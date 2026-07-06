Инстасамка пригрозила «пожизненным баном» младшей сестре за работу с другими артистами

Рэп-артистка Инстасамка перечислила условия работы с младшей сестрой Ритой Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила, что готова полностью прекратить общение с младшей сестрой Ритой, если та нарушит сразу несколько ее жестких правил. В числе условий: запрет на работу с другими продюсерами, участие в проектах, конфликтующих с Дарьей людей, и разглашение личных секретов семьи.

Еще пару лет назад стало известно, что Рита решила попробовать себя в музыке и даже планировала самостоятельно писать песни или заняться рэпом. Тогда же сообщалось, что Инстасамка не собиралась специально продвигать сестру или делать ее публичной артисткой, а ее аудитория формировалась в основном за счет фанатов самой Дарьи.

Инстасамка прямо обозначила, что в случае нарушения одного из пунктов отношения будут разорваны. «Я уволю свою сестру и перестану с ней общаться, если она сделает эти три вещи», — заинтриговала Инстасамка в видеообращении. Первое ограничение касается музыки. По словам Дарьи, сестра не должна работать с кем-либо вне команды, в которую входят она и ее супруг Олег.

«Если она будет писать свою музыку у кого-то другого, кроме нас с Олегом… Рита за такое получит пожизненный бан», — заявила певица, добавив, что у сестры остается только два варианта: учиться писать песни самостоятельно или работать с их командой.

Второй пункт касается публичных конфликтов. Инстасамка запретила сестре участвовать в проектах людей, с которыми у нее есть ссоры. «Если она будет делать контент для кого-то, с кем я в публичной ссоре… это точно пожизненный бан», — отметила артистка. Третьим условием стало требование не выносить личные конфликты за пределы семьи: «Если она выдаст мой какой-либо секрет в публичное поле, это, естественно, тоже бан навсегда», — добавила Зотеева.

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