в работе. «Очень прошу работу. Я очень хочу работать. Только дома, в России, — говорила Андрейченко на фестивале «Евразия-Кинофест».

Если судить по её фильмографии, со съемками в кино дела обстоят у неё не очень. При этом актриса не отчаивается, не теряет надежды и оптимизма: «Я благословенный человек. Так случилось, что я сыграть Мэри Поппинс в фильме, который вошел в сердца и души детей многих-многих поколений».

Зрители по-прежнему любят её Мэри Поппинс, несмотря ни на что.

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