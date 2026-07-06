Козловский начинает платить алименты дочери в США: Почему Ольга Зуева из Нью-Йорка выбила деньги на дочь в Москве

Актер Данила Козловский начинает выплачивать алименты на свою несовершеннолетнюю дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер Данила Козловский начинает выплачивать алименты на свою несовершеннолетнюю дочь. Шесть минувших лет Козловский помогал финансово матери девочки — передавая каждый раз разные денежные суммы на содержание ребенка. Почему именно теперь Ольга Зуева решила получать в США алименты из России и подала для этого документы в московский суд? Как стало известно KP.RU, Данила Козловский с июля уже начал выплачивать алименты на свою дочь.

КОЗЛОВСКИЙ БУДЕТ ПЛАТИТЬ

40-летний актер Данила Козловский и мать его дочери 38-летняя артистка и модель Ольга Зуева не комментируют личные отношения, иск об алиментах, финансовые вопросы. Поэтому приходится собирать информацию по рассказам и слухам в киношной тусовке.

Ольга Зуева подала в суд на взыскание алиментов с Данилы Козловского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Когда в мае 2026 года (за сутки до рождения второго ребенка у Козловского) адвокат подает в московский суд исковое заявление от Ольги Зуевой «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», тогда некоторые начала злословить и выпускать в соцсетях новости с темой «популярный актер не платит алименты». Но все не так. Как стало известно сайту KP.RU, Козловский все шесть минувших лет перечислял деньги на содержание дочери — однако это сумма не была зафиксирована в специальном соглашении. Получается перечислял сам, сколько неизвестно, но Козловский дочь обожает, поэтому надо полагать, что не скупился.

Когда Зуева узнала сразу три новости о жизни Козловского, то забеспокоилась о финансовом благополучии своего ребенка. Что она узнала весной? Данила женился на Оксане Акиньшиной, в мае станет отцом второй раз, и кажется купил дом в ипотеку… После таких новостей мать ожидаемо забеспокоилась о содержании своей дочери — сумма денежных переводов от отца не была зафиксирована ни в алиментном, ни в ином соглашении. Поэтому в мае поступил иск в суд о взыскании алиментов. Иск был возвращен Зуевой, так как заявленные требования будут рассмотрены в порядке приказного производства. Это стандартная практика — требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в порядке приказного производства. Так происходит, когда не нужно устанавливать или оспаривать отцовство, привлекать других лиц к процессу. Кроме того, на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты в твердой денежной сумме. То есть Ольга Зуева хочет (и будет) получать на содержание дочери от Данилы Козловского ежемесячно одну четверть заработка и (или) иного дохода. Как и положено по закону. Оспаривать иск по установлению алиментов актер не стал (согласился платить алименты), поэтому их начислят уже в ближайшее время.

Данила Козловский женился на Оксане Акиньшиной, в мае у них родился сын Лео Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Что произошло? Суд направил копию судебного приказа ответчику (в данной ситуации отцу ребенка), у него был определенный срок, чтобы подать возражения относительно исполнения приказа. Но со стороны отца возражений не было, поэтому приказ вступил в законную силу. Информация об этом есть на сайте суда.

Зуева могла взыскать алименты за прошедший период (не более чем за три года), но она этого не сделала, так как актер перечислял на дочь приличные суммы. То есть не имела шансы на выплаты за предыдущие годы.

Ольга Зуева поступила грамотно с юридической точки зрения. Причина первая: подача иска по месту жительства отца в Москве более выгодна Зуевой, которая с 6-летней дочерью Одой-Валентиной живет в Нью-Йорке. Если бы иск был подан в США, тогда исполнять решение американского суда в РФ пришлось бы через небыструю процедуру признания. Быстрее будет сразу получить решение в Москве, и приставы станут удерживать процент с доходов отца, а затем просто переводить на счет дочери. В Нью-Йорке Зуева получила бы, скорее всего, меньший процент алиментов, чем в Москве. По законам штата Нью-Йорк на одного ребенка родитель (неосновной опекун) должен отдавать 17% от чистого дохода, но при появлении у него второго ребенка этот размер снижается.

Фиксированная сумма алиментов на одного ребенка в России 1/4 (или 25%) от всех доходов ответчика. В случае с Козловским, алименты могут быть и 2 млн руб. в месяц, и 4 млн руб. — зависит от количества спектаклей или съемок. Бывают у актеров и «пустые» месяцы — ни съемок, ни постановок.

На двух детей у нас взыскивается 1/3 от всех доходов, то есть по 1/6 на каждого ребенка. Некоторые мужчины используют рождение второго (и последующих) детей для снижения алиментов на детей от предыдущих отношений. По такой схеме снижали алименты футболисты Аршавин, Тарасов. Как это работает? Если Акиньшина заявит встречный иск на установления алиментов на своего ребенка, тогда дочь Зуевой получит меньший процент от доходов отца — и дочери, и сыну актер станет платить в такой ситуации по 1/3. По действующему законодательству женщина имеет право подавать на алименты на детей, которые воспитываются в браке. Навряд ли Оксана Акиньшина пойдет на такой шаг. Но в жизни бывают разные ситуации, и ничего не исключено.

Данила так и не женился на Зуевой, влюбился в Акиньшину Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Понять Ольгу Зуеву можно: во-первых, забота о дочери, во-вторых, женская обида. Данила так и не женился на ней, влюбился в Акиньшину. На момент беременности Ольга Зуева и Даниил Козловский были в отношениях пять лет, проживали в его квартире в Москве. Но рожать Зуева захотела в США, где жила со студенческих лет. После родов Ольга с дочкой решила остаться в Нью-Йорке, Данила переезжать не захотел — прилетала к ребенку в свободное время от съемок и спектаклей в России, то есть нечасто. Оде-Валентине не было и года, когда Козловский расстался с ее мамой, так как влюбился в Акиньшину. Артист к дочери относится трепетно, навещает за границей несколько раз в год.

Сейчас Козловский возвращается к активной работе. Теперь у него больше расходов: алименты, плюс любимая жена с сыном Лео, и ипотека…

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