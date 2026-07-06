«И мощь, и позор»: отмена дисквалификации Балогуна повлияла на Трампа двояко

Красная карточка для Фоларина Балогуна, обернувшаяся скандалом в мировом футболе. Фото: REUTERS.

Армия футбольных болельщиков по всему мира замерла в недоумении. ФИФА приостановила действие красной карточки для лучшего бомбардира сборной США Фоларина Балогуна. Дисквалификацию футболист заработал 2 июля на матче с Боснией и Герцеговиной. На 64-й минуте за грубый фол бразильский арбитр Рафаэл Клаус удалил с поля американского игрока. Перед этим на исходе первого тайма форвард американцев открыл счет. Однако красная карточка автоматически поставила крест на его участии в следующем матче.

В 1/8 финала сборная США встретится с бельгийцами.

Отсутствие лучшего бомбардира сильно сократило бы для американцев шансы на успех. Поэтому в Белом доме развернулась целая спецоперация по спасению Балогуна — за него вступился лично президент Дональд Трамп. Американская пресса расписала, как это было.

Момент фола Фоларина Балогуна в игре США - Босния-Герцеговина Фото: REUTERS.

СПАСТИ ФОРВАРДА

Сразу после одержанной победы над Боснией и Герцеговиной исполнительный директор целевой группы Белого дома по чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани предупредил президента США Дональда Трампа о дисквалификации форварда.

К вечеру Джулиани, министр торговли Говард Латник и высокопоставленные чиновники американской Федерации футбола засели за разработку плана по обжалованию решения судьи. Хотя успешные апелляции по красным карточкам на мундиалях крайне редки.

В течение четырех дней «команда спасения Балогуна» просьбами и посулами осаждала высоких футбольных чиновников. Наконец к операции подключился сам Дональд Трамп. Он, сообщает Politico, позвонил своему приятелю, президенту ФИФА Джанни Инфантино и недвусмысленно поинтересовался правилами по вынесению красных карточек и основаниями для дисквалификации, пишет Politico. Инфантино внимательно выслушал американского президента, но не дал никаких обещаний.

Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: REUTERS.

Однако вечером 5 июля Дисциплинарный комитет ФИФА объявил, что приостанавливает дисквалификацию Балогуна на один матч. Это позволит форварду сыграть против бельгийцев. Трамп поблагодарил ассоциацию за «правильное решение и отмену большой несправедливости».

Это вызвало возмущение среди болельщиков и футбольных функционеров по всему миру: вмешательство Белого дома бросило спорт под пресс политики. В УЕФА случившееся назвали «нарушением красной линии» — и выразили крайнее недоумение в связи со случившимся. А футбольная ассоциация Бельгии немедленно обжаловала решение ФИФА

— Я не знал, что 5 июля — это 1 апреля в Соединенных Штатах. Думаю, это первый случай в истории ФИФА, когда такое произошло, — прокомментировал ситуацию главный тренер бельгийцев Руди Гарсия.

ФИФА в ответ на все претензии умыла руки. В Международной федерации футбола заявляют, что решение было принято 18 членами Дисциплинарного комитета вовсе не под давлением. При этом отчет о том, как шло голосование, так и не опубликовали.

И МОЩЬ, И ПОЗОР

Политолог-американист Геворг Мирзаян в разговоре с KP.RU заметил:

— Скорее всего, Трамп действительно позвонил Инфантино. С точки зрения миллионов любителей футбола во всем мире, это, конечно, скандал и позор. Но с точки зрения американского обывателя это проявление мощи президента Соединенных Штатов: хозяин Белого дома продавил «непонятливых» международных чиновников, не имеющих никакого значения для интересов США. В контексте внутренней политики эта история идет Трампу только в плюс, а с точки зрения международных норм — нет, но он плевать хотел на них.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

По его мнению, вердикт ФИФА по красной карточке Балогуну пересмотрен уже не будет.

— Инфантино решил, что ссориться с президентом США из-за какого-то игрока ему не с руки. Тем более, они приятельствуют с Трампом, — напомнил Мирзаян.

Их отношения неоднократно вызывали скандалы и обвинения в коррупции и конфликте интересов. После возвращения Трампа в Белый дом Инфантино активно поддерживал американские инициативы по проведению крупных турниров. Европейская пресса заподозрила «кулуарную сделку», — якобы Трамп лоббировал интересы ФИФА в Америке, а Инфантино, в свою очередь, помогал ему в имиджевых вопросах. В прошлом году ассоциация учредила Премию мира — и первым ее обладателем стал мечтающий о нобелевке Дональд.

Противники Трампа также утверждали, что тесная дружба с Инфантино может быть связана с финансовыми интересами, например, распределением прав на трансляции и спонсорские контракты.

Согласно отчету Bank of America, доходы непосредственно от ЧМ в США превысят $17 млрд.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп в итоге подтвердил звонок Инфантино. По версии американского президента, он не давил на главу ФИФА, а просто «попросил пересмотреть решение». Ну в дружеской просьбе, мол, нет ничего криминального.

Дональд добавил: поступок судьи показался ему подозрительным, поскольку Балогун не сделал на поле ничего предосудительного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026