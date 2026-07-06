Убил 25 человек: злопамятный дикий слон уничтожил членов одной семьи, но его самого ликвидировать не хотят

Дикий слон в Непале уничтожил четырех членов одного семейства. Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

История непальской семьи Боте потрясла всю страну: 14 лет назад дикий слон убил двух ее членов, а теперь уничтожил еще двоих. Наводящее ужас на округу животное много раз пытались ликвидировать, но слон проявил редкую волю к жизни. И к тому, чтобы отнять ее у двуногих.

Шаничара Боте в 2012 году потерял отца и мать - семья жила на окраине национального парка Читван. Разъяренный слон насмерть затоптал родителей мужчины.

После этого он покинул родную деревню Мади и переселился в туристический городок Джагатпур, надеясь, что две реки и расстояние в 25 километров станут преградой для животного. В крошечном доме с глинобитными стенами ютились девять человек: Шаничара с женой, трое сыновей, невестка с матерью и внук с внучкой.

Однако неделю назад слон вновь объявился.

- Я услышал сильные удары в стену, она рухнула мгновенно, - рассказал непалец. - Невестка выбежала, держа на руках моего четырехлетнего внука, но слон успел их перехватить.

25-летняя Ашика Боте и маленький Бхарат погибли на месте. Остальных спасла жена Шаничары Мангали - подожгла сухую солому у дома, и пламя отпугнуло животное. Но огонь уничтожил и само жилище.

После трагедии разгневанные местные жители перекрыли мост через реку Рапти, обвинив администрацию парка в бездействии.

Слон получил свою кличку Дхурбе в 2009 году от имени первой жертвы, солдата непальской армии, который пытался его отогнать, когда животное рвалось на территорию военной части, чтобы спариться с домашней слонихой.

После этого Дхурбе принялся наводить ужас на окрестные деревни. Власти отдали приказ об отстреле. Для этого задействовали девяносто военных и сотрудников заповедника. Они сильно ранили слона и думали, что тот умер где-то в джунглях - но через пять лет животное объявилось вновь.

На сей раз его решили обезвредить дротиками со снотворным, надели на него ошейник с радиометкой, подрезали ему бивни и вдобавок дали гормональное лекарство, подавляющее агрессию.

Всякий раз, когда слон приближался к деревням, ему навстречу выдвигались военные подразделения, чтобы оттеснить вглубь нацпарка. На сей раз это не сработало, Дхурбе смог избавиться от маячка и беспрепятственно приблизиться к строениям.

Всего за время нападений он уничтожил 25 человек.

Почему не стали убивать его самого? Вступились зоозащитники, и властям пришлось заверить, что они могут справиться с Дхурбе более гуманными способами. Сейчас они собираются надеть на животное новый маячок.

Слоновье стадо, как правило, изгоняет молодых самцов, и они впадают в глубокий стресс. К тому же раз в год у слонов начинается муст - гормональный всплеск, в этот период они особенно агрессивны. Наконец, слоны на редкость злопамятны.

Все эти факторы, а также сокращение естественной среды обитания диких слонов и привели к тому, что Дхурбе стал «серийным убийцей».