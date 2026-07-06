Российские высокоскоростные поезда, условия для семей с детьми в самолетах и такси и беспилотный транспорт: Большое интервью министра транспорта Андрея Никитина Радио "КП"

Министр транспорта России Андрей Никитин дал эксклюзивное интервью в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр транспорта России Андрей Никитин дал эксклюзивное интервью в эфире Радио «Комсомольская правда» политобозревателю Александру Гамову.

КОГДА ПОЛЕТИМ ПО РЕЛЬСАМ?

- Андрей Сергеевич, давайте начнем наш разговор с проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Вы говорили, что это уникальная история, которой в мире еще не было в условиях нашего климата. На каком этапе стройка? Когда уже полетим по рельсам со скоростью 400 километров в час?

- Александр, проект первой ВСМ (Москва – Санкт-Петербург) уже давно находится в стадии практической реализации. Строительные работы ведутся во всех регионах по маршруту прохождения трассы (в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге).

- Это можно проследить по карте…

- Да. И это действительно уникальный проект, потому что мы создаем магистраль и подвижной состав под российские природно-климатические условия, включая сложную геологию и участки с заболоченными территориями.

Карта высокоскоростной магистрали. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

- Сейчас где в основном идут работы?

- Особое внимание сосредоточено на участке трассы от Зеленограда до Твери. Для нас он является ключевым, так на нем будут начаты испытания первого отечественного высокоскоростного поезда. Сейчас очень важный этап…

- Почему?

- Потому что мы создаем в России собственную высокоскоростную железнодорожную систему. Поэтому, чтобы «полететь по рельсам» со скоростью до 400 км/ч, недостаточно построить только путь. Необходима целая технологическая система: современная инфраструктура, надежное тяговое энергоснабжение, цифровые системы управления движением, решения в сфере безопасности…

- Ого!

- … и конечно, новый подвижной состав, в создании которого уже задействовано более 150 российских предприятий, научных организаций и инженерных центров.

- А сколько всего километров надо будет лететь над скоростной?

- Около 700. И это такая национальная стройка. Ведем эту работу под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

Скорость на ВСМ будет 400 км/ч. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

- А почему ее называют «президентская стройка»?

- Это самый, наверное, главный, самый масштабный проект ближайших лет. И очень высокая ответственность. Потому что такие скорости, которые там предполагаются, требуют совершенно другой инженерной культуры, другого качества решений. Сейчас все наши усилия, усилия подрядчиков, «Российских железных дорог», которые являются здесь генеральным подрядчиком, они сфокусированы на участке от Зеленограда до Твери. Это первый опытный участок, где уже в ближайшие год-полтора пойдет опытный поезд.

- А вы сами на нем поедете?

- Конечно!

- Возьмете нас в опытный?

- Конечно, возьмем. И там мы должны будем отработать все уже финальные инженерные решения.

- А еще, знаете, я однажды вам вопрос этот задавал, и вы как-то, не то, что ушли от ответа, вы как-то в шутку ответили. Я спросил, говорю, нам, которые застали еще те старые дороги, нравится стук вагонных колес. Когда долго никуда не едешь, тебе этого так не хватает. А здесь, представляете, в тишине ехать. Вот будут ли специальные вагоны для таких пассажиров, которые хотят спать под стук вагонных колес? Вы будете включать записи там или еще что-то?

- (смеется) Я думаю, это можно устроить, конечно. РЖД сейчас очень активно занимается пассажирским сервисом. Вообще на железных дорогах в год перевозится миллиард пассажиров. И каждый год что-то новенькое делается. Какие-то новые вагоны появляются, ремонтируются старые составы, придумываются туристические поезда. 80% пассажиров одобряют работу РЖД в части перевозок. Коллеги очень стараются. И я думаю, что если будет запрос на стук вагонных колес, то, конечно, это тоже можно будет придумать. Только в наушниках, чтобы никому не мешать.

