Национальное военное мемориальное кладбище задумывали как Украинский Арлингтон - символ перемоги и национальной славы. Фото: REUTERS.

Национальное военное мемориальное кладбище задумывали как Украинский Арлингтон - символ перемоги и национальной славы. Полтора года его строили под Киевом, несмотря на протесты, суды и санитарные нормы; первый серьёзный ливень сделал то, чего не смогли они, — заставил украинский режим посмотреть под ноги.

Это горький урок о том, как построение украинской идентичности тонет в коррупционных тендерах, а главный враг бандеровщины оказывается не Москва, а законы гидрогеологии.

ЗЕМЛЯ ИХ НЕ ДЕРЖИТ

5-го июля киевское небо за одну ночь совершило то, чего 1,5 года не могли добиться ни украинские экологи с их скважинами, ни суды с их постановлениями, ни ветеран, голодавший посреди Майдана. Просто прошел хороший ливень. И там, где ещё накануне держалась строгая геометрия свежих могил самых видных украинцев, погибших в конфликте с Россией, земля разошлась воронками, по аллеям потекла вода, а белые кресты из гранита уходят в жижу по самую пятку. Снятые на телефон кадры облетели украинские ленты и - что горше — мировые и российские.

5-го июля киевское небо за одну ночь совершило то, чего 1,5 года не могли добиться ни украинские экологи с их скважинами. Просто прошел хороший ливень. Фото: Beautiful lotus/Shutterstock/Fotodom

НЕБО И ЗАКОН ПРОТИВ

Начнем с того, что небо и украинский закон встали против этого проекта почти синхронно. Если ливни просто вскрыли национал-коррупционный гнойник, то Верховный суд Украины вынес ему приговор юридический. Суд признал незаконной передачу участка в Мархаловском лесу, где вырос некрополь. Аргумент убийственный: эта земля природно-заповедного фонда - «изумрудной сети» Европы, и закон строжайше запрещает использовать ее под кладбища.

Ответ режима был образцом редкого чиновного искусства. Разошедшийся у могил грунт назвали «природным уплотнением» - обыкновенной усадкой свежей земли после захоронения. Режим растолковал провалы у могил, но «не заметил» размытых дорог, будто вода, проложившая русла по аллеям, текла в обход официальной версии. Специалисты Киевского эколого-культурного центра уточнили, что просело сильнее всего там, где гидрологи и предупреждали. Причина не в «усадке».

ГОЛОСА ТЕХ, КОГО НЕ УСЛЫШАЛИ

Впрочем, удивляться нечему. Крики «не стройте на болоте» звучали задолго до того, как экскаваторы въехали в чащу. Весной 2024-го жители Мархаловки выходили на акции с плакатами, на которых достоинства было больше, чем в казенных речах: «Полеглим - гідна пам'ять, а не могила у воді». Им говорили, что они мракобесы. В мае 2025-го ветеран с позывным «Латыш» объявил голодовку на Майдане - на глазах у всей страны, умоляя не хоронить боевых побратимов в трясине. Его тоже не услышали.

И вот документальная подоплека. Госинспекция архитектуры Украины прямо цитировала санитарную норму: уровень грунтовых вод должен быть не ближе двух метров от поверхности. Иначе - участок непригоден. А что мы видим в документах по этому участку? Прогнозный подъем вод - до 1,2 метра. Отдельные зоны уже подтоплены. Северная часть - и вовсе болото, которое не осушили, а лишь присыпали торжественной риторикой...

Киевский эколого-культурный центр бил в набат: в 8 из 10 скважин вода стояла выше двух метров, а в некоторых - всего в 80 сантиметрах от поверхности. Из 60 скважин, пробуренных по заказу самого кладбища, 33 точки признаны подтопленными или потенциально опасными.

Тянулась и юридическая волокита. Мархаловский лес - звено Смарагдовой сети, европейского природоохранного комплекса, чтобы построить на нём некрополь, переписывали Земельный кодекс (закон № 3505-IX). Больше того, сама инспекция фактически признала порок процедуры: место определяли без публичного обсуждения и без решения местной громады.

