В пресс-бюро спецслужбы сообщили следующее: «По поступающей в СВР информации, удар по Музею обороны Севастополя в июне 2026-го был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб». Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Служба Внешней Разведки России «порадовала» англофилов. Ну, или «подтвердила подозрения» британофобов. В пресс-бюро спецслужбы сообщили следующее: «По поступающей в СВР информации, удар по Музею обороны Севастополя в июне 2026-го был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб». И вбили гвоздь в гроб: «Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Но украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атак. Полетные задания в системе вооружений загрузили британские специалисты. Именно они выступали в роли военных советников».

KP.RU обратился за комментарием к полковнику СВР в отставке, участнику штурма Дворца Амина в декабре 1979-го Льву Королькову.

У здания музея-панорамы "Оборона Севастополя" после атаки беспилотниками. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

БРИТАНСКАЯ БОЛЬ

- Зачем британцам было нужно бить по севастопольской Панораме?

- Это можно, например, объяснить тем, что Панорама «Оборона Севастополя» художественно, ярко многие десятилетия подтверждала подвиг русского солдата в борьбе против британского и французского завоевателя в Крыму. Которые нагрянули на нашу землю в середине 19 века.

- Но англосаксы полагают, что тогда они выиграли Крымскую войну.

- Морально мы выиграли ту часть войны, которую принято считать поражением России. И в Британии все последующие 170 лет считали, что ущерб для репутации английской аристократии был нанесен слишком болезненный. И сегодня, когда в июне 2026-го прилетело по Панораме «Оборона Севастополя», видимо, были очевидные подтверждения участия британских специалистов - как минимум, в направлении этих ударов по конкретному объекту.

- Речь может идти о спутниковом наведении по объекту?

- Наведение по спутнику было совершенно точно. И оно осуществлено западным спутником. Не исключаю, что британским. Удар по объекту почти в центре Севастополя был очень точным.

- Они предполагали, что таким ударом нанесут не столько материальный, сколько моральный ущерб?

- Они знали, что точно нанесен будет большой моральный ущерб всей России — когда уничтожают ее сакральный объект.

- 170 лет прошло после печально знаменитой смертельной конной атаки британской кавалерии в Крыму, где погибли отпрыски лучших британских семей — и они за свое давнее безрассудство будут нам мстить вечно?

- Есть доска с фамилиями всех погибших британцев. Да, там лучшие британские фамилии. И, по видимому, у потомков той элиты это все болит до сих пор. Забито в голову у них очень прочно — так можно предполагать.

- Но эти фантомные боли давно должны были бы пройти...

- У них это совершенно иррационально. И британцы ведь при ударе по Севастополю сами не могли пострадать никак. Вся ответственность за удар легла на Зеленского.

- В сообщении СВР говорится, что командование ВСУ могло быть не осведомлено об истинной цели атаки по Севастополю - полетные задания загружали британские инструкторы.

- Будем полагаться на официальные заявления СВР. Свидетельств физических лиц нет. Но то, что англичане вплотную планируют действия украинских диверсантов, в первую очередь, по атакам на черноморские объекты России — это очевидно.

- Британцы до сих пор считают, что, раз они на острове, то до них не долетит?

- В Лондоне все удары Киева по России все эти годы воспринимают как реванш за нереализованный британцами в 19-м веке проект. Для них нанесение стратегического поражения России остается в повестке..

- Они что, самые злопамятные из тех европейцев, которых Россия возила мордой по столу?

- Не думаю, что это так. В годы Второй мировой войны британцы все-таки были ближе всех к нам из европейских наций. И мы ведь несколько лет были ближайшими союзниками, пока Черчилль не провозгласил фултонскую речь.

- Но менталитет нынешних британских инструкторов, которые сидят в Одесской области и настраивают безэкипажные морские катера Украины, атакующие Севастополь и Новороссийск — он объясняется, в том числе, их исторической русофобией?

- Это да - в том числе, и этим. Но надо знать, что они вколотили более двух миллиардов фунтов стерлингов в строительстве своей базы в Очакове. А мы эту базу в 2022-м году, в июне, раскатали вдрызг. Нанесли по ней уничтожающий удар. И мы должны исходить из этого. В Очакове строилась современная база для ВМФ Украины на основе британских принципов, и за британские деньги. А когда ты за несколько часов теряешь вложенные кровные два миллиарда — это очень больно.

- Они там и своих инструкторов потеряли?

- Видимо, там во время того удара погибли и британские специалисты.

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