Фото: пресс-служба министерства транспорта России

НОВЫЙ ИЛ-114 - 300 ВСТАЕТ НА КРЫЛО

- На Петербургском международном экономическом форуме вы с радостью нам рассказывали, и мы вместе с вами радовались, что наш новый Ил-114-300, по сути, встает на крыло. И это произошло в рекордные сроки.

- Да, Александр, это так…

- Я вспоминаю, что вы говорили - обычно 12 лет уходит на создание нового лайнера, а мы за 6 управились. И я помню, Антон Алиханов, руководитель Министерства промышленности и торговли, тоже с полным восторгом говорил об этом достижении.

- Конечно, мы очень ждем отечественные суда. Мы готовы летать чаще, перевозить больше пассажиров. И в этом плане мы очень активно работаем с коллегами из Минпромторга.

- А радость была с чем связана?

- Самолет становится на крыло, когда он уже все испытания прошел и получил сертификат летной годности. И этот лайнер, мне эксперты говорили, что он, правда, хороший. Многие специалисты, которые занимались проверкой, в том числе, его безопасности, очень позитивно об этом самолете отзывались.

- Я стучу по деревяшке.

- Там еще будут испытания, предстоят доработки. Например, западные самолеты, уже когда они летают, 5-6 лет, они все еще дорабатываются с учетом замечаний.

Новый Ил-114-300, уже встает на крыло. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

- А сертификат же на эту машину уже получили?

- Получение сертификата означает, что критических замечаний нет, что он безопасен. Но дальше качество, расход топлива, какие-то вещи еще докручиваются в процессе эксплуатации. По-другому никак не узнаешь. И, безусловно, мы отечественные самолеты очень ждем. Поэтому на сегодня это, наверное, главный наш приоритет. Но что важно? Из чего мы сходим при планировании авиаперевозок? Конечно, в первую очередь, это труднодоступные регионы, это Дальний Восток, это такие места в России, куда на поезде доехать можно, но долго. Или нельзя вообще. Поэтому это главный приоритет - внутрироссийские перевозки. И здесь очень важно то, что у нас очень хорошими темпами развивается внутренний туризм. Поэтому очень много людей стало путешествовать по стране, открывать для себя какие-то новые места.

- Вот почему самолеты заполнены.

- В том числе и поэтому тоже. Потому что растет спрос и интерес к познанию нашей страны. Помимо таких деловых пассажиров, еще и за счет семейных пассажиров, это все произошло. С точки зрения комфорта. Во-первых, наши авиакомпании держат очень высокий уровень сервиса. Это отмечают, в том числе, и наши иностранные гости. Все любят летать российскими компаниями, особенно крупными, такими как «Аэрофлот», S7 и так далее. Но мы тоже не стоим на месте. С 1 сентября вводится в действие новый приказ.

- Министра?

- Министра, да, но готовит его Росавиация, конечно, потому что они главные эксперты. Который определяет правила сопровождения маломобильных пассажиров, новые стандарты сервиса.

- Такого не было, да?

- Они были неактуальными. Их надо менять. У людей требования растут. Страна у нас большая, великая. И почему мы должны останавливаться на требованиях 70-х или 80-х годов? У нас появляются и уже есть эти требования о том, что семьи нельзя рассаживать.

- В смысле, как семьи нельзя?

- Когда нельзя ребенка посадить отдельно от родителей.

- А что, бывает такое?

- Было такое, да, это все сейчас поменяли.

- И министр обращает внимание на такие нюансы?

- У меня есть дети.

- Двое?

- Двое, да, и они тоже летают. И мы на это все смотрим.

- Вы не только ради своих детей, но и всех детей Российской Федерации.

- Это запрос общества, качество работы. Поэтому отдельная тема – семейноцентричность. Мы повышаем требования к качеству детских уголков, семейных комнат, комнат матери и ребенка. Все новые аэропорты, новые вокзалы проектируются уже по новым стандартам.

