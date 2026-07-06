На Солнце один за другим происходят взрывы: есть ли опасность от рекордного количества вспышек

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В воскресенье, 5 июля, Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Чего ждать Земле – KP.RU поинтересовался у руководителя Лаборатории Сергея Богачева.

КОЛОССАЛЬНОЕ ПЯТНО

Громадная группа солнечных пятен, которую некоторые даже наблюдали простым глазом, стремительно уходит с видимого диска дневной звезды. Солнце вращается с периодом 27 суток. Так что даже «страшные» пятна приходят и уходят. Не говоря о том, что они распадаются сами, редко какое пятно выживает несколько оборотов.

Но светило неистовствует. За воскресенье, 5 июля, на видимом диске произошло 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени. В этот подсчет входят и слабые вспышки. Такого не было с 2024 года, так что – рекорд!

Назвав в беседе с KP.RU ситуацию «массовым вспышечным спамом», Сергей Богачев подчеркивает: сами вспышки по силе не рекордные.

- Более того, чем дольше Солнце в этом режиме будет находиться, тем меньше вероятность рекордной вспышки, так как энергия сейчас сжигается очень эффективно, а для крупных событий её надо копить, - подчеркивает Сергей Богачев.

Активная область, маркированная громадным пятном (кстати, оно второе по размеру за 10 лет – тоже почти рекорд) привела к тому, что всю минувшую неделю рентгеновское излучение Солнца в окрестностях Земли было превышено в десятки раз. К счастью, рентгеновское излучение полностью поглощается земной атмосферой, и на нас не может сказаться никак. Это просто параметр солнечной активности. Ожидается, что уже сегодня рентгеновское излучение пойдет на спад.

Успела группа пятен вызвать и магнитную бурю среднего уровня (балл 3 по 5-ти балльной шкале), которая накрыла Землю в прошедшие выходные. Она уже закончилась. От столь активной области ждали большего – но может, все впереди?

Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек. Фото: Jack Parinussa/Shutterstock/Fotodom

ЕЩЕ МОЖЕТ «ЖАХНУТЬ»?

В Лаборатории считают, что вспышечная активность этой группы пятен «представляет собой уже только научный интерес». Группа на Землю «не смотрит», а во вторник, 7 июля, уже скроется с глаз. Так что пусть лютует.

- Повлиять на Землю с такого расположения пятна не могут уже почти ни при каких обстоятельствах (оставим пару процентов на чудеса), - говорят ученые.

Тем не менее, очень крупный взрыв ещё возможен считает Сергей Богачев:

- Но на Землю он уже почти гарантированно не повлияет. Такое бывает. Например, самая крупная вспышка в XXI веке (4 ноября 2003 года) произошла примерно в таком же положении, на самом западном краю Солнца. И от неё на Земле не шелохнулась и травинка. Так что сейчас всё происходящее имеет уже чисто научный или, если хотите, художественный интерес, - заявил KP.RU Сергей Богачев.

Если на дневной звезде не сформируется новых очагов активности, к середине недели она снова впадет в спячку.

- По расчётам, уходящие на обратную сторону Солнца группы пятен должны вернуться к Земле в 20-х числах июля с противоположной стороны, после того, как Солнце совершит половину оборота вокруг своей оси. Но шансов, что они переживут эти две недели, немного, - резюмирует Лаборатория.

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