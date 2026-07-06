Сытая жизнь насильника: глава банды мигрантов вышел на свободу в Британии, депортировать его невозможно

В Британии после 14 лет заключения на свободу вышел главарь банды насильников. Пакистанец Шабир Ахмед. Фото: полиция города Рочдейл

В Британии после 14 лет заключения на свободу вышел главарь банды насильников. Пакистанец Шабир Ахмед организовал сеть охоты на британских девочек, которых негодяи - в основном его соотечественники - спаивали, накачивали зельем и насиловали.

Ахмед попал в Англию в 14-летнем возрасте, обосновался в городе Рочдейл и работал сначала сотрудником соцзащиты (что позволило ему получить доступ к базе бедных семей), а затем управляющим арендным бизнесом.

На счету банды было минимум полсотни жертв, но большинство побоялось давать показания - поэтому пакистанца и его подельников посадили за надругательство над пятью девочками.

Проблема в том, что власти Британии не могут выслать насильника из страны. Вдобавок он был освобожден досрочно. Ситуация вызвала массовое возмущение.

Вместо депортации в Пакистан, которой многие добивались для него годами, 73-летний Шабир Ахмед по-прежнему остается в Британии, хотя еще в 2016 году его лишили тамошнего гражданства.

Педофил подпадает под действие старых положений миграционного законодательства, согласно которым выходцев из стран Британского Содружества с определенным сроком оседлости нельзя выслать - даже если они совершили тяжкие преступления.

Вдобавок Ахмед уничтожил свой пакистанский паспорт и стал называть себя апатридом - лицом без гражданства. А «в никуда» депортировать человека формально невозможно.

Власти Пакистана между тем заявляют, что не могут подтвердить местное гражданство Ахмеда без его удостоверения личности.

«ОБРОСЛИ СЕМЕЙНЫМИ СВЯЗЯМИ»

Лондон уже несколько раз пытался депортировать еще двух участников той же банды - Карие Абдула Рауфа и Адиля Хана. Их также лишили британских паспортов. Но насильники воспользовались правом, предусмотренным 8-й статьей Европейской конвенции по правам человека, на частную и семейную жизнь - мол, за время жизни в стране они обросли семейными связями, рвать которые бесчеловечно.

В конце концов суды с этим не согласились. Но иогда преступники поступили так же, как их главарь, ликвидировав свои пакистанские документы. Выйдя на свободу, один из них даже благополучно устроился работать водителем службы доставки.

Сам Шабир Ахмед обязан проживать (за госсчет) в специальном общежитии для освобожденных условно-досрочно. Посадили его вообще-то на 22 года, однако из-за катастрофической нехватки мест в тюрьмах даже таким изуверам положено … автоматическое УДО.

Гулять или ходить по магазинам преступник может, но обязан носить электронный браслет, не имеет права работать и приближаться к детским учреждениям.

ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ?

Мэр Манчестера Энди Бернем, который должен занять кресло премьера Британии вместо объявившего об отставке Стармера, пообещал, что добьется депортации насильника.

«Как и все, я хочу, чтобы этот мерзкий преступник вылетел из страны. Жертвы должны быть на первом месте. Я попрошу министров внутренних и иностранных дел рассмотреть все возможные варианты», - написал он в соцсети.

Впрочем, понятно, что позиция Бернема - лишь его пиар, ведь его однопартиец Стармер вовсе не торопился с разруливанием подобных ситуаций.

Между тем в парламенте депутаты разных мастей тоже требуют пересмотреть законы и даже принять санкции против Пакистана, который отказывается принимать Ахмеда обратно.

Что касается обычных граждан страны, то вот типичный комментарий в соцсетях: «Мы работаем и платим огромные налоги, чтобы этот человек сытно ел и спокойно гулял на свободе».

Британцев возмущает и то, что так называемая «толерантность» к нацменьшинствам тормозила расследование: многие преступные эпизоды власти старались скрыть или, как минимум, замолчать.