- А не дорого там?

- Это не важно.

- Я имею в виду, платить за это?

- Это бесплатно.

- Бесплатно?!

- Эти комнаты матери и ребенок, конечно, бесплатные.

Комнаты матери и ребенка на вокзалах - бесплатные. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

- Супер.

- Конечно, есть игровые зоны какие-то, наверное, в больших аэропортах, где могут какие-то деньги брать за присмотр за ребенком. Но комнаты матери и ребенка, базовые эти сервисы, они, конечно, бесплатные. И всегда были бесплатные.

- А еще что бесплатно?

- Одну из таких маленьких, но важных для пассажиров вещей приведу в пример. Помните, когда у нас были долгие «ковры», многие жаловались, что нет воды. И мы договорились с аэропортом. Во-первых, все закупили коврики, если нужно. А самое главное, начали ставить фонтанчики с водой.

- Как раньше в парках были?

- Да. Естественно, совсем необходимым контролем качества этой воды. Чтобы человек попил, сколько ему нужно.

- Это во всех аэровокзалах теперь?

- Сейчас еще не во всех, но все этим активно занимаются. Очень удобно. Я, кстати, это в Китае подсмотрел. У них даже два фонтанчика. У них один фонтанчик с холодной водой, один с горячей. Они же лапшу часто едят, поэтому им еще и горячая вода нужна.

- А у нас пока холодная будет.

- Пока холодная, да. Я думаю, учитывая количество китайцев, которые к нам приезжают, китайских туристов, я думаю, что за горячей водой дело не задержится.

- Супер. Очень интересно.

МИНТРАНС ДАЕТ ДОБРО НА ЭЛЕКТРОННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

- Вот такой специфический вопрос. С 1 сентября у нас стартует в стране обязательный переход на электронные накладные и перевозочные документы. ГИС ЭПД - так это называется. Для отрасли, вообще для всей транспортной отрасли это настоящая цифровая революция, о которой вы уже упомянули. Но водители на трассах наверняка переживают: а если связь пропадет? А если интернет в пути не ловит? Как вообще вести груз? Как Минтранс и министр Андрей Сергеевич Никитин застраховали систему от таких сбоев, чтобы логистика не подводила?

- Смотрите, на самом деле эта же история не сейчас появилась. Опытная апробация этой системы ведется уже четвертый год. То есть все, кто хотел попробовать и начать работать, могли это сделать два года, три года назад. И большинство крупных компаний уже работает в этой системе. То есть это не то, что что-то новое появилось. Просто три года, и уже четвертый эта система отрабатывалась в добровольном режиме, а с сентября она становится обязательной. И, конечно, у всех было время подготовиться и настроить свою работу уже в электронном виде. Но мы понимаем, что есть небольшие перевозчики, есть индивидуальные перевозчики. Поэтому сразу мы договорились, и я об этом докладывал президенту, президент поддержал, что даже если какие-то нарушения будут, полгода не будет за это штрафов, только предупреждения. Плюс мы отработали систему так, что если нет интернета, там есть способ, как можно организовать эту работу без него. Есть огромный перечень исключений, когда можно без электронной накладной.

Поэтому мы в постоянном контакте с сельхозпроизводителями, с теми, кто сложные грузы перевозит. И все необходимые разъяснения и исключения, если это необходимо, они, конечно, есть. Но, безусловно, ближе к сентябрю мы еще будем максимально разъяснять, думаю, даже какой-то комикс в картинках сделаем – «А что, если?» Если вы с такой ситуацией столкнулись, как действовать?

- И где это будет все размещено?

- На всех ресурсах Минтранса совершенно точно будет.

- А их много - ресурсов?

- Конечно, у нас есть канал в Максе, сообщество ВК, телеграм-канал, сайт Минтранса, газета «Транспорт России». Везде разместим.

