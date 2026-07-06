Минобороны России поясняет озабоченность украинских блогеров, выставляя список пораженных целей в Киеве в ночь на 6 июля. Фото: REUTERS.

«Один из самых худших обстрелов на моей памяти, — грустно констатирует популярный украинский мониторинговый ресурс на 2,5 миллиона подписчиков. — Не сбито ни одной „баллистики“ или „Циркона“. Тенденция какая-то непонятная…»

Минобороны России поясняет озабоченность украинских блогеров, выставляя список пораженных целей в Киеве в ночь на 6 июля. В соцсетях широко разошлись огненные кадры повторных детонаций. Что лишь подтверждало — попали точно по военным объектам, а не «пустым гаражам» или жилым домам. А уже атакованные склады разлетались по всей столице Украины. Жители могут сказать спасибо той «умной голове», что додумалась разместить арсеналы в городской черте.

Попали точно по военным объектам, а не «пустым гаражам» или жилым домам.

СПИСОК ПОРАЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА УКРАИНЕ ПОСЛЕ УДАРА ВС РОССИИ 6 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

Итак, что же у нас по списку пораженных объектов:

Киев-71, «Абрис ПТ». Разведывательные и ударные беспилотники — «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV «Шрайк-10». Плюс телеметрия и оптика. Именно этими «птичками» ВСУ сейчас пытается закрыть дыры там, где у них нет ни артиллерии, ни пехоты.

Киев-1, ГП «Киевский завод „Буревестник“». БПЛА большой и средней дальности плюс радиолокация для ВСУ.

Киев-79, ООО «УКР АРМО ТЕХ». Броневики, элементы бронезащиты — и, что для меня в этой строчке важнее всего, боевые части для ракет и БПЛА. То есть та самая «начинка», которая падает на Белгород, Курск или Крым.

«Кузница на Рыбальском». До 2017 года — «Ленинская кузница». Артиллерийские бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М» и ударные безэкипажники — те самые, которыми Украина пробует дотянуться до наших кораблей и мостов. В прошлом — актив террориста и экстремиста Порошенко* и его партнёра Кононенко.

НИИ «Квант». Системы управления огнём, оптико-электронное противодействие, средства навигации и автоматики — в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД».

Жулянский машиностроительный завод «Визар». Название историческое, по прежней площадке. Юридически завод давно в городе Вишневом Бучанского района Киевской области — там и прилетело. Зенитные ракеты и комплектующие для ПВО, БПЛА самолётного типа большой дальности, ремонт и обслуживание — всё в одной точке.

Получается, за неделю была выбита целая производственная цепочка украинских ракет «Нептун». 2 июля атакован ООО «Радионикс», где делают их «мозги». В понедельник — «Квант» («глаза» того же комплекса) и «Визар» (сборка).

На десерт — склад ГСМ «Нефтеэкспериментальное КП», Вишневое. Тот, откуда бензин и дизель уходят «экстренными поставками в зону боевых действий».

ЧТО СТОИТ ЗА МАССИРОВАННЫМ УДАРОМ ПО КИЕВУ 6 ИЮЛЯ

Три вещи, которые за этой сводкой стоят.

Первое — агентурный контур. Номерные «Киевы» и «Визары» с «Квантами» — это не коробка под открытым небом. Чтобы их вычислить, одного спутника мало. Нужен человек. Чувствуется, что плотность и точность разведданных за последние месяцы выросла на порядок. Не боюсь этой оценки — она видна по самим объектам, а не по громкости заголовка.

Второе — количество, которое стало качеством.

Ночь на 6 июля — снова десятки ракет и сотни дронов, снова с разных направлений, снова с разной высоты. По официальным украинским данным, в ночь на 2 июля из 24 баллистических «Искандер-М»/С-400 незалежная ПВО сбила лишь четыре. Из четырёх «Цирконов» — ноль. 6 июля, по свежим украинским же данным, картина не лучше.

Третье — точность как система. «Повторная обширная детонация» на «Визаре» — это про то, что удар пришёлся не по проходной завода, а четко по складу готовой продукции или по цеху снаряжения. Это не прилет «в район объекта». Так получается только по конкретной координате внутри предприятия — с поправкой на то, что там сейчас лежит.

Теперь даже скептики крепко подумают прежде, чем обвинять Минобороны России в преувеличении своих успехов. Это раньше в сводках не читались безликие «объекты ВПК». Сегодня по названиям украинских предприятий любой начинающий эксперт может наложить точку на карту пожаров и убедиться — полыхает на славу. И разлетающийся по Киеву склад ракетно-артиллерийского вооружения не оставляет сомнений — тоже попали, куда надо. Все еще не верите? Вспомните удар по киевской Киностудии имени Довженко, где на руинах «костюмерной» украинские журналисты случайно обнаружили пачку крыльев от боевых дронов FP-2.

Фото: REUTERS.

РАЗВЕДКА СНАРУЖИ И ВНУТРИ

В украинском телемарафоне, конечно, покажут разбитые жилые дома, осыпавшиеся стекла, ревущую «скорую помощь». Но нынешний удар с одной стороны показал серьезные уязвимости в районе Киева. А с другой — отличную осведомленность нашего оборонного ведомства о состоянии украинского военно-промышленного комплекса и его географии. Сегодня производство любого военного изделия сложно сосредоточить в одном месте. Киев старается дробить цеха и разносить их по разным точкам. Но на примере вскрытия то же цепочки сборки ракет «Нептун» можно судить о системности работы нашего разведывательно-ударного контура, от которого не уходит ни одно звено украинской стратегической промышленности. Это производство мелких дронов можно спрятать в подвале. Хотя и там достанут. А ракетное производство рано или поздно будет обнаружено. Надо просто терпеливо искать и ждать ошибки противника.

Рискну предположить простую вещь: то, что мы видим сейчас, — не просто «удар возмездия за террористическую атаку». Это методичная работа по конкретному отраслевому графику. Кто-то в наших штабах разобрал украинский ВПК на процессы — производство корпусов, начинку, оптику, топливо, склад, вывоз — и идёт по этому графику пункт за пунктом.

БИТЫЙ КОЗЫРЬ

Не ту картинку Зеленский собирался продемонстрировать на саммите НАТО в Анкаре 7—8 июля. Ведь в эту же ночь встречным курсом вглубь России летели сотни украинских беспилотников. 625, если быть точным! Как раз накануне. Киеву надо было прийти к спонсорам не с протянутой рукой, а с «козырем»: смотрите, панове, за ваши фунты и евро я жгу русские нефтебазы. Давайте ещё транш.

Классический перемога-маркетинг.

Только вот 613 из 625 украинских дронов не долетели. Брянщина сбила 147, Ярославль — 72, Крым — 64, Ленобласть — 48, Белгород — 43, Калуга — 31. И вместо пылающих российских НПЗ пан министр обороны Украины Федоров теперь может показывать своим коллегам в НАТО экран смартфона, на котором кадры затянутого дымом Киева.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов