«Миллион для молодых мам»: Владимир Путин выслушал доклад губернатора Тульской области Дмитрия Миляева

Доклад губернатора Тульской области Дмитрия Миляева о делах в регионе в понедельник выслушал президент России Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Доклад губернатора Тульской области Дмитрия Миляева о делах в регионе в понедельник выслушал президент России Владимир Путин.

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК

- Начну, наверное, немного нестандартно – с социально-демографической политики, - сказал гость. - Мы для себя выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область – территория семейного счастья».

Губернатор доложил: работа идет в трех направлениях. Во-первых, власти занимаются популяризацией традиционных ценностей. Во-вторых, работают над социалкой – чтобы создать тулякам все необходимые условия. В-третьих, мотивируют на создание семьи рублем. И по федеральным программам, и из регионального бюджета платят миллион за второго и третьего ребенка – если мама моложе 25 и 28 лет.

Доклад губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

- Это для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости, - кивнул Путин.

- Очень скромный, Владимир Владимирович, именно поэтому мы в этом направлении и движемся, - признал Миляев.

Губернатор продолжил: для совсем молодых матерей в регионе введен студенческий капитал, запускается программа льготной ипотеки для молодых ученых. Введен «демографический стандарт», по которому семейные сотрудники получают больше выходных, отпуск, путевки в санатории. дополнительные пособия. К нему присоединилось уже 2,5 тысячи предприятий.

- Более 70 предприятий выплачивают 500 тысяч при рождении первого ребёнка, 750 - второго и миллион рублей за третьего и последующих детей, - отрапортовал глава Тульской области.

ЭКОНОМИКА

- К слову о промышленности, Тульская область - очень развитый регион, и нагрузка на экологию достаточно большая. Все предприятия включены в программы по экологическому оздоровлению? – спросил президент.

Губернатор отчитался – на экологию бизнес направил 2 миллиарда, в ближайшие 4 года планируется еще 8. И перешел к экономке.

1. Промышленность за год выросла на 8,5%, это 2 место в ЦФО, 10 в стране.

2. Сельское хозяйство выросло на 11,5%.

3. Инвестиции выросли на 2% - до 3,6 млрд рублей.

4. Работают особые экономические зоны, в «узловой» было запущено пять производств, еще 12 откроются до конца 2026-го. Что важно – налажен выпуск литиевых соединений для электроники, станков для металлообработки.

5. Несмотря на трудности, выросло даже количество предприятий малого и среднего бизнеса – на 1%.

ЧТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Идет работа в социальной сфере: чтобы привлечь на работу врачей, им выплачивают дополнительные деньги из бюджета региона, предоставляют служебные квартиры или компенсируют аренду. Несмотря на трудности, за 2025 год построен миллион квадратов нового жилья. Идет капремонт школ и детсадов – 46 объектов обновят к концу года. Продолжается благоустройство маленьких городов и муниципалитетов, на это выделено 52 миллиарда рублей.

- Это ремонт полноразмерных футбольных стадионов, установка сельских модульных клубов, решение вопросов жилищно-коммунальной среды и так далее, - заявил Миляев.

Развивается спорт: запущен проект «школьный автобус», который возит детей на тренировки и соревнования. Для серьезно раненных участников СВО развиваются все виды адаптивного спорта.

- Конечно, поддерживаем ребят в зоне проведения спецоперации. Мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиарда рублей. Работает фонд «Защитники Отечества». Наш центр «Герой-71», работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги парням, - отрапортовал губернатор.

- Хорошо. Спасибо, - одобрил доклад президент.

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