ЗА ЧТО МИНИСТРУ БЫВАЕТ СТЫДНО

- Когда вы были губернатором Новгородской области и я к вам туда приезжал, меня, знаете что поразило? (Я в «Комсомолке» больше 30 лет и такого раньше никогда не видел.) Это когда вы меня повели в детский садик старенький, который вообще разрушается уже. Причем - это было только на второй день, вы не хотели даже показывать его мне. И вот тут вы вдруг покраснели. Я говорю: «А почему, Андрей Сергеевич, вы так покраснели?» А вы: «Мне стыдно». А сейчас бывает министру за что-то стыдно?

- Конечно.

- Качество это осталось у вас?

- Конечно, бывает. Это, прежде всего, все, что связано с качеством, особенно, знаете, в каких-то таких не отремонтированных местах, качеством как раз таки семейных каких-то наших точек. И особенно, если сравнивать то насколько хорошо это сделано сегодня у нас в госкомпании «Автодор» на современных дорогах. Едешь по обычной дороге, видишь наследие 90-х, когда какой-то «шалман» стоит непонятный рядом с дорогой, и там непонятно чем и как кормят людей. И там отсутствует инфраструктура для детей. И мы стали разбираться с этим, оказалось, что, по большому, счету у «Росавтодора» нет полномочий контролировать эту инфраструктуру. Максимум, что они делают, это дают подъезд, съезд с трассы туда, а дальше - строй там, что хочешь.

Наверное, это неправильно, наверное, если мы что-то делаем, оно каким-то базовым стандартам должно соответствовать. Это одна из задач, которую мы сейчас с коллегами из Федерального дорожного агентства решаем и обязательно ее решим. Безусловно, важно маленькие вокзалы, какие-то аэропорты наши, которые сейчас активно мы модернизируем, чтобы везде была инфраструктура для семей с детьми. Наверное, это меня волнует чисто по-человечески, по одной простой причине, что дети – это наше будущее. Банальность, но это так и есть. И все, что мы можем сделать сейчас для того, чтобы родителям было комфортно с детьми, мы должны делать.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Почему министр транспорта любит ходить пешком

- Андрей Сергеевич, потом еще, знаете, какой вопрос, с вашего позволения? Как вы себя поддерживаете в такой отличной форме? Почему министр транспорта похудел? Заметно, причем женщины на это обратили внимание. Какой-то, может быть, комплекс упражнений или это работа так действует на вас?

- Так работа действует, требует хорошего здоровья и готовности 24/7 реагировать на какие-то вещи.

- Но еще, может быть, есть упражнения какие-то или рацион, питание?

- Стараюсь ходить больше, когда возможно, пешком.

- И где вы ходите?

- Ну, домой иду пешком.

- Серьезно?

- Да, еще в выходные стараюсь ходить. Вот и все рецепты…

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Как министр 40 минут ждал такси

- Андрей Сергеевич, мы с вами на Петербургском международном экономическом форуме еще одну важную тему поднимали. Я имею в виду несправедливость тарифов такси, когда поездки с ребенком стоят дороже. Вы тогда жестко сказали: либо агрегаторы сами найдут решение, либо Минтранс отрегулирует это нормативно. Есть уже какие-то подвижки? Удалось ли вам, удается ли защитить кошелек родителей?

- Александр, с 1 июня в Уфе запущен пилотный проект для многодетных семей со скидками на поездки. Скидку в 30 % можно будет применить на нескольких тарифах по промокоду в течение двух месяцев. Соответственно, там есть предложение агрегаторов, как это делать. Но мы посмотрим еще пару-тройку месяцев, дальше с ними сядем - все обсудим и решим, как быть дальше…

- А что происходит?

- Водители отказываются ехать с детьми. У меня была ситуация, я собрался с ребенком на детский праздник.

- Вы вызвали такси?

- Да, сначала я дома ждал минут 30, потому что машина (я следил за маршрутом по карте) просто ехала, ехала, а потом я получил вдруг отказ.