Но украинские власти возразили: мемориал - государственная собственность и работы надо продолжать. Так сложилась коллизия, которую постеснялся бы выдумать романист.

ТЕНДЕРЫ, ЗАПАХНУТЫЕ НАСПЕХ

Особый колорит этой драме придают деньги. Главный архитектор Сергей Дербин задумал пространство как высказывание: строгие центральные аллеи, симметрия, единый для всех «казацкий» крест (больше похожий почему-то на крест гитлеровского Вермахта) из белого и серого гранита некрополь, узнаваемо воинский без единого лишнего знака...

Весь проект - около 7,43 миллиарда гривен (примерно 13 миллиардов рублей) на шесть очередей, в перспективе до 131 тысячи могил. Фирму словно зачали за ночь под конкретный миллиард - подрядчик единственный участник, киевский консорциум «Білдінг ЮА», зарегистрированный ровно через день после объявления тендера. Вторая очередь тоже отмечена скандалами с Антимонопольным комитетом и жалобами на «заточку» конкурсов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕНЕЙ - МЕЛЬНИКА*, КОНОВАЛЕЦА* И БАНДЕРЫ*

Но у кладбища есть и другой, куда более взрывоопасный пласт - тот, где под землёй лежат уже не только тела, но и исторические мины.

25 мая 2026 года на кладбище с помпой перезахоронили прах Андрея Мельника одного из лидеров ОУН*, извлеченного с кладбища в Люксембурге. Украинские патриоты ликовали: наконец-то их «вожди» обретут землю.

Однако тут скрыта дьявольская ирония, которую официальный Киев предпочитает не афишировать. Захоронение Мельника - временное. Его планируют переносить в Национальный пантеон, который правительство 4 июля 2026 года решило разместить... на территории Киево-Печерской лавры, отнятой у церкви. То есть тот самый пантеон, ради которого переругались с поляками, уже не имеет отношения к этому затопленному кладбищу. Но прах Мельника пока лежит там, где ему грозит «поплыть» вместе с другими.

А что по Бандере? Ситуация еще более пикантная. Пока нет никакого официального решения о его перезахоронении. Семья Бандеры, как пишут польские источники, ставит условия и сомневается. А президент Зеленский заявил лишь о «готовящихся решениях» касательно Коновальца. Иными словами, украинская власть уже столько шума наделала вокруг этого «пантеона» в отношениях с Польшей, а твердой уверенности в том, что «вожди» окажутся именно здесь (и не утонут), - нет.

Польша, справедливо требующая прекратить чествование ОУН-УПА*, получила от Украины демонстративный отказ. Президент Польши уже лишил Зеленского высшей награды - ордена Белого Орла. Это разрыв на исторической почве. И Украина выбрала этот разрыв ради того, чтобы возвести пантеон... в болоте.

Москва, разумеется, наблюдает за этим спектаклем с удовлетворением. Хотя и без особой радости. Это повод констатировать: западные партнеры Украины видят, что Киев тратит миллиарды не на защиту, а на создание культовых «святынь» на гидрологически опасных территориях, которые разваливаются от первого дождя, а историческая политика ставится выше здравого смысла и добрососедских отношений

ЧТО НА ВЫХОДЕ?

Дождь прошел. Он обнажил не только провалы грунта, но и суть. Земля под Гатным отказывается держать не только тела, но и ложь. Если государство с такой небрежностью относится к останкам своих солдат - выбирая место по принципу «лишь бы дешевле и быстрее, лишь бы пролезть через суд», - то чего стоят его высокие слова о «борьбе за Украину»?

И когда через день или неделю придут новые ливни, имена очередных «национальных героев» могут навсегда уплыть в трясину - вместе с репутацией тех, кто так хотел, но не сумел построить для них достойное пристанище.

*Внесены в перечень террористических и экстремистских лиц и организаций и запрещены в России.

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