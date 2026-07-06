Трамп опять унизил Джорджу Мелони, она решила промолчать

Перед саммитом НАТО в Турции Трамп опять унизил Мелони Фото: REUTERS.

Накануне предстоящего саммита НАТО в Анкаре американский президент Дональд Трамп решил снова атаковать премьера Италии Джорджу Мелони — запустил очередной обидный мем про нее. Глава США, видимо, посчитал, что предыдущие его подначивания в адрес итальянки не отвадили ее от желания пикироваться с «лидером свободного мира».

Трамп опубликовал фотомонтаж, на котором Мелони смотрит на него с подобострастием. Надпись гласит: «Нужен запретительный ордер» (имеется в виду, что пора бы наложить на Джорджу судебный запрет приближаться к Дональду).

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Обычно это правило применяется в случаях преследования, домогательств, домашнего насилия или угроз.

Наезд Трампа - явный отсыл к июньской перепалке между двумя государственными деятелями. Тогда хозяин Белого Дома в интервью итальянскому телеканалу «La7» заявил, что Мелони якобы просто умоляла его сфотографироваться вместе с ним в ходе встречи «Большой семерки» во Франции для повышения своей популярности в Италии. В ответ она посоветовала коллеге не совать нос в суверенные дела ее страны и почаще следить за собственным рейтингом.

На новое оскорбление Трампа никакой официальной реакции пока не последовало. Поговаривают, что в правительстве вообще не планируют комментировать онлайн-творчество американца.

Примечательно, что пассаж Трампа против Мелони был опубликован спустя несколько часов после другого его поста, направленного против Европы, в котором он раскритиковал миграционную политику ЕС. «Европа понимает, что, приветствуя преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», - написал американский президент.