- А водитель не знал, да, что это министр транспорта заказал машину?

- Конечно, нет. Где это написано? А потом, уже после праздника, я обратно заказал такси… Мы вышли из торгового центра, где проходил праздник, встали на остановку, ждали 25 минут. Потом он просто пропал, видимо, отказался, решил, что ему не стоит ехать. И мы еще 20 минут ждали следующего.

- В итоге - 45 минут?

- 45 минут, да.

- А это какого было числа?

- Это было не так давно. Это было лето, ладно, выходной день. Но если дождь, а если зима, а если снег? Конечно, я надеюсь на то, что коллеги из агрегаторов сами найдут решение, потому что всегда проще, когда эти решения бизнес находит самостоятельно. Если нет, мы это будем регулировать.

- А вы же могли и в «Комсомолку» обратиться, мне позвонить и сказать: слушай, Александр, можешь помочь? Мне неловко говорить, что это министр заказал такси, а ты-то... Ты-то все можешь, помоги, 45 минут ждем. Можете же так?

- Эти 45 минут я пытался развлекать своего сына четырехлетнего, которому, как вы понимаете, 45 минут стоять на одном месте на дороге очень не хотелось. Он не понимал, почему я его забрал с этой игровой площадки, почему мы стоим просто у дороги. Кстати, это был «Папин день». Поэтому мы были с сыном вдвоем - без супруги и без дочери…

НА СВЯЗИ - ПАССАЖИРЫ

- Андрей Сергеевич, когда мы вас ждали в гости, обратились к нашим слушателям и читателям (кстати, это было ваше предложение), чтобы они нам прислали свои вопросы для этого интервью. И я хотел бы, если не возражаете, тоже их задать.

- Конечно.

- Я открою секрет, чтобы это были полноценные ответы, мы Андрея Сергеевича познакомили с этими вопросами, чтобы не застать врасплох, что называется. Хотя застать врасплох министра транспорта очень тяжело. Итак…

1. БУДЕТ ЛИ В РОССИИ ВОСТРЕБОВАН БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ?

- Вы знаете, он постепенно проникает в нашу жизнь, как, в принципе, любые инновации, мы постепенно к этому привыкаем. Москвичи привыкают к автономным беспилотным трамваям. Их все больше, больше, больше. Автономный электропоезд «Ласточка» прошел по МЦК более 165 тысяч километров. Сейчас уже и в метро есть беспилотный поезд, он в стадии испытаний пока находится. В Иннополисе уже тестируется беспилотный электробус, который перевозит пассажиров по маршруту протяженностью 3 км. А эти смешные роверы, которые развозят доставку, тоже уже как-то нас не очень удивляют. И это, кстати, не только в Москве. Уже пилоты эти все распространяются на другие города.

Роботакси Яндекса. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

- Это Минтранс распространяет, Никитин распространяет?

- Это делают компании, а мы их поддерживаем здесь, конечно. Потому что там есть и Минэкономразвития задачи, и наши. Появляется беспилотная техника при обслуживании аэродромов и строительстве дорог. Грузовики уже три года ездят по трассам М-11, М-12, под ЦКАДу, на М-4 «Дон». Ожидаем, что к концу 2035 года флот беспилотных грузовиков составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25 % логистики страны беспилотной. Буквально несколько недель назад к визиту нашего президента в Казахстан беспилотный грузовик доехал от Москвы до Астаны. Это была первая в мире международная беспилотная перевозка. Но мы всю эту «беспилотную историю» не торопим. Потому что очень важна безопасность, очень важно отработать механизмы, в том числе, и киберзащиты. Плюсы очевидны, важно, чтобы минусов не было, которые связаны с безопасностью. С одной стороны, наша страна, наверное, одна из трех мировых лидеров в части развития беспилотных технологий. С другой стороны, необдуманных решений мы принимать не будем. Эта технология будет внедряться постепенно, по мере наращивания компетенций производителей с точки зрения обеспечения безопасности.

