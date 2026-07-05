Зонд инопланетян сфотографировали с расстояния 20 км: Китайский аппарат «Тяньвэнь-2» добрался до околоземного астероида 2016 НО3

Объект 2016 НО3 (на снимке) с виду обычный астероид. Фото: english.news.cn

Национальной космическое управление Китая (China National Space Administration - CNSA) сообщило: аппарат «Тяньвэнь-2» (Tianwen-2) примерно за 400 дней добрался до околоземного небесного тела 2016 НО3, пролетев около миллиарда километров.

Маневрируя и корректируя свою траекторию, китайская межпланетная станция сблизилась с объектом и сфотографировала его с расстояния всего 20 километров. Что удалось разглядеть?

Простой квази-спутник?

Небесное тело 2016 НО3, оно же, по-гавайски, Камоалева (Kamo oalewa – вращающийся кусочек), считается околоземным астероидом. Размер – от 50 до 100 метров, согласно приблизительным оценкам. Обнаружили его в 2016 году астрономы обсерватории, расположенной на Гавайских островах. Назвали по-своему и причислили к так называемым квази-спутникам. Объект, как и Луна, вращается вокруг Земли, движется вокруг Солнца по одной с ней траектории, но не связан с нашей планетой силами гравитации.

Квази-спутник вращается вокруг Земли и движется по одной орбите с ней вокруг Солнца.

Китайцы отправили исследовательский аппарат к 2016 НО3 29 мая 2025 года. Сближение состоялось в начале июня нынешнего года. И, постепенно сокращая расстояние до объекта, 2 июля «Тяньвэнь-2» подлетел на 20 километров. Получил изображение – не совсем, правда, четкое.

Дальнейшая цель – после нескольких месяцев тщательного изучения астероида с близкого расстояния совершить на него посадку, взять пробы грунта с поверхности и доставить их на Землю. Задача не простая. Астероид довольно быстро вращается вокруг своей оси, делая один оборот каждые полчаса.

Согласно не самому убедительному спектральному анализу, проведенному в 2021 году, материал 2016 НО3 напоминает лунный. Из чего некоторые ученые предполагают, что астероид, ставший квази-спутником, когда-то был выбит с Луны – конкретно, с ее обратной стороны. Чем – не известно.

Или инопланетный «шпион»?

Астрономы, мыслящие нетрадиционно, относятся квази-спутникам с большим подозрением – к 2016 НО3 в особенности. Они считают эти, расположенные у Земли объекты, автоматическими разведывательными зондами инопланетян.

Среди энтузиастов – конечно же гарвардский профессор Абрахам Лёб (Professor Abraham Loeb), известный своими смелыми предположениями о «рукотворной инопланетной сущности» некоторых гостей из космоса. Профессор и его коллеги с кафедры вычислительной астрофизики физического факультета Университета Карнеги-Меллон (Physics Department at Carnegie Mellon University) опубликовали статью с расчетами, убеждающими, что в Солнечной системе полно искусственных межзвездных объектов – особенно в окрестностях Земли.

На астероидах, превращенных в квази-спутники, может быть установлена исследовательская аппаратура. Или спрятана внутри.

Подозрения в инопланетной «шпионской деятельности» разделяет Джеймс Бенфорд (James Benford), физик из Калифорнийского университета (University of California, San Diego). Его мнение: разведывательные зонды – «наблюдатели», по терминологии ученого - замаскированы или спрятаны как раз на квази-спутниках, которых уже насчитывается больше десятка.

Бенфорд еще в 2019 году предлагал направить к обнаруженным объектам исследовательские миссии. В первую очередь ученый рекомендовал посетить 2016 НО3.

У объекта – подходящие размеры для размещения аппаратуры. Он движется почти в плоскости эклиптики - в той, в которой Земля совершает обороты вокруг Солнца. При этом квази-спутник неторопливо вращается вокруг нее, огибая за 45 лет.

Камоалева мог начать «шпионить» очень давно – еще до того, как на Земле завелась жизнь. Останется рядом еще, как, минимум, на 10 миллионов лет.

Совсем не исключено, что китайцы вняли предложению Бенфорда и прилетели внимательно рассмотреть Камоалева: вдруг на квази-спутнике и в самом деле спрятано нечто искусственное.

Если там ничего такого нет, то доставят хотя бы грунт – тоже интересно, хоть и не столь увлекательно.

На сделанном недавно снимке ничего искусственного на 2016 НО3 пока не видно. Впрочем, снимок получился довольно мутным. Или такой специально отобрали? Для конспирации?

Кстати, квази-спутники имеются у Венеры, Нептуна, Урана. Что не противоречит «исследовательской» гипотезе энтузиастов. Внеземные цивилизации вполне могут присматриваться к нескольким планетам Солнечной системы.