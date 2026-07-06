Казаки бригады «Терек» встречают день рождения соединения

Артиллеристы бригады "Терек" Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Казачья разведывательная бригада «Терек» отпраздновала годовщину получения боевого знамени, подписанного лично президентом России Владимиром Путиным. Эта высокая награда стала признанием мужества и заслуг всего казачества в зоне спецоперации.

Церемония вручения знамени состоялась 4 июля прошлого года в Музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» Пятигорска. Тогда его посетили высшие должностные лица региона, представители духовенства и казачьих организаций. Память павших бойцов почтили минутой молчания.

Знамя с личной подписью и благословением президента РФ вручал полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил в своем обращении к героям, что бригада «Терек» объединяет более двух тысяч бойцов разных национальностей и конфессий, демонстрирующих в зоне спецоперации «несгибаемую волю и высочайшие принципы чести».

Боевое знамя с подписью президента России Владимира Путина было вручено казачьей разведбригаде "Терек". Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО

Командир бригады Михаил Гаджиев выразил благодарность президенту за внимание к развитию казачества и подчеркнул, что получение знамени — огромная честь для всего боевого братства, дань уважения погибшим товарищам.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов обратил внимание подчиненных, что вручение знамени является символом доверия государства к казачеству как к надежной опоре, способной обеспечить безопасность Родины.

«Это — знак того, что Владимир Владимирович Путин видит в казачестве надежную опору и поддержку российского государства. Верит в вас, доверяет вам самое ценное — безопасность Родины!», — заявил Кузнецов и призвал бойцов быть достойными наследниками славных предков.

Напомним, бригада «Терек» была сформирована 21 июля 2022 года из казаков-добровольцев Терского войскового казачьего общества. С первых дней в нее влили свои силы опытные бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе. Под своим Знаменем бригада «Терек» объединит несколько батальонов: «Терек», «Скиф», «Каспий», «Балтика», «Гребенской», артиллерийский дивизион и подразделение «Нормандия — Неман».

Сегодня бригада стала Всероссийской, объединив казаков со всех уголков страны. Она сыграла значительную роль в ключевых сражениях спецоперации, включая бои за Соледар, Угледар, Клещеевку, а также участие в операциях на Херсонском направлении и освобождение Курской области.