Беспилотные грузоперевозки. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

2. КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Президент Владимир Владимирович Путин поручил нам подготовить к следующему году системную концепцию развития водного транспорта до 2035 года с прогнозом до 2050 года, и мы ее готовим. Зачем она нам нужна? Развивать каждый вид транспорта отдельно в современных реалиях – это тупик. Поэтому мы стремимся увязать речные пути с другими видами транспорта в единую систему. Сегодня 60% причалов речных портов не имеют прямого выхода на железные дороги. Из-за отсутствия бесшовной стыковки более 100 миллионов тонн грузов сейчас доставляются неэффективно. Перевозки по воде экономически выгоднее: расход энергии здесь в 24 раза ниже автотранспорта, а содержание инфраструктуры в 14,5 раз дешевле дорог. Одно самоходное судно на 5100 тонн полностью заменяет 255 фур или 78 железнодорожных вагонов.

В стратегию будет заложено несколько принципов. Первый принцип – приоритет там, где есть пассажиры и грузы. Не заниматься бессмысленной работой. Там, где мы видим, что растет грузовая база, туда направлять усилия. Второй принцип – это, безусловно, обеспечение безопасности перевозок. Третий (но это я не в порядке важности говорю) – это северный завоз. Мы в любом случае должны его обеспечивать. Там ни о какой экономике речь не идет. Речь о том, что люди должны получить товары в то время, когда их возможно туда доставить. И так далее. И сегодня, например, в Чебоксарах отличный речной порт. В Татарстане - будет такой же, эффективный. В Якутии, в Нижнем Бестяхе также сооружается современный порт. А потом - у нас же абсолютно фантастическими темпами растут пассажирские перевозки на реках. Это и проект «Речные магистрали», где у нас каждый год практически удваивается число людей, которые скоростным транспортом, например, из Чебоксар едут в Казань. Не на автобусе или на электричке, а едут на скоростном «Валдае». Это проекты круизных…

- В смысле, это туристические или просто на работу, или в гости?

- Это по времени примерно одинаково. В принципе, это пассажирский межрегиональный маршрут. Таких маршрутов с каждым годом становится больше. Это круизные пассажирские поездки, туристические поездки. Мы видим, билеты не купить на круизные корабли. Сейчас все продается зимой. С точки зрения туризма, с точки зрения пассажирских перевозок уже есть рост.

- Но вы будете расширять, да?

- Конечно. И здесь самое главное – это исполнить те поручения президента, которые он дал несколько лет назад. Это строительство Городецкого и Багаевского гидроузла. Городецкий гидроузел на Волге, понятно, город Городец, там очень важно поднять уровень воды. Весной она есть, а летом уровень сильно падает, и там судам пройти сложно. Поэтому они идут с недогрузом, чтобы пройти эти мелкие места в районе Городца. Городецкий гидроузел даст возможность максимально использовать ту емкость, которая есть на речных судах. То же самое - Багаевский гидроузел, это уже Дон. Там тоже строительство гидроузла позволит в три раза увеличить грузооборот. Это два таких решения, которые поднимут уровень на Волге и позволят задействовать ее в полном объеме. Стройка идет и там, и там.

Речной электротранспорт. Фото: пресс-служба министерства транспорта России

3. А РЕАЛЬНО ЛИ ЗАПУСТИТЬ СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «МОСКВА - ВЛАДИВОСТОК»?

- Смотрите, высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстоянии до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города. А потом не надо ехать в аэропорт, ждать и так далее. Высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между нашими крупными агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, как сейчас ходит «Сапсан», он же идет по существующим путям, скорость - 200-250 километров в час. И, наверное, когда-то, через какое-то количество лет появится потенциал скоростного движения между Хабаровском и Владивостоком, я думаю. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.