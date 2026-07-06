Следили за домом и охраной: Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова связали со шпионажем

В деле об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова появились новые данные. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В деле об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова появились новые данные. Суд, который рассматривал это дело полтора года, ранее пришел к выводу, что за нападением стояла запрещенная в Турции организация FETÖ (структура сторонников проживавшего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена - злейшего врага президента Эрдогана). По версии следствия, ее целью было дестабилизировать ситуацию в стране после неудавшейся попытки госпереворота в июле 2016 года и сорвать наметившееся российско-турецкое сближение.

Теперь, по данным турецкой газеты Sabah, расследование получило новую интерпретацию: FETÖ рассматривается не просто как террористическая организация, а как «шпионская и разведывательная сеть», действовавшая в интересах внешних сил и представляющая угрозу самому существованию Турецкой Республики.

Издание утверждает, что располагает документами, свидетельствующими о том, что: убийство российского посла было частью тщательно подготовленной операции, сценарий которой разрабатывался за пределами Турции. Следствие полагает, что подготовка покушения координировалась ячейками FETÖ, внедренными в турецкую разведку.

Расследование убийства получило новую интерпретацию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так называемый «тайный имам» организации Хусейн Кётюдже и сотрудник MIT Вехби Кюршад Акалын собирали сведения о наличии охраны у Карлова, о времени его выезда из резиденции и номерах используемых автомобилей. Как утверждается, эта информация передавалась по цепочке вплоть до самого Гюлена. Данные о том, что Карлов не пользовался дополнительной охраной, доверяя турецкой стороне, стали одним из ключевых элементов подготовки покушения.

По оценке Sabah, одной из главных целей организаторов покушения было создать на международной арене образ Турции как «небезопасной страны, неспособной обеспечить защиту даже иностранных дипломатов». Таким образом, как утверждает газета, силы, стоявшие за этой операцией, стремились наказать Турцию за нормализацию отношений с Россией.

Церемония прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары. Фото: Zuma\TASS

Убийство чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в Анкаре. Нападение случилось в Центре современного искусства во время выступления дипломата на открытии фотовыставки. Нападавшим был 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ - действующий сотрудник турецкой полиции.

Он прошел на выставку по служебному удостоверению. Алтынташ несколько раз выстрелил послу в спину и выкрикивал радикальные лозунги, увязав свои действия с операцией российских войск в сирийском Алеппо. Террорист был убит полицией.

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